Bí quyết tạo diện mạo mới cho phong cách công sở

Phong cách công sở mùa hè dành ưu ái nhất định cho sự thoáng mát, nhẹ nhàng và vẻ ngoài chuyên nghiệp. Áo sơ mi cách điệu, chân váy dài, đầm sơ mi, áo kiểu vải tơ mỏng nhẹ... làm từ tơ voan, linen, cotton thô là những ứng viên để nàng tạo nên diện mạo mới.

Họa tiết hoa nhí dày đặc nhưng không rối mắt nhờ sự tiết chế về màu sắc và chi tiết trên từng thiết kế. Áo tay ngắn phối dây cổ thắt nơ, chân váy xếp ly tăm tôn nét duyên dáng, dịu dàng và sự uyển chuyển trong từng chuyển động ẢNH: NEM FASHION

Phong cách công sở ưu tiên họa tiết nhã nhặn, tươi sáng

Dù là váy midi in hoa từ các chất vải thô đến váy voan hoa nhí với các cặp đôi áo thắt nơ và chân váy, hãy luôn dành cho phong cách công sở mùa hè 2026 những bảng màu tươi sáng, hoa văn nhã nhặn và lịch thiệp. Những lựa chọn này góp phần không nhỏ trong việc định hình nên phong thái thời thượng, tinh tế và có chiều sâu.

Họa tiết và màu sắc là bài toán quan trọng nhất để nàng quyết định đâu là chiếc váy hoa mặc đi làm, đâu là thiết kế phù hợp diện đi tiệc, đi chơi. Sắc hoa màu nước lan tỏa nhẹ trên nền vải thô mang gam màu xanh đa sắc, sáng tươi và giàu sức sống là lựa chọn tốt cho một ngày mới giàu năng lượng ẢNH: LYP

Dáng váy dài suông nhẹ kết hợp hài hòa hai mảng màu sắc và sự giao hòa của chất liệu phẳng lỳ, trơn bóng và bề mặt xếp ly gấp khúc giúp tạo hiệu ứng thị giác thướt tha và mềm nhẹ ẢNH: NEM FASHION

Dáng váy suông, tay ngắn, tay cánh tiên 'lên ngôi' dịp hè

Dù khác biệt nhưng ở các thiết kế này đều có điểm chung là giúp cho phần dưới cánh tay được "thở" trong điều kiện thời tiết mùa hè luôn biến đổi thất thường. Cấu trúc suông rộng của váy liền hay phần tay cánh tiên, tay chườm vừa giấu khuyết điểm một cách nhẹ nhàng, vừa giúp cơ thể thông thoáng, mát mẻ theo cách tự nhiên mà vẫn lịch sự, chỉn chu.

Áo voan hoa cổ chữ V kết hợp hai gam màu đen trắng một cách tinh tế và sáng tạo. Dáng áo cánh tiên rộng rãi tạo hình ảnh thanh thoát, kết hợp quần cạp cao và giày cao gót càng giúp tôn chiều cao hiệu quả hơn ẢNH: NEM FASHION

Áo vải tơ mỏng nhẹ, mềm mát nên là lựa chọn được ưu tiên hàng đầu cho phong cách công sở mùa hè. Cặp đôi màu sắc cổ điển vẫn mang đến cảm nhận thanh lịch, hiện đại qua những chi tiết nhỏ tinh tế như chấm bi tròn, đường viền diềm bèo, xếp nếp gấp ly... ẢNH: MAGNOLIA

Thời trang đen trắng tối giản - ngôn ngữ chủ đạo cho tủ đồ công sở hè 2026

Trắng và đen có thể hiện diện qua những thiết kế đơn sắc hoặc sự kết hợp cùng họa tiết chấm bi, kẻ sọc ngang, sọc dọc, họa tiết gingham, họa tiết ca rô... Cảm giác sạch sẽ, đơn giản và thanh thoát từ trang phục tối giản đen trắng mang lại hiệu quả cao trong việc tiết kiệm thời gian phối đồ, năng động và giàu tính ứng biến.

Áo vest sọc ca rô đen trắng mang đến sự tương phản từ phần ve áo trắng và phần còn lại của toàn bộ bản phối ẢNH: MAGNOLIA

Chi tiết tay loe, tay cánh dơi, tay cách tiên, tay chườm... từ trang phục hè này mang lại sự thoáng mát dễ chịu cho người mặc suốt cả ngày dài ẢNH: MAGNOLIA

Chất vải dệt thô như linen, vải cotton xô trên các thiết kế váy chữ A, đầm sơ mi tối giản luôn hữu dụng trong mùa nắng. Quý cô có thể bổ sung thêm sắc màu riêng cho bản phối bằng trang sức vòng cổ, khăn họa tiết, giày, túi... ẢNH: LYP



