Khoe chân dài miên man nhờ cặp đôi baby tee và váy ngắn

Không chỉ dừng lại ở những gam màu cơ bản, áo baby tee ngày nay được biến tấu đa dạng hơn với nhiều họa tiết nổi bật, chất liệu cùng các đường cắt may tinh tế. Khi phối cùng chân váy ngắn mang đến sự trẻ trung đầy linh hoạt.

Chiếc áo baby tee trắng ôm dáng với họa tiết in nổi bật mang tinh thần Y2K hiện đại, được phối cùng chân váy ngắn đính sequin bạc bắt sáng đầy cuốn hút. Thiết kế dáng lửng của áo giúp phần eo thêm thon gọn, trong khi chân váy mini tạo hiệu ứng đôi chân dài miên man ẢNH: KILLSYSTEM

Bộ trang phục đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả với sự kết hợp kinh điển giữa hai gam màu đen và trắng. Chiếc áo thun trắng cổ tròn viền tay đen trẻ trung đi cùng chân váy mini đen cá tính, tôn lên dáng thanh mảnh của người mặc. Đôi giày lười đen bóng kèm tất trắng tạo điểm nhấn thú vị cho tổng thể, mang đến vẻ ngoài năng động ẢNH: 247STORE

Không chỉ phù hợp với phong cách cá tính, baby tee còn dễ dàng “hóa thân” thành món đồ mang đậm tinh thần nữ tính khi phối cùng các thiết kế chân váy mềm mại. Chiếc áo baby tee màu hồng phấn in họa tiết hoa nhỏ tạo cảm giác tươi tắn. Sánh đôi cùng chân váy ngắn kẻ ca rô đỏ đồng điệu, phù hợp cho những buổi dạo phố hay chụp ảnh cuối tuần ẢNH: OVERSIZEDSHOP

Chiếc áo baby tee xanh than cổ vuông được nhấn bằng chiếc nơ hồng nhỏ nơi ngực áo, phối cùng chân váy lụa ngắn màu hồng pastel xòe nhẹ duyên dáng. Đôi tất trắng cao cổ đính nơ cùng giày Mary Jane hoàn thiện tổng thể bằng vẻ đẹp cổ điển pha chút tiểu thư ẢNH: EMIX

Sự kết hợp giữa áo baby tee hồng nhạt thêu họa tiết tinh xảo và chân váy ngắn màu kem từ chất liệu vải tweed mềm lại mang đến vẻ đẹp dịu dàng. Chất liệu mềm mại cùng bảng màu pastel giúp tổng thể trở nên thanh lịch mà không hề đơn điệu ẢNH: MIUCHO

Phong cách dạo phố cá tính qua sự kết hợp áo baby tee và chân váy ngắn. Chiếc áo thun ôm vừa vặn cơ thể, phối cùng chân váy ngắn đính ren tinh xảo, phần tà tua rua kết hợp cùng đôi giày đỏ tạo thêm điểm nhấn độc đáo, thu hút mọi ánh nhìn của người đối diện ẢNH: MIUCHO