Thời trang 24/7

Khoe chân dài miên man nhờ cặp đôi baby tee và váy ngắn

Tiffany Trần
15/05/2026 16:00 GMT+7

Áo baby tee kết hợp cùng chân váy ngắn đang trở thành xu hướng được giới trẻ yêu thích. Công thức phối đồ này phù hợp cho nhiều vóc dáng, để nàng luôn tự tin thể hiện phong cách cá nhân.

Không chỉ dừng lại ở những gam màu cơ bản, áo baby tee ngày nay được biến tấu đa dạng hơn với nhiều họa tiết nổi bật, chất liệu cùng các đường cắt may tinh tế. Khi phối cùng chân váy ngắn mang đến sự trẻ trung đầy linh hoạt.

Khoe chân dài miên man nhờ cặp đôi baby tee và váy ngắn - Ảnh 1.

Chiếc áo baby tee trắng ôm dáng với họa tiết in nổi bật mang tinh thần Y2K hiện đại, được phối cùng chân váy ngắn đính sequin bạc bắt sáng đầy cuốn hút. Thiết kế dáng lửng của áo giúp phần eo thêm thon gọn, trong khi chân váy mini tạo hiệu ứng đôi chân dài miên man

ẢNH: KILLSYSTEM

Khoe chân dài miên man nhờ cặp đôi baby tee và váy ngắn - Ảnh 2.

Bộ trang phục đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả với sự kết hợp kinh điển giữa hai gam màu đen và trắng. Chiếc áo thun trắng cổ tròn viền tay đen trẻ trung đi cùng chân váy mini đen cá tính, tôn lên dáng thanh mảnh của người mặc. Đôi giày lười đen bóng kèm tất trắng tạo điểm nhấn thú vị cho tổng thể, mang đến vẻ ngoài năng động

ẢNH: 247STORE

Khoe chân dài miên man nhờ cặp đôi baby tee và váy ngắn - Ảnh 3.

Không chỉ phù hợp với phong cách cá tính, baby tee còn dễ dàng “hóa thân” thành món đồ mang đậm tinh thần nữ tính khi phối cùng các thiết kế chân váy mềm mại. Chiếc áo baby tee màu hồng phấn in họa tiết hoa nhỏ tạo cảm giác tươi tắn. Sánh đôi cùng chân váy ngắn kẻ ca rô đỏ đồng điệu, phù hợp cho những buổi dạo phố hay chụp ảnh cuối tuần

ẢNH: OVERSIZEDSHOP

Khoe chân dài miên man nhờ cặp đôi baby tee và váy ngắn - Ảnh 4.

Chiếc áo baby tee xanh than cổ vuông được nhấn bằng chiếc nơ hồng nhỏ nơi ngực áo, phối cùng chân váy lụa ngắn màu hồng pastel xòe nhẹ duyên dáng. Đôi tất trắng cao cổ đính nơ cùng giày Mary Jane hoàn thiện tổng thể bằng vẻ đẹp cổ điển pha chút tiểu thư

ẢNH: EMIX

Khoe chân dài miên man nhờ cặp đôi baby tee và váy ngắn - Ảnh 5.

Sự kết hợp giữa áo baby tee hồng nhạt thêu họa tiết tinh xảo và chân váy ngắn màu kem từ chất liệu vải tweed mềm lại mang đến vẻ đẹp dịu dàng. Chất liệu mềm mại cùng bảng màu pastel giúp tổng thể trở nên thanh lịch mà không hề đơn điệu

ẢNH: MIUCHO

Khoe chân dài miên man nhờ cặp đôi baby tee và váy ngắn - Ảnh 6.

Phong cách dạo phố cá tính qua sự kết hợp áo baby tee và chân váy ngắn. Chiếc áo thun ôm vừa vặn cơ thể, phối cùng chân váy ngắn đính ren tinh xảo, phần tà tua rua kết hợp cùng đôi giày đỏ tạo thêm điểm nhấn độc đáo, thu hút mọi ánh nhìn của người đối diện

ẢNH: MIUCHO

Khoe chân dài miên man nhờ cặp đôi baby tee và váy ngắn - Ảnh 7.

Chiếc áo baby tee đen cổ tròn được kết hợp cùng chân váy ngắn chấm bi bo gấu mang cảm giác trẻ trung. Đi kèm là túi xách đen tối giản cùng đôi loafer thanh lịch, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh

ẢNH: KILLSYSTEM

 

baby tee áo baby tee phong cách Y2K phong cách dạo phố phong cách cá tính

Khẳng định phong cách riêng cùng quần jeans rách

