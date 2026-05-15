  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Khẳng định phong cách riêng cùng quần jeans rách

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
15/05/2026 14:00 GMT+7

Quần jeans rách luôn là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của những tín đồ thời trang yêu thích sự phóng khoáng.

Quần jeans rách không chỉ đơn thuần là trang phục, mà còn là cách để phái đẹp khẳng định cái tôi đầy cá tính và sự tự do.

Khẳng định phong cách riêng cùng quần jeans rách- Ảnh 1.

Quần shorts có tông màu xanh nhạt trẻ trung với hai đường xẻ rách ngang rõ rệt ở hai bên ống quần. Thiết kế này giúp tôn lên đôi chân dài và tạo cảm giác thoải mái tối đa cho người mặc trong các hoạt động mùa hè. Phối cùng áo trễ vai nâu họa tiết hoa tạo nên vẻ ngoài nữ tính

ẢNH: @_KATIENEE_

Khẳng định phong cách riêng cùng quần jeans rách- Ảnh 2.

Quần jeans dáng lửng với các đường rách ngang được thiết kế lớn dần, trải dài dọc theo hai ống quần. Chỉn chu hơn khi phối quần jeans rách cùng thắt lưng da và sơ vin áo cardigan màu xám trung tính, mang đậm hơi hướng rock-chic

ẢNH: @_PINXPWD.X

Khẳng định phong cách riêng cùng quần jeans rách- Ảnh 3.

Mang phong cách retro với tông màu xanh xám, chiếc quần kết hợp các đường rách ngang và rách chỉ thưa ở mức độ vừa phải hai bên ống quần. Phom dáng ống rộng giúp che đi khuyết điểm đôi chân một cách khéo léo, kết hợp cùng áo ren dáng ôm vạt chéo để tạo sự cân bằng giữa nét bụi bặm và gợi cảm

ẢNH: @_PINXPWD.X

Khẳng định phong cách riêng cùng quần jeans rách- Ảnh 4.

Quần jeans ống suông có tông màu xanh xám hiện đại, nổi bật với hai đường rách ngang nằm tại vị trí hai đầu gối. Thiết kế dáng rộng tạo cử động linh hoạt, tăng thêm phần cá tính khi phối cùng áo hai dây đen và mũ lưỡi trai đồng màu

ẢNH: @_P.OY__

Khẳng định phong cách riêng cùng quần jeans rách- Ảnh 5.

Chiếc quần có dáng ống rộng suông màu xanh nhạt, điểm xuyết một đường rách nhẹ tạo điểm nhấn ở phần dưới của một bên ống quần. Sự tiết chế trong các chi tiết rách giúp mẫu quần này dễ dàng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh

ẢNH: @_MONDAY.ROOM

Khẳng định phong cách riêng cùng quần jeans rách- Ảnh 6.

Quần gây ấn tượng với màu xám nâu lạ mắt, sử dụng kỹ thuật rách chỉ thưa ở hai bên ống tạo hiệu ứng mềm mại. Phom quần ống rộng đặc biệt phù hợp với những người có dáng người quả lê vì giúp che bớt phần hông và đùi to

ẢNH: @_HUYNHNGHII

Khẳng định phong cách riêng cùng quần jeans rách- Ảnh 7.

Thiết kế gây ấn tượng mạnh với một bên hông rách khoảng lớn lộ da và bên ống còn lại rách chỉ thưa tại vị trí đầu gối. Set đồ được hoàn thiện bằng cách phối cùng áo crop top trắng đơn giản và khoác ngoài một chiếc áo jean đồng màu

ẢNH: @_RINO_064

 

quần jeans rách Quần jeans quần denim quần jeans ống rộng

Bài viết khác

Diện túi da màu vàng giúp nàng tỏa sáng giữa phố đông

Diện túi da màu vàng giúp nàng tỏa sáng giữa phố đông

Biến tấu mềm mại với áo cổ chữ V cùng chân váy ngắn

Biến tấu mềm mại với áo cổ chữ V cùng chân váy ngắn

Đẹp bất bại từ bộ ba váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Đẹp bất bại từ bộ ba váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Những lỗi thời trang 'không đáng có' của các sao

Những lỗi thời trang 'không đáng có' của các sao

Áo blazer đẹp xuất sắc để đi chơi và đi làm

Áo blazer đẹp xuất sắc để đi chơi và đi làm

Lương Thế Thành kể chuyện cuộc đời bằng bộ ảnh thời trang Aristino

Lương Thế Thành kể chuyện cuộc đời bằng bộ ảnh thời trang Aristino

Váy màu xanh dương 'bùng nổ', tông màu khiến mùa hè thêm cuốn hút

Váy màu xanh dương 'bùng nổ', tông màu khiến mùa hè thêm cuốn hút

Xu hướng mùa hè gọi tên những bản phối nhẹ nhàng cùng vải ren

Xu hướng mùa hè gọi tên những bản phối nhẹ nhàng cùng vải ren

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top