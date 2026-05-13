Thời trang 24/7

'Hô biến' vóc dáng chuẩn đồng hồ cát nhờ chiếc áo corset

Tiffany Trần
13/05/2026 20:00 GMT+7

Phá vỡ những khuôn mẫu truyền thống, áo corset trở thành món đồ thời thượng giúp nàng tự tin tôn lên vóc dáng quyến rũ.

Từng gắn liền với hình ảnh quý cô phương Tây cổ điển, áo corset giờ đây đã vượt khỏi những khuôn mẫu cũ để trở thành biểu tượng của vẻ đẹp hiện đại đầy quyến rũ.

'Hô biến' vóc dáng chuẩn đồng hồ cát nhờ chiếc áo corset- Ảnh 1.

Chiếc áo corset đen được chế tác từ chất liệu ren lưới cao cấp, thiết kế cúp ngực có gọng định hình giúp vòng 1 trở nên đầy đặn, trong khi phần thân ôm sát khéo léo siết gọn vòng eo. Điểm nhấn nằm ở phần dây vai voan mỏng được thắt nơ nhẹ nhàng, giúp tổng thể cân bằng giữa nét quyến rũ và sự thanh lịch

ẢNH: CHINANCY

'Hô biến' vóc dáng chuẩn đồng hồ cát nhờ chiếc áo corset- Ảnh 2.

Chiếc áo corset cúp ngực màu đỏ đô quyến rũ, với thiết kế ôm sát giúp tôn lên vòng eo thon gọn, kết hợp cùng quần jeans ống loe cạp trễ họa tiết kẻ sọc ấn tượng, tạo nên sự tương phản thú vị

ẢNH: KILLSYSTEM

'Hô biến' vóc dáng chuẩn đồng hồ cát nhờ chiếc áo corset- Ảnh 3.

Áo corset cổ yếm chất liệu da đen bóng nổi bật với chi tiết khóa kéo kim loại đầy cá tính. Khi kết hợp cùng quần jeans ống rộng màu xám khói, điểm thêm túi cầm tay tối giản và trang sức ánh vàng sang trọng càng hoàn thiện diện mạo thời thượng

ẢNH: CHINANCY

'Hô biến' vóc dáng chuẩn đồng hồ cát nhờ chiếc áo corset- Ảnh 4.

Áo corset cúp ngực trắng tinh khôi được thiết kế với các đường gân nổi sắc nét giúp siết eo hiệu quả. Chất vải mịn lì sang trọng kết hợp cùng chân váy mini đính hoa 3D tạo chiều sâu đầy nghệ thuật cho tổng thể. Bên ngoài, áo khoác lông trắng mềm mại càng tăng thêm vẻ xa hoa tựa một quý cô

ẢNH: @MOULINROSE.STU

'Hô biến' vóc dáng chuẩn đồng hồ cát nhờ chiếc áo corset- Ảnh 5.

Áo corset xám nổi bật với đường lượn sóng mềm mại cùng vạt nhọn độc đáo, khoác ngoài là áo blazer oversized quyền lực. Set trang phục bộ ba áo blazer, corset và quần tây đồng màu đem lại sự hài hòa đầy chuyên nghiệp cho nàng công sở

ẢNH: LEHOUSE

'Hô biến' vóc dáng chuẩn đồng hồ cát nhờ chiếc áo corset- Ảnh 6.

Áo corset denim cúp ngực mang tinh thần phóng khoáng với phần dây đan chạy dọc thân áo đầy cá tính. Chất denim xanh tạo cảm giác khỏe khoắn, trong khi thiết kế ôm sát giúp cơ thể trông thon gọn và cân đối hơn. Khi phối cùng quần cargo trắng ống đứng, mang hơi thở street style hiện đại nhưng vẫn giữ được nét nữ tính quyến rũ

ẢNH: J-P.VN

'Hô biến' vóc dáng chuẩn đồng hồ cát nhờ chiếc áo corset- Ảnh 7.

Set đồ kết hợp giữa áo corset thắt dây và chân váy bí ngô mang đến vẻ đẹp vừa cổ điển vừa ngọt ngào. Họa tiết hoa nhí trên nền kem nhã nhặn hòa cùng chi tiết ren trắng viền áo càng tôn lên nét nữ tính. Khoác ngoài là áo da oversized đã đủ để thu hút mọi ánh nhìn

ẢNH: DAFC

'Hô biến' vóc dáng chuẩn đồng hồ cát nhờ chiếc áo corset- Ảnh 8.

Vẻ đẹp ngọt ngào được thể hiện qua áo corset ôm sát đường cong phối cùng chân váy ngắn đồng điệu. Điểm tô sự dịu dàng nhờ họa tiết hoa nhí trên nền vải trắng kem, kết hợp cùng các chi tiết viền bèo ren tinh tế ở cúp ngực đầy nữ tính

ẢNH: EVILLYGOOD

 

