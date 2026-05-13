Tuyệt chiêu phối đồ tone sur tone cho nàng lười vẫn cuốn hút

Trang phục tone sur tone (phối đồ đồng bộ) là cách kết hợp các món đồ có sự tương đồng tuyệt đối về màu sắc, họa tiết hoặc chất liệu vải. Xu hướng này không chỉ giúp người mặc tiết kiệm thời gian phối đồ mà còn tạo ra một hiệu ứng thị giác liền mạch, giúp vóc dáng trông cao ráo và thanh thoát hơn.
Chia sẻ bài viết
Không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ, các set đồ tone sur tone còn được yêu thích nhờ tính ứng dụng cao trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.
Nếu ưu tiên sự năng động cho các hoạt động hằng ngày, những set áo ôm phối quần shorts hoặc chân váy ngắn sẽ mang lại cảm giác trẻ trung và dễ di chuyển.
Thay vì sử dụng cùng một kiểu vải cứng nhắc, các bản phối hiện đại thường kết hợp nhiều chất liệu trên cùng một gam màu như thun, lưới, voan hay denim để tăng chiều sâu thị giác.
Diện đồ tone sur tone không chỉ là một xu hướng thời trang mà còn là cách biểu đạt sự tinh tế và am hiểu về phong cách của người mặc. Dù bạn chọn gam màu trung tính hay những tông màu nổi bật, sự đồng bộ luôn mang lại một diện mạo hoàn hảo nhất.