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Chẳng sợ ngày bận rộn khi đã có đầm sơ mi thanh lịch

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
04/06/2026 10:00 GMT+7

Chỉ cần một vài điểm nhấn trong thiết kế, đầm sơ mi có thể dễ dàng giúp người mặc hoàn thiện hình ảnh sang trọng, hiện đại mà không mất quá nhiều thời gian chuẩn bị.

Màu trắng luôn đại diện cho vẻ đẹp vượt thời gian. Khi được ứng dụng trên những thiết kế đầm sơ mi, gam màu này càng phát huy tối đa khả năng mang đến hình ảnh thanh lịch và đầy khí chất.

Chẳng sợ ngày bận rộn khi đã có đầm sơ mi thanh lịch - Ảnh 1.

Chiếc đầm liền thân cổ sơ mi dáng dài. Phần thân trên mang cấu trúc của một chiếc áo sơ mi cổ điển với hàng khuy kín đáo, chi tiết nhún eo lấy cảm hứng từ corset giúp định hình vòng eo một cách mềm mại mà không tạo cảm giác gò bó. Từ phần eo, chân váy xòe rộng bung nở tự nhiên, tạo nên những chuyển động uyển chuyển theo từng bước chân

ẢNH: @PHUONGNGABUI_

Chẳng sợ ngày bận rộn khi đã có đầm sơ mi thanh lịch - Ảnh 2.

Nữ tính với đầm sơ mi chất liệu ren thêu nổi tinh xảo. Những họa tiết hoa văn được sắp xếp theo dạng kẻ sọc dọc giúp tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng. Cổ đức truyền thống kết hợp tay áo ngắn thoải mái cho mùa hè. Điểm nhấn nằm ở chiếc thắt lưng mảnh ôm nhẹ vòng eo cùng hàng cúc ẩn tinh tế tạo sự liền mạch

ẢNH: @GUMAC

Nếu đầm sơ mi dài là lựa chọn dành cho vẻ đẹp thanh lịch, thì những thiết kế dáng ngắn lại mang đến nguồn năng lượng trẻ trung.

Chẳng sợ ngày bận rộn khi đã có đầm sơ mi thanh lịch - Ảnh 3.

Đầm sơ mi dáng ngắn với phần chiết eo cao tôn vòng 2 thon gọn. Thiết kế cổ sơ mi cổ điển kết hợp tay áo ngắn giữ được sự chỉn chu cần thiết. Đường chiết eo được đặt cao hơn vị trí eo tự nhiên giúp đôi chân trông dài hơn đáng kể

ẢNH: @LITACOLLECTION.OFFICIAL

Vào những ngày thời tiết nóng bức, các thiết kế đầm sơ mi sát nách trở thành "cứu tinh" của tủ đồ nhờ khả năng mang lại sự thoáng mát.

Chẳng sợ ngày bận rộn khi đã có đầm sơ mi thanh lịch - Ảnh 4.

Đầm sơ mi sát nách dáng dài với họa tiết kẻ sọc xanh navy và trắng mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng hiện đại. Những đường sọc dọc giúp cơ thể trông thanh mảnh hơn, cổ chữ V được cách điệu từ cổ sơ mi truyền thống chỉn chu

ẢNH: @KIMT.DESIGN

Chẳng sợ ngày bận rộn khi đã có đầm sơ mi thanh lịch - Ảnh 5.

Nổi bật ngày hè với đầm sơ mi sát nách màu cam rực rỡ, tông màu ấm áp giúp người mặc trở thành tâm điểm mà không cần quá nhiều phụ kiện đi kèm. Thiết kế dáng chữ A kết hợp cổ sơ mi cổ điển tạo nên sự cân bằng giữa nét thanh lịch và nữ tính. Hàng cúc chạy dọc thân trước, hai túi ngực trang trí cùng các đường xếp ly bên hông giúp bộ trang phục thêm phần sinh động

ẢNH: K&KFASHION

Không chỉ phù hợp với thời tiết chuyển mùa, đầm sơ mi tay dài còn là biểu tượng của vẻ đẹp quyền lực và chuyên nghiệp.

Chẳng sợ ngày bận rộn khi đã có đầm sơ mi thanh lịch - Ảnh 6.

Đầm sơ mi tay dài màu đen gây ấn tượng mạnh nhờ vẻ đẹp sang trọng. Tông màu đen huyền bí kết hợp cùng hàng khuy trắng tương phản tạo nên điểm nhấn thị giác nổi bật. Phần thân trên được cắt may ôm gọn theo đường cong cơ thể, trong khi cổ đức bẻ rộng giữ được sự chuyên nghiệp

ẢNH: @LITACOLLECTION.OFFICIAL

Chẳng sợ ngày bận rộn khi đã có đầm sơ mi thanh lịch - Ảnh 7.

Trái ngược với sắc đen quyền lực, đầm sơ mi tay dài màu trắng lại tôn vinh vẻ đẹp tinh khôi. Thiết kế cổ đức nhọn được dựng phom sắc nét mang đến cảm giác sang trọng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tay áo dài suông nhẹ tạo sự thoải mái, trong khi phần thắt lưng da bản nhỏ màu nâu giúp định hình vòng eo

ẢNH: @NINE.2FINE


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