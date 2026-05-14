Váy màu xanh dương 'bùng nổ', tông màu khiến mùa hè thêm cuốn hút

Váy maxi bằng satin, váy sơ mi ngắn hay váy lệch vai..., những chiếc váy màu xanh dương với các kiểu dáng thời thượng cho mùa hè 2026.
Làm thế nào để mặc chiếc váy màu xanh dương trong mùa hè này?
Phong cách đường phố cho thấy một chiếc váy màu xanh nhạt có thể được phối theo nhiều kiểu khác nhau, hoàn hảo cho mọi dịp và mọi thời điểm trong ngày.
Những chiếc váy màu xanh da trời, một lựa chọn mới mẻ thay thế cho màu trắng cổ điển cũng có phiên bản ngắn, thậm chí rất ngắn. Từ những tông màu pastel đơn giản đến những chiếc váy lệch vai màu xanh nhạt hoặc màu ngọc lam xếp ly, sự lựa chọn là vô tận.
Từ những kiểu váy ngắn bằng vải satin, có bèo nhún hoặc tay dài đến những kiểu váy midi và maxi, thậm chí cả những kiểu có họa tiết màu ngọc lam... mùa hè năm nay, sắc xanh dương đang trở thành gam màu được giới mộ điệu đặc biệt yêu thích. Dễ ứng dụng trong nhiều phong cách, váy xanh dương có thể đồng hành từ những buổi dạo phố ban ngày đến các sự kiện buổi tối đầy cuốn hút. Đây chính là món đồ nổi bật mà mọi tín đồ thời trang nên có trong tủ đồ mùa này.