Đơn giản mà sang trọng cùng những mẫu áo polo thời thượng

Áo polo ngắn tay sở hữu phom dáng ôm nhẹ vừa vặn theo đường nét cơ thể, trên nền vải trắng những đường kẻ sọc ngang màu đen bản nhỏ chạy đều khắp thân áo tạo nên hiệu ứng thị giác hài hòa. Điểm nhấn nằm ở phần cổ polo được thiết kế sắc nét, mang đến cảm giác chỉn chu như một chiếc áo sơ mi cổ điển nhưng vẫn giữ được sự thoải mái đặc trưng của áo polo