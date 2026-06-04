Chẳng sợ ngày bận rộn khi đã có đầm sơ mi thanh lịch

Màu trắng luôn đại diện cho vẻ đẹp vượt thời gian. Khi được ứng dụng trên những thiết kế đầm sơ mi, gam màu này càng phát huy tối đa khả năng mang đến hình ảnh thanh lịch và đầy khí chất.
Nếu đầm sơ mi dài là lựa chọn dành cho vẻ đẹp thanh lịch, thì những thiết kế dáng ngắn lại mang đến nguồn năng lượng trẻ trung.
Vào những ngày thời tiết nóng bức, các thiết kế đầm sơ mi sát nách trở thành "cứu tinh" của tủ đồ nhờ khả năng mang lại sự thoáng mát.
Không chỉ phù hợp với thời tiết chuyển mùa, đầm sơ mi tay dài còn là biểu tượng của vẻ đẹp quyền lực và chuyên nghiệp.