Váy màu xanh dương 'bùng nổ', tông màu khiến mùa hè thêm cuốn hút

Váy maxi bằng satin, váy sơ mi ngắn hay váy lệch vai..., những chiếc váy màu xanh dương với các kiểu dáng thời thượng cho mùa hè 2026.

Làm thế nào để mặc chiếc váy màu xanh dương trong mùa hè này?

Một chiếc váy ngắn bên trong với áo choàng cape đuôi dài chạm đất rất phù hợp cho một buổi hẹn hò đặc biệt, kết hợp với đôi giày cao gót màu trắng và một chiếc ví cầm tay nhỏ xinh ẢNH: @NYSTYLE

Phong cách đường phố cho thấy một chiếc váy màu xanh nhạt có thể được phối theo nhiều kiểu khác nhau, hoàn hảo cho mọi dịp và mọi thời điểm trong ngày.

Một chiếc váy maxi thêu cũng có thể được mặc thường ngày khi dạo phố, kết hợp với xăng đan đế bằng hoặc có thể là dép xỏ ngón, và một chiếc túi đeo vai ẢNH: @PICHICHIPIXX

Bạn có thể kết hợp một chiếc váy ngắn màu này với một đôi bốt cao đến đầu gối đế bằng hoặc có gót, hoàn hảo để thêm phần cá tính và tự nhiên cho trang phục của bạn ẢNH: STRADIVARIUS

Những chiếc váy màu xanh da trời, một lựa chọn mới mẻ thay thế cho màu trắng cổ điển cũng có phiên bản ngắn, thậm chí rất ngắn. Từ những tông màu pastel đơn giản đến những chiếc váy lệch vai màu xanh nhạt hoặc màu ngọc lam xếp ly, sự lựa chọn là vô tận.

Váy màu xanh nhạt cúp ngực thời thượng cho mùa hè 2026, mang đến vẻ ngoài tươi mới và thanh lịch ẢNH: @COTTONNATURAL

Một màu xanh lam biến đổi sắc thái, từ xanh ngọc đến xanh pastel, hoặc xanh da trời nhạt nhưng luôn giữ được vẻ quyến rũ lãng mạn ẢNH: @SIENNASCHMIDT

Váy dự tiệc mùa hè hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một lựa chọn sang trọng mà không cần quá cầu kỳ ẢNH: SABOSKIRT

Từ những kiểu váy ngắn bằng vải satin, có bèo nhún hoặc tay dài đến những kiểu váy midi và maxi, thậm chí cả những kiểu có họa tiết màu ngọc lam... mùa hè năm nay, sắc xanh dương đang trở thành gam màu được giới mộ điệu đặc biệt yêu thích. Dễ ứng dụng trong nhiều phong cách, váy xanh dương có thể đồng hành từ những buổi dạo phố ban ngày đến các sự kiện buổi tối đầy cuốn hút. Đây chính là món đồ nổi bật mà mọi tín đồ thời trang nên có trong tủ đồ mùa này.