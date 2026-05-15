Khẳng định phong cách riêng cùng quần jeans rách

Quần jeans rách không chỉ đơn thuần là trang phục, mà còn là cách để phái đẹp khẳng định cái tôi đầy cá tính và sự tự do.
Quần shorts có tông màu xanh nhạt trẻ trung với hai đường xẻ rách ngang rõ rệt ở hai bên ống quần. Thiết kế này giúp tôn lên đôi chân dài và tạo cảm giác thoải mái tối đa cho người mặc trong các hoạt động mùa hè. Phối cùng áo trễ vai nâu họa tiết hoa tạo nên vẻ ngoài nữ tính
ẢNH: @_KATIENEE_
Quần jeans dáng lửng với các đường rách ngang được thiết kế lớn dần, trải dài dọc theo hai ống quần. Chỉn chu hơn khi phối quần jeans rách cùng thắt lưng da và sơ vin áo cardigan màu xám trung tính, mang đậm hơi hướng rock-chic
ẢNH: @_PINXPWD.X
Mang phong cách retro với tông màu xanh xám, chiếc quần kết hợp các đường rách ngang và rách chỉ thưa ở mức độ vừa phải hai bên ống quần. Phom dáng ống rộng giúp che đi khuyết điểm đôi chân một cách khéo léo, kết hợp cùng áo ren dáng ôm vạt chéo để tạo sự cân bằng giữa nét bụi bặm và gợi cảm
Quần jeans ống suông có tông màu xanh xám hiện đại, nổi bật với hai đường rách ngang nằm tại vị trí hai đầu gối. Thiết kế dáng rộng tạo cử động linh hoạt, tăng thêm phần cá tính khi phối cùng áo hai dây đen và mũ lưỡi trai đồng màu
ẢNH: @_P.OY__
Chiếc quần có dáng ống rộng suông màu xanh nhạt, điểm xuyết một đường rách nhẹ tạo điểm nhấn ở phần dưới của một bên ống quần. Sự tiết chế trong các chi tiết rách giúp mẫu quần này dễ dàng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh
ẢNH: @_MONDAY.ROOM
Quần gây ấn tượng với màu xám nâu lạ mắt, sử dụng kỹ thuật rách chỉ thưa ở hai bên ống tạo hiệu ứng mềm mại. Phom quần ống rộng đặc biệt phù hợp với những người có dáng người quả lê vì giúp che bớt phần hông và đùi to
ẢNH: @_HUYNHNGHII
Thiết kế gây ấn tượng mạnh với một bên hông rách khoảng lớn lộ da và bên ống còn lại rách chỉ thưa tại vị trí đầu gối. Set đồ được hoàn thiện bằng cách phối cùng áo crop top trắng đơn giản và khoác ngoài một chiếc áo jean đồng màu
ẢNH: @_RINO_064
