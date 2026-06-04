Váy maxi, đầm cổ yếm cho nàng điệu đà tỏa sáng

Diện váy maxi thướt tha hay đầm cổ yếm điệu đà, bay bổng là một nét riêng không thể thiếu trong mùa hè. Vừa mát nhẹ, trẻ trung, những thiết kế này vừa phản chiếu hình ảnh nữ tính cùng phong cách thời trang phóng khoáng và tự do của nàng.
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Khi những cơn gió mùa hè mát rượi đến cùng những cơn mưa rào bất chợt chính là lúc nàng muốn khoác lên mình những chiếc váy maxi hai dây, đầm cổ yếm xếp tầng bồng bềnh, xúng xính xuống phố.
Đầm cổ yếm, cảm hứng từ nếp văn hóa xưa
Áo yếm từng là kiểu trang phục mang tính biểu tượng của phụ nữ xưa, nay trở lại trong nhiều hình dáng mới mẻ với sự cách tân hiện đại phù hợp với người trẻ. Áo yếm, đầm cổ yếm và các thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc yếm đào xưa mang đến ấn tượng thị giác từ cấu trúc tinh tế, giản đơn nhưng đầy quyến rũ. Dáng đầm dài với hai đường cắt thẳng chạy dọc từ hai bên hông lên đến đường viền cổ tạo nên sự thanh thoát cho phần thân trước, thu hút ánh nhìn vào những đường cong mượt mà.
Trên phom dáng đó là sự nở rộ của họa tiết hoa lá dệt trên vải, các đường bèo nhún xếp tầng hay những chi tiết thủ công như hoa vải 3D, đường xếp ly, đường viền đăng ten... tạo nên những nét riêng mới lạ và thú vị.