Đơn giản mà sang trọng cùng những mẫu áo polo thời thượng

Sự giao thoa hoàn hảo giữa nét thanh lịch của áo sơ mi và vẻ năng động của áo thun giúp áo polo dễ dàng thích ứng với nhiều phong cách khác nhau.
Cùng khám phá những bản phối với áo polo đang được yêu thích để làm mới phong cách mỗi ngày bằng vẻ đẹp vừa hiện đại vừa sang trọng.
Áo polo ngắn tay sở hữu phom dáng ôm nhẹ vừa vặn theo đường nét cơ thể, trên nền vải trắng những đường kẻ sọc ngang màu đen bản nhỏ chạy đều khắp thân áo tạo nên hiệu ứng thị giác hài hòa. Điểm nhấn nằm ở phần cổ polo được thiết kế sắc nét, mang đến cảm giác chỉn chu như một chiếc áo sơ mi cổ điển nhưng vẫn giữ được sự thoải mái đặc trưng của áo polo
ẢNH: @GOLA.DESIGNS
Áo polo ngắn tay mang sắc xanh navy tôn da, điểm đắt giá nằm ở dải bèo nhún nhỏ chạy dọc theo cúc áo, đi kèm hàng khuy ngọc trai nhỏ sáng bóng. Áo polo được phối cùng chân váy xếp ly hai tầng dáng ngắn tông màu xám chuột. Lớp trên là vạt phẳng ôm nhẹ hông, lớp dưới xòe xếp ly nhỏ tạo độ rủ mềm mại và hiệu ứng layer bắt mắt
Áo polo dệt kim màu trắng với phom dáng baby tee nhỏ nhắn, cổ áo được dệt mềm mại và được đính những chiếc cúc xà cừ nhỏ thu hút. Phối cùng chân váy ngắn xếp ly phom chữ A họa tiết kẻ ca rô trên nền vải xanh đen đậm, hoàn thiện vẻ ngoài xuống phố
Áo polo dáng oversized phóng khoáng với thiết kế tay lỡ thoải mái, họa tiết kẻ sọc ngang bản lớn màu xanh navy trên nền trắng kem, phần cổ và tay áo được viền vải trơn màu tối nổi bật. Phía dưới là chiếc quần jeans túi hộp ống rộng màu xanh sáng bụi bặm, với điểm nhấn là các phần túi vuông nổi bật dọc hai bên đùi
ẢNH: @QUYNHRIVIU_
Áo polo oversized tay lỡ mang sắc đỏ rực rỡ, với các đường kẻ sọc ngang mảnh màu trắng đan xen tinh tế, kết hợp cùng phần cổ đức bẻ vuông vắn mang sắc đỏ trơn đồng bộ làm điểm nhấn chính cho phần thân trên. Kết hợp cùng với quần ống rộng màu trắng tinh đơn giản nhưng tạo nên độ hài hòa cho trang phục
ẢNH: @RIINNAXX
Áo polo họa tiết kẻ sọc ngang đỏ - trắng đan xen, đi cùng cổ bẻ màu đỏ trơn cổ điển và thêu chữ nhỏ màu trắng bên ngực trái tạo điểm nhấn, phối cùng quần ống rộng màu xanh cô ban rực rỡ với phần dây rút năng động ở cạp quần
ẢNH: @YENMEO.1098
Áo polo dệt kim mang sắc hồng pastel vô cùng ngọt ngào, phom dáng suông nhẹ vừa vặn, tay ngắn bo chun nhẹ nhàng và phần cổ sơ mi dệt xẻ chữ V sâu đầy phóng khoáng. Phối cùng quần ống rộng dáng suông màu trắng thanh tao
ẢNH: @SALAVI.SHOPDN
Áo polo dệt kim sắc vàng với phom dáng ôm vừa vặn basic, cổ bẻ nhỏ nhắn cùng hàng cúc tiệp màu chạy dọc nẹp áo. Kết hợp cùng quần jeans ống rộng dáng suông màu xanh đậm, nổi bật với đường chỉ may màu trắng tương phản chạy dọc mép quần và gấu quần lật bản lớn thời thượng
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cấp ngày 24/3/2020
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