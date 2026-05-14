  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Váy màu xanh dương 'bùng nổ', tông màu khiến mùa hè thêm cuốn hút

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
14/05/2026 18:00 GMT+7

Chiếc váy màu xanh dương, giống như biển cả hay bầu trời mùa hè, là điểm nhấn rực rỡ của tủ quần áo trong mùa hè này.

Váy maxi bằng satin, váy sơ mi ngắn hay váy lệch vai..., những chiếc váy màu xanh dương với các kiểu dáng thời thượng cho mùa hè 2026.

Làm thế nào để mặc chiếc váy màu xanh dương trong mùa hè này?

Váy xanh dương 'bùng nổ', tone màu khiến mùa hè thêm cuốn hút - Ảnh 1.

Một chiếc váy ngắn bên trong với áo choàng cape đuôi dài chạm đất rất phù hợp cho một buổi hẹn hò đặc biệt, kết hợp với đôi giày cao gót màu trắng và một chiếc ví cầm tay nhỏ xinh

ẢNH: @NYSTYLE

Phong cách đường phố cho thấy một chiếc váy màu xanh nhạt có thể được phối theo nhiều kiểu khác nhau, hoàn hảo cho mọi dịp và mọi thời điểm trong ngày. 

Váy xanh dương 'bùng nổ', tone màu khiến mùa hè thêm cuốn hút - Ảnh 2.

Một chiếc váy maxi thêu cũng có thể được mặc thường ngày khi dạo phố, kết hợp với xăng đan đế bằng hoặc có thể là dép xỏ ngón, và một chiếc túi đeo vai

ẢNH: @PICHICHIPIXX

Váy xanh dương 'bùng nổ', tone màu khiến mùa hè thêm cuốn hút - Ảnh 3.

Bạn có thể kết hợp một chiếc váy ngắn màu này với một đôi bốt cao đến đầu gối đế bằng hoặc có gót, hoàn hảo để thêm phần cá tính và tự nhiên cho trang phục của bạn

ẢNH: STRADIVARIUS

Những chiếc váy màu xanh da trời, một lựa chọn mới mẻ thay thế cho màu trắng cổ điển cũng có phiên bản ngắn, thậm chí rất ngắn. Từ những tông màu pastel đơn giản đến những chiếc váy lệch vai màu xanh nhạt hoặc màu ngọc lam xếp ly, sự lựa chọn là vô tận. 

Váy xanh dương 'bùng nổ', tone màu khiến mùa hè thêm cuốn hút - Ảnh 4.

Váy màu xanh nhạt cúp ngực thời thượng cho mùa hè 2026, mang đến vẻ ngoài tươi mới và thanh lịch

ẢNH: @COTTONNATURAL

Váy xanh dương 'bùng nổ', tone màu khiến mùa hè thêm cuốn hút - Ảnh 5.

Một màu xanh lam biến đổi sắc thái, từ xanh ngọc đến xanh pastel, hoặc xanh da trời nhạt nhưng luôn giữ được vẻ quyến rũ lãng mạn

ẢNH: @SIENNASCHMIDT

Váy xanh dương 'bùng nổ', tone màu khiến mùa hè thêm cuốn hút - Ảnh 6.

Váy dự tiệc mùa hè hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một lựa chọn sang trọng mà không cần quá cầu kỳ

ẢNH: SABOSKIRT

Từ những kiểu váy ngắn bằng vải satin, có bèo nhún hoặc tay dài đến những kiểu váy midi và maxi, thậm chí cả những kiểu có họa tiết màu ngọc lam... mùa hè năm nay, sắc xanh dương đang trở thành gam màu được giới mộ điệu đặc biệt yêu thích. Dễ ứng dụng trong nhiều phong cách, váy xanh dương có thể đồng hành từ những buổi dạo phố ban ngày đến các sự kiện buổi tối đầy cuốn hút. Đây chính là món đồ nổi bật mà mọi tín đồ thời trang nên có trong tủ đồ mùa này.

váy màu xanh dương Váy ngắn Màu xanh váy màu xanh trang phục màu xanh

Bài viết khác

Lương Thế Thành kể chuyện cuộc đời bằng bộ ảnh thời trang Aristino

Lương Thế Thành kể chuyện cuộc đời bằng bộ ảnh thời trang Aristino

Xu hướng mùa hè gọi tên những bản phối nhẹ nhàng cùng vải ren

Xu hướng mùa hè gọi tên những bản phối nhẹ nhàng cùng vải ren

Đầm đính hoa và nơ 3D tạo điểm nhấn kiêu sa cho nàng

Đầm đính hoa và nơ 3D tạo điểm nhấn kiêu sa cho nàng

Khẳng định gu thẩm mỹ độc bản với họa tiết trừu tượng

Khẳng định gu thẩm mỹ độc bản với họa tiết trừu tượng

Điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng nổi bật từ áo sơ mi trắng

Điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng nổi bật từ áo sơ mi trắng

Gợi cảm tinh tế, thu hút mọi ánh nhìn với trang phục cổ chữ V

Gợi cảm tinh tế, thu hút mọi ánh nhìn với trang phục cổ chữ V

'Hô biến' vóc dáng chuẩn đồng hồ cát nhờ chiếc áo corset

'Hô biến' vóc dáng chuẩn đồng hồ cát nhờ chiếc áo corset

Làm mới tủ đồ bằng sự giao thoa giữa sắc trắng và xám

Làm mới tủ đồ bằng sự giao thoa giữa sắc trắng và xám

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top