5 chiếc đầm midi giúp nàng mặc đẹp suốt mùa hè

Phong cách thời trang hè 2026 mở ra những góc nhìn mới về vẻ đẹp nữ tính, khi sự chỉn chu thanh lịch được định nghĩa qua những thiết kế đầm midi sang trọng, tinh giản và đa năng.
Đầm midi tông xanh cho mùa hè mát nhẹ
Không phải tự nhiên mà các gam màu xanh nhạt trở thành xu hướng màu sắc chủ đạo của mùa hè. Các tông xanh như xanh mint, ice blue, baby blue... không chỉ mang đến cảm nhận dịu mắt, mát mẻ mà còn là bảo chứng cho vẻ ngoài chuyên nghiệp và thanh lịch. Chọn thiết kế tông xanh, quý cô hãy ưu tiên các phom dáng cổ điển theo phong cách tối giản - trang phục ít chi tiết trang trí nhưng có đường cắt may tinh tế sẽ khéo che khuyết điểm, bổ sung nét thẩm mỹ cho phong cách cá nhân.
Đầm midi vải ren sang trọng
Vải ren hoa là một trong những xu hướng chất liệu nổi bật nhất năm 2026. Ren xuất hiện ở khắp mọi nơi, được thêm vào các bản phối công sở, streetwear đến cả những trang phục thường ngày. Đầm dài vải ren thường được tinh giản hết mức về phom dáng để thu hút toàn bộ sự chú ý vào họa tiết ren dệt trên vải, hiệu ứng xếp chồng layer và một vài chi tiết đắt giá riêng biệt.
Ưu ái các thiết kế đầm liền ngắn tay thoáng mát
Tạm rời xa các thiết kế đầm liền "kín cổng cao tường", mùa này là mùa của đầm ngắn tay thoáng mát. Nếu ưa thích sự phóng khoáng và tự do, nàng có thể chọn váy không tay, đầm cổ yếm; dành cho quý cô ưa thích vẻ đẹp trang nhã sang trọng là thiết kế tay con, tay chườm vai vừa nhẹ nhàng vừa che được khuyết điểm bắp tay.
Diện xu hướng màu pastel
Cùng với sắc xanh, các tông màu pastel khác cũng khẽ len vào tủ đồ mùa hạ qua các sắc hồng đào, hồng phớt, sắc cam nude, vàng nhạt, tím lilac...
Váy midi trắng - gam màu 'chân ái' ngày nắng
Dù bất kể sở thích của bạn là gì, đầm midi trắng luôn có chỗ trong tủ đồ của mọi cô gái. Để tránh cảm giác đơn điệu, hãy chọn các dáng váy làm từ chất vải cao cấp như chiffon hay lụa satin, organza hoặc các thiết kế xếp ly, drapping... tạo nên điểm nhấn về thị giác.