Áo blazer đẹp xuất sắc để đi chơi và đi làm

Áo blazer luôn có mặt trong các bản phối từ ngày thường đến sự kiện, và là bảo chứng cho vẻ ngoài thanh lịch, cổ điển rạng ngời. Vừa là áo khoác cho ngày nắng, blazer còn có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, giúp tạo điểm nhấn thú vị cho phong cách cá nhân.
Áo blazer, 'chìa khóa' cho vẻ ngoài thanh lịch
Muốn hoàn thiện vẻ ngoài chuyên nghiệp và chỉn chu mọi lúc, quý cô không thể không có một mẫu blazer trắng trong tủ đồ. Chiếc áo khoác này có tác dụng trẻ hóa cho mọi bản phối - kết hợp với cặp đôi quần jeans xanh và áo thun kẻ ngang theo phong cách Parisian, phối cùng đầm dài làm từ ren, voan chiffon mỏng nhẹ để tạo diện mạo sang trọng và thanh lịch.
Diện blazer cùng quần ống rộng mang lại sự linh hoạt và năng động còn bản phối cùng chân váy viền ren được tăng thêm nét nữ tính quyến rũ. Mỗi bản phối blazer có thêm chi tiết ren đều cuốn hút và mang nét đặc sắc riêng
ẢNH: GRAPHÉ
Đa dạng phong cách qua cách kết hợp blazer
Mùa hè 2026 là mùa nở rộ của các thiết kế lấy cảm hứng từ chất liệu vải ren. Đây là một ý tưởng để quý cô có thể sáng tạo nên các bản phối cùng chiếc áo blazer yêu thích. Khi diện set blazer và quần ống rộng, hãy bổ sung thêm dây vải ren bản nhỏ làm điểm nhấn cho phần cổ chữ V, phối áo viền ren, áo có bèo nhún lớn ở phần cổ chữ V, cổ tay áo... cùng mẫu blazer công sở để làm mới hình ảnh.
Quần jeans vẫn luôn là một món đồ hoàn hảo để diện cùng áo blazer. Hãy kết hợp quần jeans và áo blazer xanh đen, sơ mi trắng cùng chiếc thắt lưng da bên ngoài để tạo nên hình ảnh thanh lịch; bản phối thứ hai tạo điểm nhấn bằng chi tiết khăn lụa họa tiết tông xanh đồng bộ với màu của quần denim mang đến hình ảnh nữ tính và mềm mại hơn
ẢNH: @ANNESHOPHIEWENCKER