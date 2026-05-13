Bí quyết tạo diện mạo mới cho phong cách công sở

Dành ưu tiên cho các chất liệu mỏng mát, thiết kế có phần tay rộng thông thoáng hay ưu tiên những gam màu sáng chính là những cách để nàng sáng tạo nên diện mạo mới cho phong cách công sở hè 2026.
Phong cách công sở mùa hè dành ưu ái nhất định cho sự thoáng mát, nhẹ nhàng và vẻ ngoài chuyên nghiệp. Áo sơ mi cách điệu, chân váy dài, đầm sơ mi, áo kiểu vải tơ mỏng nhẹ... làm từ tơ voan, linen, cotton thô là những ứng viên để nàng tạo nên diện mạo mới.
Phong cách công sở ưu tiên họa tiết nhã nhặn, tươi sáng
Dù là váy midi in hoa từ các chất vải thô đến váy voan hoa nhí với các cặp đôi áo thắt nơ và chân váy, hãy luôn dành cho phong cách công sở mùa hè 2026 những bảng màu tươi sáng, hoa văn nhã nhặn và lịch thiệp. Những lựa chọn này góp phần không nhỏ trong việc định hình nên phong thái thời thượng, tinh tế và có chiều sâu.
Dù khác biệt nhưng ở các thiết kế này đều có điểm chung là giúp cho phần dưới cánh tay được "thở" trong điều kiện thời tiết mùa hè luôn biến đổi thất thường. Cấu trúc suông rộng của váy liền hay phần tay cánh tiên, tay chườm vừa giấu khuyết điểm một cách nhẹ nhàng, vừa giúp cơ thể thông thoáng, mát mẻ theo cách tự nhiên mà vẫn lịch sự, chỉn chu.
Thời trang đen trắng tối giản - ngôn ngữ chủ đạo cho tủ đồ công sở hè 2026
Trắng và đen có thể hiện diện qua những thiết kế đơn sắc hoặc sự kết hợp cùng họa tiết chấm bi, kẻ sọc ngang, sọc dọc, họa tiết gingham, họa tiết ca rô... Cảm giác sạch sẽ, đơn giản và thanh thoát từ trang phục tối giản đen trắng mang lại hiệu quả cao trong việc tiết kiệm thời gian phối đồ, năng động và giàu tính ứng biến.