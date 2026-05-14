Áo blazer đẹp xuất sắc để đi chơi và đi làm

Áo blazer luôn có mặt trong các bản phối từ ngày thường đến sự kiện, và là bảo chứng cho vẻ ngoài thanh lịch, cổ điển rạng ngời. Vừa là áo khoác cho ngày nắng, blazer còn có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, giúp tạo điểm nhấn thú vị cho phong cách cá nhân.

Áo sơ mi sọc dọc và áo phông sọc ngang cực kỳ nổi bật khi phối cùng blazer trắng. Hãy học theo phong cách của các quý cô Paris khi kết hợp hai món đồ này cùng chân váy midi, quần jeans, quần baggy... tạo nên phong cách casual thường ngày ẢNH: @ANNESHOPHIEWENCKER

Áo blazer, 'chìa khóa' cho vẻ ngoài thanh lịch

Muốn hoàn thiện vẻ ngoài chuyên nghiệp và chỉn chu mọi lúc, quý cô không thể không có một mẫu blazer trắng trong tủ đồ. Chiếc áo khoác này có tác dụng trẻ hóa cho mọi bản phối - kết hợp với cặp đôi quần jeans xanh và áo thun kẻ ngang theo phong cách Parisian, phối cùng đầm dài làm từ ren, voan chiffon mỏng nhẹ để tạo diện mạo sang trọng và thanh lịch.

Diện váy ren, váy tulle xuyên thấu không thể vắng mặt blazer. Bản phối tone sur tone màu trắng cân chỉnh hài hòa phom dáng và chất liệu, thu hút ánh nhìn vào diện mạo và thần thái của quý cô. Phom dáng oversized của blazer giúp các bản phối gợi cảm trở nên tinh tế và duyên dáng hơn ẢNH: INSTAGRAM SONG HYE KYO

Nàng tự tin xuống phố ngày hè cùng bộ ba áo crop top, blazer lửng và quần denim. Bất cứ khi nào, blazer cũng có thể đảm nhiệm vai trò của chiếc áo khoác che nắng, giữ ấm, bảo vệ và làm đẹp cho phong cách cá nhân ẢNH: @MING CHENG

Với áo blazer cổ chữ V sâu, hãy chọn dáng sơ mi có phần diềm cổ lớn, tay loe lộ dưới tay áo blazer sẽ mang đến góc nhìn mới sang chảnh, độc đáo và thời thượng cho bản phối. Sự tương phản về chất vải, màu sắc và đặc tính chính là "chìa khóa" nắm giữ bí mật phong cách thời trang đỉnh cao ẢNH: GRAPHÉ

Diện blazer cùng quần ống rộng mang lại sự linh hoạt và năng động còn bản phối cùng chân váy viền ren được tăng thêm nét nữ tính quyến rũ. Mỗi bản phối blazer có thêm chi tiết ren đều cuốn hút và mang nét đặc sắc riêng ẢNH: GRAPHÉ

Đa dạng phong cách qua cách kết hợp blazer

Mùa hè 2026 là mùa nở rộ của các thiết kế lấy cảm hứng từ chất liệu vải ren. Đây là một ý tưởng để quý cô có thể sáng tạo nên các bản phối cùng chiếc áo blazer yêu thích. Khi diện set blazer và quần ống rộng, hãy bổ sung thêm dây vải ren bản nhỏ làm điểm nhấn cho phần cổ chữ V, phối áo viền ren, áo có bèo nhún lớn ở phần cổ chữ V, cổ tay áo... cùng mẫu blazer công sở để làm mới hình ảnh.

Blazer màu nâu bò, màu beige, trắng và đen là những thiết kế bền bỉ vượt thời gian. Mỗi món đồ có thể mặc luân phiên trong tuần và lần lượt kết hợp được với mọi bản phối, mọi phong cách mà nàng yêu thích ẢNH: MADELEN

Quần jeans vẫn luôn là một món đồ hoàn hảo để diện cùng áo blazer. Hãy kết hợp quần jeans và áo blazer xanh đen, sơ mi trắng cùng chiếc thắt lưng da bên ngoài để tạo nên hình ảnh thanh lịch; bản phối thứ hai tạo điểm nhấn bằng chi tiết khăn lụa họa tiết tông xanh đồng bộ với màu của quần denim mang đến hình ảnh nữ tính và mềm mại hơn ẢNH: @ANNESHOPHIEWENCKER



