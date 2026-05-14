  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng nổi bật từ áo sơ mi trắng

Trương Ngọc Anh
Trương Ngọc Anh
ngocanhtruong177@gmail.com
14/05/2026 10:00 GMT+7

Mang vẻ đẹp tối giản nhưng chưa bao giờ nhàm chán, áo sơ mi trắng với gam màu tinh khôi cùng phom dáng thanh lịch giúp nàng dễ dàng tạo nên diện mạo trẻ trung, tinh tế và cuốn hút trong nhiều dịp.

Không cần quá cầu kỳ về màu sắc hay họa tiết, áo sơ mi trắng vẫn đủ sức tạo nên sức hút riêng nhờ khả năng biến hóa linh hoạt từ nét chỉn chu nơi công sở đến vẻ phóng khoáng, thời thượng trong phong cách đời thường. Chính sự tối giản đầy tinh tế ấy đã giúp chiếc áo trở thành điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng luôn nổi bật trong tủ đồ của mọi cô gái yêu thời trang.

Điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng nổi bật từ áo sơ mi trắng - Ảnh 1.
Điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng nổi bật từ áo sơ mi trắng - Ảnh 2.

Một chút phóng khoáng được nàng khéo léo thể hiện qua áo sơ mi trắng kem oversized với chất vải nhăn tự nhiên đầy mềm mại

ẢNH: @JAZZYMMI

Thiết kế cổ đức mở sâu tạo hiệu ứng cổ chữ V thanh thoát, trong khi phần tay áo xắn nhẹ giúp tổng thể thêm tự do nhưng vẫn gọn gàng. Khi kết hợp cùng quần ống rộng đen cạp cao, bản phối càng nổi bật tinh thần thanh lịch theo hướng tối giản đang được nhiều tín đồ thời trang yêu thích trong mùa hè năm nay.

Điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng nổi bật từ áo sơ mi trắng - Ảnh 3.
Điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng nổi bật từ áo sơ mi trắng - Ảnh 4.

Vẻ đẹp thanh lịch pha chút cổ điển được nàng tái hiện tinh tế qua áo sơ mi trắng ôm nhẹ vừa vặn cơ thể

ẢNH: @THANHTHUY.HHVN

Hàng cúc tối giản cùng chi tiết mở cổ vừa đủ mang đến nét quyến rũ nhẹ nhàng, hài hòa với quần shorts đen cạp cao giúp đôi chân thêm thon dài. Sự xuất hiện của mũ nồi, túi chần bông và giày phối hai gam màu càng làm nổi bật tinh thần trẻ trung, đầy nữ tính. 

Điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng nổi bật từ áo sơ mi trắng - Ảnh 5.
Điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng nổi bật từ áo sơ mi trắng - Ảnh 6.

Áo sơ mi trắng dáng ôm nhẹ được nàng phối cùng quần shorts mang đến diện mạo trẻ trung và tươi mới cho mùa hè

ẢNH: @_YUJIN_AN

Chi tiết tay áo xắn gọn tạo cảm giác năng động, trong khi phần sơ vin kết hợp thắt lưng đen giúp vóc dáng thêm cân đối và thanh thoát hơn. Điểm nhấn bốt cổ ngắn đi cùng tất cao cổ còn góp phần hoàn thiện phong cách học đường hiện đại đầy cá tính.

Điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng nổi bật từ áo sơ mi trắng - Ảnh 7.

Không còn mang vẻ chỉn chu quen thuộc, áo sơ mi trắng oversized được biến tấu bằng chi tiết thắt nút ngang eo giúp nàng khoe khéo vòng eo thon gọn đầy hiện đại

ẢNH: @SOOYOUNGCHOI

Sắc trắng tinh khôi tạo điểm nhấn nổi bật bên cạnh chân váy đen chữ A, đồng thời mang đến cảm giác trẻ trung và năng động khi kết hợp cùng giày thể thao. Bản phối còn thể hiện rõ hơi thở thời trang đường phố pha chất thể thao hiện đại đang được ưa chuộng trong năm nay.

Điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng nổi bật từ áo sơ mi trắng - Ảnh 8.

Sự mềm mại của áo sơ mi trắng kem chất linen giúp nàng mang đến diện mạo vừa tự do vừa cuốn hút

ẢNH: @HOANGYENCHIBI812

Thiết kế cổ mở sâu cùng phần vạt buộc lệch tạo điểm nhấn bất đối xứng đầy ngẫu hứng, trong khi hiệu ứng nhăn tự nhiên càng tăng vẻ phóng khoáng cho tổng thể. Layer cùng áo ren đen và quần ống rộng xám, bản phối mang đậm hơi thở casual chic pha chút indie hiện đại đầy cá tính.

Điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng nổi bật từ áo sơ mi trắng - Ảnh 9.

Giữa những ngày hè rực nắng, áo sơ mi trắng oversized chất liệu mỏng nhẹ trở thành lựa chọn lý tưởng giúp nàng vừa thoải mái vừa thời thượng

ẢNH: @HYOMINNN

Hiệu ứng xuyên thấu nhẹ cùng thiết kế cổ mở rộng mang đến nét gợi cảm tinh tế, đồng thời đóng vai trò cân bằng cho quần họa tiết và áo crop top nổi bật bên trong. Công thức phối "trên ôm dưới rộng" còn giúp vóc dáng thêm thanh thoát, đúng tinh thần Y2K hiện đại.

Điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng nổi bật từ áo sơ mi trắng - Ảnh 10.

Nét sang trọng đầy tinh tế được thể hiện qua áo sơ mi trắng kem làm từ lụa satin mềm mại với hiệu ứng óng nhẹ bắt sáng

ẢNH: @AIMEEMORAKOT

Phom dáng oversized vừa phải kết hợp phần tay áo buộc nơ thả dài tạo cảm giác bay bổng trong từng chuyển động. Khi phối cùng quần âu đồng tông, set đồ thể hiện xu hướng quiet luxury toát lên sự sang xịn đầy cuốn hút.

Mùa hè này, nàng đừng ngần ngại biến tấu áo sơ mi trắng quen thuộc ấy cùng nhiều kiểu phối khác nhau để làm mới diện mạo mỗi ngày.

áo sơ mi trắng Áo sơ mi sơ mi crop top Công sở Y2K

Bài viết khác

Gợi cảm tinh tế, thu hút mọi ánh nhìn với trang phục cổ chữ V

Gợi cảm tinh tế, thu hút mọi ánh nhìn với trang phục cổ chữ V

'Hô biến' vóc dáng chuẩn đồng hồ cát nhờ chiếc áo corset

'Hô biến' vóc dáng chuẩn đồng hồ cát nhờ chiếc áo corset

Làm mới tủ đồ bằng sự giao thoa giữa sắc trắng và xám

Làm mới tủ đồ bằng sự giao thoa giữa sắc trắng và xám

Tự tin khoe dáng hè cùng loạt áo bo chun trẻ trung

Tự tin khoe dáng hè cùng loạt áo bo chun trẻ trung

Bí quyết tạo diện mạo mới cho phong cách công sở

Bí quyết tạo diện mạo mới cho phong cách công sở

Tuyệt chiêu phối đồ tone sur tone cho nàng lười vẫn cuốn hút

Tuyệt chiêu phối đồ tone sur tone cho nàng lười vẫn cuốn hút

Mặc đầm hai dây dáng dài sao cho cuốn hút?

Mặc đầm hai dây dáng dài sao cho cuốn hút?

Muôn kiểu biến tấu khi nàng phối đồ cùng áo tay phồng

Muôn kiểu biến tấu khi nàng phối đồ cùng áo tay phồng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top