Đẹp bất bại từ bộ ba váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Không cần đến những món đồ nhiều chi tiết cầu kỳ chỉ đẹp khi mặc một lần, bộ ba váy dài, quần ống rộng và giày cao gót chính là những món đồ bền bỉ - có thể mặc nhiều lần và thay đổi nhiều cách phối để tạo nên diện mạo mới.
Váy dài, chân váy dài phối giày cao gót
Không chỉ các thiết kế váy liền dáng dài mà chân váy dài (chân váy midi) phối cùng giày cao gót đều có thể tạo nên cặp đôi tôn dáng hoàn hảo. Để trang phục không quá rườm rà và gây hiệu ứng ngược với cảm nhận của bản thân, hãy lưu tâm đến sự kết hợp - độ dài của gấu váy tương ứng với giày - tạo ra khoảng hở vừa phải sẽ tạo hiệu ứng cân đối về thị giác, thuận tiện cho mọi hoạt động và còn giúp tôn chiều cao.
Giày cao gót công sở mùa hè
Khác với tiết trời mùa cuối năm, tiết trời nóng ẩm đặc trưng mùa xuân hè khiến nàng muốn dành sự ưu ái cho các thiết kế giày cao gót tối giản. Giày pump đơn sắc, xăng đan quai mảnh, mules có gót cao vừa phải từ 3 - 5 cm phù hợp với phong cách công sở và các bản phối casual thường ngày. Dáng giày mũi thuôn nhọn giúp bàn chân thon và dài hơn còn màu sắc của chúng có thể liên tục được làm mới, qua đó tạo điểm nhấn đồng bộ về màu sắc với trang phục, thắt lưng hoặc màu của túi ví phối cùng.
Các cặp đôi thời trang cơ bản đều trở nên thanh lịch, sang trọng đặc biệt khi được phối khéo léo với quần ống rộng, chân váy dài và giày cao gót. Hãy tin vào trực giác và gu thẩm mỹ cá nhân khi nàng quyết định chọn mặc gì hôm nay
