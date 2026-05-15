Thời trang 24/7

Diện túi da màu vàng giúp nàng tỏa sáng giữa phố đông

Thảo Trang
15/05/2026 12:00 GMT+7

Túi da màu vàng là món phụ kiện mang lại nguồn năng lượng tích cực và sự nổi bật tức thì cho mọi bản phối thời trang.

Túi da màu vàng là những thiết kế túi xách được chế tác từ chất liệu da thật hoặc da tổng hợp, sở hữu dải sắc độ từ vàng nhạt thanh lịch đến vàng đậm quyền lực. Với đặc tính phản chiếu ánh sáng tốt, phụ kiện này đóng vai trò như một điểm nhấn thị giác mạnh mẽ, giúp phá vỡ sự đơn điệu của những bộ trang phục trung tính.

Diện túi da màu vàng giúp nàng tỏa sáng giữa phố đông- Ảnh 1.

Túi da màu vàng sở hữu phom dáng hộp cứng cáp với thiết kế nắp hở hiện đại và bề mặt được trang trí bằng các họa tiết dập nổi tinh xảo. Không gian bên trong túi rất rộng rãi, giúp người dùng thoải mái đựng các vật dụng cá nhân cần thiết khi ra ngoài

ẢNH:@_BEAMSAREEDA

Mang tinh thần sang trọng pha lẫn hơi thở đương đại, những chiếc túi phom hộp luôn là lựa chọn lý tưởng dành cho các cô gái theo đuổi phong cách thanh lịch.

Diện túi da màu vàng giúp nàng tỏa sáng giữa phố đông- Ảnh 2.

Chiếc túi da màu vàng dáng chữ nhật ngang có kích thước lớn, tích hợp quai xách đa năng cho phép bạn xách tay hoặc kẹp nách tùy ý. Điểm nhấn của túi nằm ở hai ngăn khóa kéo tiện lợi bên hông, giúp tăng thêm diện tích lưu trữ và tạo nét khỏe khoắn cho thiết kế. Phối túi cùng áo thun tay dài dáng ôm màu vàng và quần shorts đen mang lại diện mạo cá tính

ẢNH: @_HAONGYN.10

Diện túi da màu vàng giúp nàng tỏa sáng giữa phố đông- Ảnh 3.

Túi da màu vàng đậm mang phom dáng chữ nhật ngang nhỏ gọn với bề mặt da trơn basic và hệ thống khóa kéo an toàn. Sắc vàng đậm của túi gợi lên vẻ đẹp cổ điển, đồng thời hạn chế lộ rõ các vết bẩn nhỏ trong quá trình sử dụng thường ngày

ẢNH: @_YIISEO_O0

Những chiếc túi oversized mang sắc vàng nổi bật ngoài khả năng khiến phong cách trở nên cá tính thì có thể dễ dàng bỏ những vật dụng cá nhân cần thiết khi ra ngoài.

Diện túi da màu vàng giúp nàng tỏa sáng giữa phố đông- Ảnh 4.

Chiếc túi tote màu vàng có phom dáng rộng rãi và đứng phom chắc chắn, nổi bật với dòng chữ in màu trắng tinh tế phía trước. Chất liệu da dày dặn giúp túi không bị mất phom ngay cả khi bạn mang theo máy tính hay các tài liệu quan trọng. Diện cùng áo thun và quần túi hộp hoàn thiện vẻ ngoài phá cách

ẢNH: @_T_HUYENNNN

Diện túi da màu vàng giúp nàng tỏa sáng giữa phố đông- Ảnh 5.

Túi da màu vàng nhạt thiết kế chữ nhật bo tròn các góc với dây quai vai gọn gàng và khóa kéo chắc chắn, bề mặt da trơn mịn màng. Việc thêm một phụ kiện nhỏ như móc khóa giúp chiếc túi da trơn trở nên sinh động và mang đậm dấu ấn cá nhân

ẢNH: @_LILILILINHTH

Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, những chiếc túi nhỏ nhắn hoặc có thiết kế basic lại mang đến cảm giác sang trọng bền vững theo thời gian.

Diện túi da màu vàng giúp nàng tỏa sáng giữa phố đông- Ảnh 6.

Chiếc túi da phiên bản mini sở hữu quai cầm tay nhỏ xinh, được tô điểm thêm bằng các charm kim loại lấp lánh sang trọng, phối cùng áo hai dây vàng và quần ống loe dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn khi xuống phố

ẢNH: @_GLLOYSGHT

Diện túi da màu vàng giúp nàng tỏa sáng giữa phố đông- Ảnh 7.

Túi da dáng chữ nhật ngang dài gây ấn tượng với các họa tiết dập nổi và charm ngôi sao bằng da đồng bộ treo bên quai. Thiết kế kẹp nách thời thượng, kết hợp giữa túi vàng và set quần áo màu xanh biển tạo nên sự tương phản màu sắc cực kỳ bắt mắt

ẢNH: @_CLEMMIECM

Diện túi da màu vàng giúp nàng tỏa sáng giữa phố đông- Ảnh 8.

Chiếc túi da màu vàng dáng hộp mang vẻ đẹp cổ điển đặc trưng với khả năng biến tấu cách đeo linh hoạt. Phom túi nhỏ gọn nhưng có độ sâu ổn định, đủ để chứa những món đồ trang điểm cơ bản của phái đẹp

ẢNH: @_IMNHAN.2003

Túi da màu vàng không chỉ đơn thuần là một phụ kiện chứa đồ mà còn là "tuyên ngôn" về phong cách sống tự tin và tràn đầy cảm hứng. Việc sở hữu một phom dáng túi phù hợp kết hợp cùng các mẹo bảo quản đúng cách sẽ giúp bạn luôn giữ được sự tươi mới cho vẻ ngoài của mình.

Túi da túi da màu vàng túi tote túi oversized Phụ kiện

