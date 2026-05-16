5 chiếc đầm midi giúp nàng mặc đẹp suốt mùa hè

Phong cách thời trang hè 2026 mở ra những góc nhìn mới về vẻ đẹp nữ tính, khi sự chỉn chu thanh lịch được định nghĩa qua những thiết kế đầm midi sang trọng, tinh giản và đa năng.

Nàng khoe khéo vẻ kiều diễm, sang chảnh qua mẫu đầm midi màu xanh mint cực kỳ nịnh da tôn dáng. Thiết kế gây ấn tượng qua cấu trúc liền mạch, chi tiết hoa 3D đính dọc theo nẹp áo mở ra những điểm chạm thú vị về thị giác ẢNH: WHITE PLAN

Đầm midi tông xanh cho mùa hè mát nhẹ

Không phải tự nhiên mà các gam màu xanh nhạt trở thành xu hướng màu sắc chủ đạo của mùa hè. Các tông xanh như xanh mint, ice blue, baby blue... không chỉ mang đến cảm nhận dịu mắt, mát mẻ mà còn là bảo chứng cho vẻ ngoài chuyên nghiệp và thanh lịch. Chọn thiết kế tông xanh, quý cô hãy ưu tiên các phom dáng cổ điển theo phong cách tối giản - trang phục ít chi tiết trang trí nhưng có đường cắt may tinh tế sẽ khéo che khuyết điểm, bổ sung nét thẩm mỹ cho phong cách cá nhân.

Đầm midi dáng xòe gam màu xanh ice blue mát dịu, nhẹ nhàng và thanh thoát. Thiết kế có phần tay áo phá cách, cổ tròn tối giản và thắt lưng vải đồng bộ ẢNH: SIXDO

Đầm dài không tay khoe vóc dáng khỏe khoắn và sự linh hoạt, năng động trong phong cách. Những đường cắt và viền nẹp chạy dọc trên trang phục tạo thành điểm nhấn cho phần tùng váy rẻ quạt, sẽ bung xòe tự nhiên sau mỗi bước chuyển động ẢNH: LAVIEM

Đầm midi vải ren sang trọng

Vải ren hoa là một trong những xu hướng chất liệu nổi bật nhất năm 2026. Ren xuất hiện ở khắp mọi nơi, được thêm vào các bản phối công sở, streetwear đến cả những trang phục thường ngày. Đầm dài vải ren thường được tinh giản hết mức về phom dáng để thu hút toàn bộ sự chú ý vào họa tiết ren dệt trên vải, hiệu ứng xếp chồng layer và một vài chi tiết đắt giá riêng biệt.

Đầm ren cổ vuông kiêu sa, quý phái cho nàng diện dự tiệc, tham gia sự kiện, thảm đỏ hay các dịp quan trọng của bản thân như sinh nhật, lễ hội... Quý cô khéo léo kết hợp giày cao gót phối ren và váy ren, tạo nên tổng thể hoàn hảo ẢNH: HOI VU

Đầm midi dáng bút chì khéo léo sử dụng những đường viền nhỏ bằng màu sắc để tạo điểm nhấn. Trên tông màu xanh lá đậm trầm tĩnh và hài hòa là các điểm nhấn mang sắc đen, kết hợp thêm giày và túi mang sắc đen cổ điển ẢNH: SIXDO

Ưu ái các thiết kế đầm liền ngắn tay thoáng mát

Tạm rời xa các thiết kế đầm liền "kín cổng cao tường", mùa này là mùa của đầm ngắn tay thoáng mát. Nếu ưa thích sự phóng khoáng và tự do, nàng có thể chọn váy không tay, đầm cổ yếm; dành cho quý cô ưa thích vẻ đẹp trang nhã sang trọng là thiết kế tay con, tay chườm vai vừa nhẹ nhàng vừa che được khuyết điểm bắp tay.

Tông màu nâu đất tươi sáng, thú vị với sự kết hợp của các đường gấp nếp bắt chéo nơi eo tạo cảm giác vòng 2 thon thả, chi tiết cổ chữ V mở nhẹ và phần cổ áo bẻ nửa sau giúp người mặc ghi điểm thanh lịch, chuyên nghiệp ẢNH: SIXDO

Váy xòe hạ eo dùng thắt lưng cùng chất vải để tạo chi tiết điểm nhấn. Gam màu hồng đào tôn da, dáng váy rộng xòe thuận tiện cho mọi hoạt động thường ngày ẢNH: WHITE PLAN

Diện xu hướng màu pastel

Cùng với sắc xanh, các tông màu pastel khác cũng khẽ len vào tủ đồ mùa hạ qua các sắc hồng đào, hồng phớt, sắc cam nude, vàng nhạt, tím lilac...

Màu hồng da nhẹ nhàng, thanh thoát trên thiết kế đầm dài có hàng cúc mạ, tay ngắn và nơ bản lớn cách điệu đặt trên phần cổ áo ẢNH: SIXDO

Váy midi trắng - gam màu 'chân ái' ngày nắng

Dù bất kể sở thích của bạn là gì, đầm midi trắng luôn có chỗ trong tủ đồ của mọi cô gái. Để tránh cảm giác đơn điệu, hãy chọn các dáng váy làm từ chất vải cao cấp như chiffon hay lụa satin, organza hoặc các thiết kế xếp ly, drapping... tạo nên điểm nhấn về thị giác.