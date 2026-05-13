Thời trang 24/7

Tuyệt chiêu phối đồ tone sur tone cho nàng lười vẫn cuốn hút

Thảo Trang
13/05/2026 12:00 GMT+7

Trang phục tone sur tone (phối đồ đồng bộ) là cách kết hợp các món đồ có sự tương đồng tuyệt đối về màu sắc, họa tiết hoặc chất liệu vải. Xu hướng này không chỉ giúp người mặc tiết kiệm thời gian phối đồ mà còn tạo ra một hiệu ứng thị giác liền mạch, giúp vóc dáng trông cao ráo và thanh thoát hơn.

Không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ, các set đồ tone sur tone còn được yêu thích nhờ tính ứng dụng cao trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. 

Sắc hồng pastel dịu mắt được sử dụng đồng bộ cho cả áo babydoll thắt nơ cổ và chân váy dài xếp ly. Thiết kế tay bồng kết hợp cùng chất liệu vải thoáng khí mát mẻ khi mặc. Bản phối trở nên trẻ trung hơn khi được kết hợp cùng đôi dép xỏ ngón tạo sự tương phản nhẹ nhàng

ẢNH: @_TIHON_203

Tông màu đen trắng của họa tiết ca rô được phủ kín lên set đồ gồm áo sơ mi tay bồng eo bo chun và chân váy dài đính khuy. Sự đồng nhất về họa tiết từ đầu đến chân giúp tạo hiệu ứng thị giác liền mạch. Lựa chọn một chiếc túi đeo vai đen bóng sẽ hoàn thiện set đồ đồng bộ mang đậm hơi thở cổ điển này

ẢNH: @_N.NG_04

Sắc đen tuyền sang trọng bao phủ toàn bộ áo cổ yếm dáng ôm và chân váy lửng chất liệu lưới phá cách. Việc kết hợp các bề mặt chất liệu khác nhau trên cùng một tông đen giúp bộ trang phục có chiều sâu và sức hút vô cùng đặc biệt

ẢNH: @_T.TTRINHJH

Nếu ưu tiên sự năng động cho các hoạt động hằng ngày, những set áo ôm phối quần shorts hoặc chân váy ngắn sẽ mang lại cảm giác trẻ trung và dễ di chuyển.

Gam màu xanh than thanh lịch được áp dụng đồng nhất cho áo hai dây chấm bi và quần shorts ôm sát, tạo nên vẻ ngoài gọn gàng. Họa tiết chấm bi nhỏ trên nền xanh thẫm độc đáo, giúp che đi những khuyết điểm nhỏ về vóc dáng một cách khéo léo

ẢNH: @_TYANGNE_

Tông màu nâu trầm ấm được chọn làm chủ đạo cho áo thun trơn thắt nơ ngực và chân váy bí họa tiết chấm bi. Sự chuyển phối nhịp nhàng giữa chất thun mịn của áo và độ bồng bềnh của chân váy bí tạo nét hài hòa cho những buổi dạo phố

ẢNH: @_VANVY.02_

Sắc đỏ rạng rỡ bao trùm lấy áo thun baby tee cổ V và quần shorts ôm, các chi tiết in chữ và viền áo màu trắng giúp làm dịu độ chói. Kết hợp các phụ kiện màu đen cá tính sẽ giúp cân bằng lại sắc đỏ đồng màu

ẢNH: @_YXUUZX

Thay vì sử dụng cùng một kiểu vải cứng nhắc, các bản phối hiện đại thường kết hợp nhiều chất liệu trên cùng một gam màu như thun, lưới, voan hay denim để tăng chiều sâu thị giác.

Sắc trắng tinh khôi hiện diện xuyên suốt trên áo kiểu trễ vai khóa kéo và chân váy đuôi cá cạp trễ sành điệu. Chất liệu vải có họa tiết lỗ thoáng khí, dây chuyền hạt ngọc trai là món phụ kiện đắc lực giúp nâng tầm set đồ thêm quý phái

ẢNH: @_TNGUYN

Tông màu xanh hiện đại được kết hợp cùng họa tiết sọc chéo trên cả áo cổ chữ V vạt bất đối xứng và chân váy ôm cạp trễ. Cách phối matching này tạo nên sự thống nhất tuyệt đối về phong cách, đồng thời giúp các đường cắt xẻ trở nên ấn tượng và nghệ thuật hơn

ẢNH: @_TOMXINH_

Diện đồ tone sur tone không chỉ là một xu hướng thời trang mà còn là cách biểu đạt sự tinh tế và am hiểu về phong cách của người mặc. Dù bạn chọn gam màu trung tính hay những tông màu nổi bật, sự đồng bộ luôn mang lại một diện mạo hoàn hảo nhất.



Mặc đầm hai dây dáng dài sao cho cuốn hút?

Muôn kiểu biến tấu khi nàng phối đồ cùng áo tay phồng

Cá tính hơn với áo khoác da trong những bản phối thời trang đường phố

Rạng rỡ ngày hè cùng những bản phối áo họa tiết hoa thanh lịch

Phối đồ với áo crop top giúp nàng khoe dáng đầy cuốn hút

Chất voan mỏng mát là lựa chọn hàng đầu cho những ngày hè oi ả

Trang phục linen nhẹ mát, thoải mái nhưng vẫn thanh lịch rạng ngời

Mặc đẹp không khó với jumpsuit tôn dáng mùa hè

