Điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng nổi bật từ áo sơ mi trắng

Không cần quá cầu kỳ về màu sắc hay họa tiết, áo sơ mi trắng vẫn đủ sức tạo nên sức hút riêng nhờ khả năng biến hóa linh hoạt từ nét chỉn chu nơi công sở đến vẻ phóng khoáng, thời thượng trong phong cách đời thường. Chính sự tối giản đầy tinh tế ấy đã giúp chiếc áo trở thành điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng luôn nổi bật trong tủ đồ của mọi cô gái yêu thời trang.

Một chút phóng khoáng được nàng khéo léo thể hiện qua áo sơ mi trắng kem oversized với chất vải nhăn tự nhiên đầy mềm mại ẢNH: @JAZZYMMI

Thiết kế cổ đức mở sâu tạo hiệu ứng cổ chữ V thanh thoát, trong khi phần tay áo xắn nhẹ giúp tổng thể thêm tự do nhưng vẫn gọn gàng. Khi kết hợp cùng quần ống rộng đen cạp cao, bản phối càng nổi bật tinh thần thanh lịch theo hướng tối giản đang được nhiều tín đồ thời trang yêu thích trong mùa hè năm nay.

Vẻ đẹp thanh lịch pha chút cổ điển được nàng tái hiện tinh tế qua áo sơ mi trắng ôm nhẹ vừa vặn cơ thể ẢNH: @THANHTHUY.HHVN

Hàng cúc tối giản cùng chi tiết mở cổ vừa đủ mang đến nét quyến rũ nhẹ nhàng, hài hòa với quần shorts đen cạp cao giúp đôi chân thêm thon dài. Sự xuất hiện của mũ nồi, túi chần bông và giày phối hai gam màu càng làm nổi bật tinh thần trẻ trung, đầy nữ tính.

Áo sơ mi trắng dáng ôm nhẹ được nàng phối cùng quần shorts mang đến diện mạo trẻ trung và tươi mới cho mùa hè ẢNH: @_YUJIN_AN

Chi tiết tay áo xắn gọn tạo cảm giác năng động, trong khi phần sơ vin kết hợp thắt lưng đen giúp vóc dáng thêm cân đối và thanh thoát hơn. Điểm nhấn bốt cổ ngắn đi cùng tất cao cổ còn góp phần hoàn thiện phong cách học đường hiện đại đầy cá tính.

Không còn mang vẻ chỉn chu quen thuộc, áo sơ mi trắng oversized được biến tấu bằng chi tiết thắt nút ngang eo giúp nàng khoe khéo vòng eo thon gọn đầy hiện đại ẢNH: @SOOYOUNGCHOI

Sắc trắng tinh khôi tạo điểm nhấn nổi bật bên cạnh chân váy đen chữ A, đồng thời mang đến cảm giác trẻ trung và năng động khi kết hợp cùng giày thể thao. Bản phối còn thể hiện rõ hơi thở thời trang đường phố pha chất thể thao hiện đại đang được ưa chuộng trong năm nay.

Sự mềm mại của áo sơ mi trắng kem chất linen giúp nàng mang đến diện mạo vừa tự do vừa cuốn hút ẢNH: @HOANGYENCHIBI812

Thiết kế cổ mở sâu cùng phần vạt buộc lệch tạo điểm nhấn bất đối xứng đầy ngẫu hứng, trong khi hiệu ứng nhăn tự nhiên càng tăng vẻ phóng khoáng cho tổng thể. Layer cùng áo ren đen và quần ống rộng xám, bản phối mang đậm hơi thở casual chic pha chút indie hiện đại đầy cá tính.

Giữa những ngày hè rực nắng, áo sơ mi trắng oversized chất liệu mỏng nhẹ trở thành lựa chọn lý tưởng giúp nàng vừa thoải mái vừa thời thượng ẢNH: @HYOMINNN

Hiệu ứng xuyên thấu nhẹ cùng thiết kế cổ mở rộng mang đến nét gợi cảm tinh tế, đồng thời đóng vai trò cân bằng cho quần họa tiết và áo crop top nổi bật bên trong. Công thức phối "trên ôm dưới rộng" còn giúp vóc dáng thêm thanh thoát, đúng tinh thần Y2K hiện đại.

Nét sang trọng đầy tinh tế được thể hiện qua áo sơ mi trắng kem làm từ lụa satin mềm mại với hiệu ứng óng nhẹ bắt sáng ẢNH: @AIMEEMORAKOT

Phom dáng oversized vừa phải kết hợp phần tay áo buộc nơ thả dài tạo cảm giác bay bổng trong từng chuyển động. Khi phối cùng quần âu đồng tông, set đồ thể hiện xu hướng quiet luxury toát lên sự sang xịn đầy cuốn hút.

Mùa hè này, nàng đừng ngần ngại biến tấu áo sơ mi trắng quen thuộc ấy cùng nhiều kiểu phối khác nhau để làm mới diện mạo mỗi ngày.