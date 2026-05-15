Đẹp bất bại từ bộ ba váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Không cần đến những món đồ nhiều chi tiết cầu kỳ chỉ đẹp khi mặc một lần, bộ ba váy dài, quần ống rộng và giày cao gót chính là những món đồ bền bỉ - có thể mặc nhiều lần và thay đổi nhiều cách phối để tạo nên diện mạo mới.

Quý cô tỏa sáng trong thiết kế tối giản, kết hợp đầm đen và thắt lưng màu xanh tone sur tone với giày mules xanh dương đồng điệu. Triết lý tối giản là đẹp, sang phản ánh rõ nét qua bản phối, cho thấy tư duy thời trang cổ điển được vận dụng linh hoạt để phù hợp hơn trong nhịp sống hiện đại ngày nay ẢNH: IVY MODA

Váy dài, chân váy dài phối giày cao gót

Không chỉ các thiết kế váy liền dáng dài mà chân váy dài (chân váy midi) phối cùng giày cao gót đều có thể tạo nên cặp đôi tôn dáng hoàn hảo. Để trang phục không quá rườm rà và gây hiệu ứng ngược với cảm nhận của bản thân, hãy lưu tâm đến sự kết hợp - độ dài của gấu váy tương ứng với giày - tạo ra khoảng hở vừa phải sẽ tạo hiệu ứng cân đối về thị giác, thuận tiện cho mọi hoạt động và còn giúp tôn chiều cao.

Các chất vải thô có cấu trúc rỗng với khoảng hở nhỏ giữa các sợi dệt nên có thể mang đến khả năng thoát hơi ẩm, không khí được lưu thông dễ hơn nên người mặc luôn cảm thấy mát mẻ và dễ chịu. Váy tay ngắn/tay con/tay chườm phối chi tiết nhún thun phân tầng nơi eo tạo cảm giác nhẹ nhàng và nữ tính ẢNH: PANTIO

Chân váy dài phối áo họa tiết đồng bộ tô điểm cho diện mạo nàng công sở thêm tươi sáng, sống động và giàu sức sáng tạo. Bản phối hài hòa của xanh dương pastel trên nền vải màu nâu đem đến làn gió mới cho tủ đồ hè của mỗi quý cô ẢNH: IVY MODA

Quần ống rộng màu trắng có thể phối với mọi đôi giày, tuy nhiên nếu chọn giày có màu tương đồng với màu áo sẽ đẹp, sang và thời thượng hơn ẢNH: PANTIO

Giày cao gót công sở mùa hè

Khác với tiết trời mùa cuối năm, tiết trời nóng ẩm đặc trưng mùa xuân hè khiến nàng muốn dành sự ưu ái cho các thiết kế giày cao gót tối giản. Giày pump đơn sắc, xăng đan quai mảnh, mules có gót cao vừa phải từ 3 - 5 cm phù hợp với phong cách công sở và các bản phối casual thường ngày. Dáng giày mũi thuôn nhọn giúp bàn chân thon và dài hơn còn màu sắc của chúng có thể liên tục được làm mới, qua đó tạo điểm nhấn đồng bộ về màu sắc với trang phục, thắt lưng hoặc màu của túi ví phối cùng.

Xăng đan cao gót dây mảnh và quần ống rộng là cặp đôi thú vị, vừa thoáng mát vừa thanh lịch cho bản phối văn phòng ẢNH: IVY MODA

Sơ mi phối bèo cổ, quần denim ống loe và giày pump ánh bạc làm nổi bật vẻ đẹp sắc sảo, tối giản nhưng quyết đoán, mạnh mẽ nơi quý cô ẢNH: CAMELLIA

Ngoài các dáng giày bít mũi, giày có phần thân dạng vải lưới được ưa chuộng trong mùa hè vì thoáng mát, cho đôi chân được "thở". Phối váy dài và giày lưới gót vuông đế cao vừa phải còn giúp nàng vừa xinh đẹp vừa thoải mái suốt cả ngày dài ẢNH: PANTIO

Các cặp đôi thời trang cơ bản đều trở nên thanh lịch, sang trọng đặc biệt khi được phối khéo léo với quần ống rộng, chân váy dài và giày cao gót. Hãy tin vào trực giác và gu thẩm mỹ cá nhân khi nàng quyết định chọn mặc gì hôm nay ẢNH: CAMELLIA



