Thời trang 24/7

Đầm đính hoa và nơ 3D tạo điểm nhấn kiêu sa cho nàng

Thảo Trang
14/05/2026 14:00 GMT+7

Nếu trước đây các họa tiết in phẳng hay đường cắt tối giản chiếm ưu thế, thì mùa mốt năm nay lại chứng kiến sự lên ngôi của kỹ thuật đính kết hoa và nơ 3D.

Kỹ thuật đính kết hoa và nơ 3D đang trở thành điểm nhấn chủ đạo trong các thiết kế cao cấp năm nay. Thay vì những họa tiết in phẳng thông thường, các chi tiết nổi giúp bộ trang phục trở nên sống động và mang đậm tính nghệ thuật.

Đầm đính hoa và nơ 3D tạo điểm nhấn kiêu sa cho nàng - Ảnh 1.

Gam màu kem nhã nhặn kết hợp cùng phom đầm suông dài tạo nên tổng thể nhẹ nhàng. Điểm đặc biệt nằm ở những bông hoa 3D kích thước lớn được đính nổi tại hai bên tay và một bên ngực, các chi tiết nổi khối càng trở nên nổi bật

ẢNH: @_PHLINHUONG_02

Sự nổi bật của các chi tiết 3D khiến bản thân chiếc váy đã trở thành điểm nhấn chính trong tổng thể, vì vậy cách phối phụ kiện cần hướng đến sự tinh giản tránh sự rườm rà.

Đầm đính hoa và nơ 3D tạo điểm nhấn kiêu sa cho nàng - Ảnh 2.

Váy dáng bí màu đen tối giản làm nền cho chiếc nơ 3D màu trắng khổ lớn nằm chính giữa ngực với phần dây nơ dài quá gấu váy. Sự tương phản màu sắc đen - trắng tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và vẻ ngoài sang chảnh. Các phụ kiện như giày và túi xách đều được chọn tông đen đồng nhất với trang phục

ẢNH: @_CJCJCJ09099

Nhờ sự đa dạng về chất liệu, các thiết kế này có thể linh hoạt xuất hiện trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Những mẫu váy thun, chất liệu co giãn mỏng nhẹ đặc biệt phù hợp với mùa hè bởi tạo cảm giác thoáng mát.

Đầm đính hoa và nơ 3D tạo điểm nhấn kiêu sa cho nàng - Ảnh 3.

Sử dụng chất liệu thun co giãn ôm sát cơ thể, đầm trắng cổ yếm này được đính điểm xuyết hoa 3D ở một bên ngực và eo. Những bông hoa được sắp xếp thủ công, trang phục tối giản vẫn có thể trở nên lộng lẫy nhờ chi tiết đính kết

ẢNH: @_MIE.OAH

Đầm đính hoa và nơ 3D tạo điểm nhấn kiêu sa cho nàng - Ảnh 4.

Chiếc đầm body trễ vai kết hợp hai tông màu trắng và vàng, tạo điểm nhấn bằng hoa 3D đối xứng tại vị trí một bên ngực và một bên hông. Chất liệu co giãn giúp người mặc cử động dễ dàng trong khi vẫn giữ được phom dáng chuẩn xác

ẢNH: @_KHANHNGOC_99

Những gam màu trung tính hay pastel thường là lựa chọn phổ biến cho dòng váy này bởi khả năng phối hợp linh hoạt với phụ kiện và tôn lên chi tiết nổi khối hiệu quả.

Đầm đính hoa và nơ 3D tạo điểm nhấn kiêu sa cho nàng - Ảnh 5.

Đầm hai dây chất liệu voan mềm mại xếp nhiều tầng tạo độ bồng bềnh, điểm xuyết hoa 3D dọc theo một bên dây áo. Sắc tím pastel nhẹ nhàng kết hợp cùng hiệu ứng chuyển động của voan tạo nên vẻ đẹp tựa nàng thơ

ẢNH: @_BRHWNA_

Đầm đính hoa và nơ 3D tạo điểm nhấn kiêu sa cho nàng - Ảnh 6.

Sự kết hợp giữa chất liệu ren tinh xảo và voan bồng bềnh ở chân váy tạo nên một thiết kế cổ tròn kín đáo, nhấn nhá bằng nơ 3D màu đen ở cổ. Chi tiết nơ đen nhỏ nhắn trên nền trắng kết hợp thêm một chiếc đồng hồ bạc để khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế

ẢNH: @_THUYS.HG

Việc lựa chọn đầm đính hoa hay nơ 3D phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh sử dụng và phong cách cá nhân. Với những buổi tiệc xa hoa, các mẫu váy đính họa tiết 3D kèm đá lấp lánh sẽ tăng độ sang trọng cho người mặc.

Đầm đính hoa và nơ 3D tạo điểm nhấn kiêu sa cho nàng - Ảnh 7.

Chiếc đầm dài hai lớp màu xanh biển được đính hạt toàn thân, điểm thêm một chiếc nơ 3D bằng voan to bản ngay giữa ngực. Ánh sáng từ các hạt đính kết hòa quyện cùng màu xanh biển tạo nên hiệu ứng như mặt nước lấp lánh

ẢNH: @_LEHUYNH.THUYNGAN

Đầm đính hoa và nơ 3D tạo điểm nhấn kiêu sa cho nàng - Ảnh 8.

Thiết kế đầm body chất liệu ren với hiệu ứng rút nhún hai bên hông giúp tôn dáng, kết hợp cổ choàng và nơ 3D màu đen làm điểm nhấn. Sự đan xen giữa chất liệu ren xuyên thấu nhẹ và chi tiết nơ cứng cáp tạo nên sự cân bằng giữa gợi cảm và thanh lịch

ẢNH: @_N__NGOC.ANH

Những mẫu đầm đính hoa và nơ 3D là sự giao thoa hoàn hảo giữa kỹ thuật may mặc cao cấp và tư duy thẩm mỹ hiện đại, giúp phái đẹp khẳng định phong cách cá nhân đầy ấn tượng.

Khẳng định gu thẩm mỹ độc bản với họa tiết trừu tượng

