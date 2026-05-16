Đừng ngại thử sắc xanh lá, gam màu của sự hiện đại

Xanh lá là sắc màu biểu tượng cho sự đâm chồi nảy lộc, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và cảm giác thư thái, bình yên. Trong thời trang, sắc xanh lá trải dài từ tông xanh chuối rực rỡ, xanh ngọc thanh khiết đến xanh mint dịu mát, giúp người mặc luôn trông nổi bật và đầy năng lượng.



Không phải mọi sắc xanh lá đều mang cảm giác mạnh mẽ. Những trang phục gam xanh pastel nhẹ nhàng lại gợi lên nét đẹp trang nhã.

Chân váy lửng màu xanh lá pastel gây ấn tượng bởi thiết kế ca rô chéo kết hợp cùng họa tiết hoa thêu nổi bật. Phom dáng váy suông thanh lịch, kết hợp cùng chiếc áo hai dây màu trắng ngà tạo nên một cặp bài trùng màu pastel ngọt ngào ẢNH: @_MILDMXNT.T

Chiếc đầm thun xốp màu xanh lá có dáng ôm sát gợi cảm và phần tay sát giúp khoe khéo xương quai xanh quyến rũ. Chất liệu thun xốp có bề mặt vải sần nhẹ, mang lại độ dày dặn vừa phải, cực kỳ thích hợp cho những ngày hè ẢNH: @_DBI.0N

Satin luôn là chất liệu đại diện cho sự sang trọng, đặc biệt khi kết hợp cùng những gam màu nổi bật như xanh lá chuối. Độ bóng nhẹ của vải giúp màu sắc trở nên sống động hơn.



Chân váy ôm làm từ lụa satin màu xanh chuối sở hữu chi tiết thắt dây độc đáo một bên hông tạo điểm nhấn quyến rũ cho vòng 3. Sắc xanh chuối bóng mịn, phối váy cùng áo cổ yếm màu nâu sẽ mang lại sự cân bằng màu sắc đầy tính nghệ thuật ẢNH: @_AMLLIJ

Chân váy lửng thiết kế tinh tế giữa họa tiết kẻ sọc và phần tà bất đối xứng. Sự đối lập giữa cấu trúc vải sọc xéo và độ mềm mại của voan tạo nên hiệu ứng thị giác lạ mắt. Kết hợp cùng áo trắng dài tay dáng ôm sẽ hoàn thiện vẻ ngoài trang nhã cho những buổi hẹn hò dạo phố ẢNH: @_BAMWARANG

Những chiếc áo khoác sắc xanh lá ngoài việc che nắng cho những ngày hè thì còn hoàn thiện vẻ ngoài dịu mắt, đem lại sự tươi tắn cho người mặc.



Áo khoác vải kaki dáng lửng và chân váy chữ A màu xanh lá mạ đồng điệu, áo khoác có hàng cúc bạc phía trước và cổ bẻ, trong khi chân váy có gấu xẻ nhẹ. Sắc xanh lá mạ tươi tắn của set đồ là lựa chọn lý tưởng cho các buổi dạo phố ẢNH: EVA

Chiếc áo cardigan mỏng khoác ngoài mang sắc xanh đậm dịu mắt với chất vải nhẹ tênh, đem lại sự thoải mái cho người mặc. Diện cùng áo ống trắng phối ren bên trong, mang lại vẻ ngoài tinh khôi cho những ngày nắng ẢNH: @_LYXINHNHAT

Trang phục mang họa tiết ca rô nhỏ luôn gợi nhắc đến vẻ đẹp cổ điển của thời trang đồng quê châu Âu, nhưng khi kết hợp cùng sắc xanh lá tươi sáng, tổng thể lại trở nên hiện đại hơn.



Áo crop top hai dây và chân váy mini dáng chữ A, cả hai đều có màu xanh lá cây tươi tắn với họa tiết gingham nhỏ: Áo có thiết kế cổ vuông, viền bèo nhún màu trắng ở ngực và dây áo, cùng hàng cúc phía trước. Chân váy lưng cao có viền ren mỏng ở cạp và một chiếc nơ nhỏ trang trí đậm chất mùa hè ẢNH: CARDINA

Sắc xanh lá với sự đa dạng trong dải màu từ xanh chuối rực rỡ đến xanh ngọc dịu êm chính là "liều thuốc" tinh thần cho tủ đồ của mọi cô gái. Việc hiểu rõ cách phối hợp chất liệu và kiểu dáng sẽ giúp bạn tự tin làm chủ gam màu này.

