Váy maxi, đầm cổ yếm cho nàng điệu đà tỏa sáng

Khi những cơn gió mùa hè mát rượi đến cùng những cơn mưa rào bất chợt chính là lúc nàng muốn khoác lên mình những chiếc váy maxi hai dây, đầm cổ yếm xếp tầng bồng bềnh, xúng xính xuống phố.

Đầm cổ yếm xếp tầng nhẹ nhàng và bồng bềnh bông xốp như những đám mây. Thiết kế khéo khoe bờ vai thanh mảnh, tôn da tôn dáng bằng gam màu kem tươi sáng và những tầng váy xếp chồng tạo chiều sâu thị giác cho trang phục ẢNH: FENG ATELIER

Đầm cổ yếm, cảm hứng từ nếp văn hóa xưa

Áo yếm từng là kiểu trang phục mang tính biểu tượng của phụ nữ xưa, nay trở lại trong nhiều hình dáng mới mẻ với sự cách tân hiện đại phù hợp với người trẻ. Áo yếm, đầm cổ yếm và các thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc yếm đào xưa mang đến ấn tượng thị giác từ cấu trúc tinh tế, giản đơn nhưng đầy quyến rũ. Dáng đầm dài với hai đường cắt thẳng chạy dọc từ hai bên hông lên đến đường viền cổ tạo nên sự thanh thoát cho phần thân trước, thu hút ánh nhìn vào những đường cong mượt mà.

Trên phom dáng đó là sự nở rộ của họa tiết hoa lá dệt trên vải, các đường bèo nhún xếp tầng hay những chi tiết thủ công như hoa vải 3D, đường xếp ly, đường viền đăng ten... tạo nên những nét riêng mới lạ và thú vị.

Đầm maxi vải ren cổ yếm gam màu tím pastel cuốn hút qua nhiều chi tiết kết hợp - từ chất vải ren dệt họa tiết, hiệu ứng xuyên thấu nhẹ đến đường cắt sắc sảo tạo hình quyến rũ, gợi cảm cho cả dáng hình ẢNH: FENG ATELIER

Những thiết kế váy dáng dài luôn khiến người mặc trở nên thanh thoát, vóc dáng kiều diễm tựa "nàng thơ". Chất vải dệt họa tiết hoa lá được tạo điểm nhấn bằng chi tiết đặc sắc trên cổ áo kết hợp dây vai nhỏ nhẹ tôn xương quai xanh đầy cuốn hút ẢNH: MADELLEN

Đầm ren cổ yếm với nhiều lớp vải ren và lưới xếp lớp layer giúp nàng tỏa sáng trong mọi khung hình. Thiết kế khéo léo vận dụng hiệu ứng thị giác xuyên thấu của nhiều chất liệu để mang đến ánh nhìn vừa lãng mạn, vừa kiêu kỳ cho quý cô ẢNH: HOIVU

Mỗi gam màu, mỗi kiểu họa tiết tạo nên một nét riêng biệt, ấn tượng cho trang phục váy maxi cổ yếm mùa hè. Sắc trắng sữa, trắng cream, màu pastel đều dịu dàng, tôn da tôn dáng quyến rũ khó rời mắt ẢNH: HOIVU

Đầm xếp tầng với phần cổ yếm lệch một bên vai phá cách độc đáo. Trang phục mùa hè dành cho những buổi hẹn hò, những bữa tiệc bên hồ bơi hay buổi chiều dạo phố không thể vắng mặt váy đầm cổ yếm ẢNH: LYPARA

Nét riêng đặc sắc từ các bản phối lấy cảm hứng từ dáng yếm thắm là có thể vừa khoe trọn điểm mạnh hình thể vừa khéo léo tạo ánh nhìn thanh thoát, chỉn chu. Các chất liệu chủ đạo của mùa là tơ nhăn, vải tơ, lụa và ren họa tiết ẢNH: FENG ATELIER

Nàng trở thành tâm điểm của mọi bữa tiệc khi khoác lên mình những chiếc váy maxi thướt tha, mềm nhẹ đầy ắp sự tự tin, lôi cuốn ẢNH: FENG ATELIER