Khẳng định gu thẩm mỹ độc bản với họa tiết trừu tượng

Họa tiết trừu tượng là sự kết hợp ngẫu hứng của các mảng màu, đường nét và hình khối mà không tuân theo bất kỳ khuôn mẫu mô phỏng thực tế nào. Thay vì khắc họa những hình ảnh rõ ràng như hoa lá hay chấm bi, họa tiết này tập trung vào việc khơi gợi cảm xúc và trí tưởng tượng thông qua sự chuyển động của màu sắc.



Điểm hấp dẫn của họa tiết trừu tượng nằm ở khả năng biến một bộ trang phục đơn giản trở nên đầy tính nghệ thuật, người mặc cần khéo léo tiết chế trong cách phối đồ ẢNH: @_EING.CHUHAMAT

Họa tiết trừu tượng trên áo nổi bật với những mảng màu loang pha trộn giữa xanh ngọc, vàng nắng và nâu cam, tạo cảm giác nghệ thuật đầy phóng khoáng. Các đường xếp ly kết hợp họa tiết chuyển màu, phối áo này cùng quần lụa ống rộng hoặc quần jeans đậm chất nghỉ dưỡng mùa hè ẢNH: LOOKKET

Chiếc đầm với họa tiết trừu tượng được tạo từ những đường vân uốn lượn pha giữa xanh teal và nâu be. Các mảng màu chuyển động liên tục giúp tổng thể chiếc đầm trông nổi bật và có chiều sâu hơn. Ưu điểm của kiểu họa tiết loang này là khả năng che khuyết điểm cơ thể cực tốt nhờ sự phân tán thị giác của các mảng màu. Phối cùng xăng đan quai mảnh và túi xách mini để giữ tổng thể gọn gàng, hài hòa ẢNH: HOYANG

Các thiết kế họa tiết trừu tượng hiện nay được ứng dụng trên nhiều chất liệu khác nhau nên có tính linh hoạt cao theo mùa. Những mẫu váy satin, áo chiffon hay set đồ cotton in họa tiết là lựa chọn hoàn hảo cho mùa hè bởi chất vải nhẹ và thoáng.



Khi họa tiết trừu tượng được tạo từ các mảng đen loang trên nền đỏ, gợi liên tưởng đến vân đá hoặc hiệu ứng mực chảy. Cách sắp xếp họa tiết ôm theo phom váy giúp tổng thể trông gọn và nổi bật hơn ẢNH: HOYANG

Chiếc áo khoác len nổi bật với kiểu đan thủ công phối nhiều mảng màu như xanh, đỏ rượu và đen. Họa tiết trừu tượng trên áo được tạo từ các đường zigzag và mảng đan xen kẽ. Phối áo cùng váy trắng dáng dài và giày loafer mang hơi hướng vintage nhẹ nhàng ẢNH: @_AIVY.1110

Không tuân theo bất kỳ quy chuẩn hình ảnh cụ thể nào, họa tiết trừu tượng tập trung vào cảm xúc thị giác thông qua các mảng màu, đường nét và hình khối ngẫu hứng.



Quần ống rộng nổi bật với màu xanh thẫm và các họa tiết dệt dạng hình học lặp lại. Họa tiết trên quần sử dụng các đường nét trừu tượng và hình ảnh con voi cách điệu đan xen chặt chẽ ẢNH: POSYY METO

Set đồ đồng bộ bao gồm áo hai dây dáng ngắn và quần shorts với các đường viền ren trắng chạy dọc mép vải. Họa tiết trên bề mặt trang phục sử dụng hình ảnh chú voi đan xen cùng các dải hoa văn trừu tượng được sắp xếp theo bố cục hàng ngang đối xứng ẢNH: POSYY METO

Chính sự “không giới hạn” ấy khiến mỗi thiết kế trở nên độc bản và giàu tính nghệ thuật hơn. Bên cạnh khả năng tạo điểm nhấn mạnh mẽ, họa tiết trừu tượng còn có ưu điểm giúp phân tán thị giác, hỗ trợ che khuyết điểm cơ thể hiệu quả hơn so với nhiều kiểu họa tiết truyền thống.



Áo crop top hai dây và quần ống rộng, nổi bật với tông màu nâu be và các dải viền họa tiết thổ cẩm. Họa tiết trên vải sử dụng hình ảnh con voi bản địa đan xen cùng các hoa văn trừu tượng được sắp xếp theo bố cục hàng ngang đối xứng ẢNH: POSYY METO

Chiếc đầm dáng xòe có tông màu xám đen chủ đạo với thiết kế thắt eo tinh tế. Họa tiết trên đầm sử dụng các đường nét loang màu trừu tượng lặp lại. Với gam màu trung tính kết hợp họa tiết trừu tượng, mẫu đầm này có thể dễ dàng diện trong nhiều hoàn cảnh từ công sở đến dự tiệc ẢNH: @_SOOYAA

Họa tiết trừu tượng không chỉ đơn thuần là những đường kẻ hay mảng màu vô định, mà còn là ngôn ngữ của sự sáng tạo không giới hạn. Việc lựa chọn và phối hợp khéo léo những món đồ này sẽ giúp bạn sở hữu một diện mạo đầy chiều sâu.

