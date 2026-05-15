Phối đồ cực cuốn với quần jeans ống đứng

Điều khiến công chúng yêu thích chiếc quần jeans ống đứng này chính là hình dạng ống đặc trưng, như tên gọi của nó.

Kiểu áo sơ mi và áo len khoác hờ trên vai gợi nhớ đến thập niên 90, được làm mới bằng đôi xăng đan gót thấp ẢNH: @AMICA

Quần jeans ống đứng phối cùng áo sơ mi, áo len khoác hờ trên vai và giày gót thấp (kitten heels). Sự kết hợp giữa quần jeans ống đứng và áo sơ mi cotton basic là một trong những kiểu phối đồ kinh điển nhất. Thêm một chiếc áo len khoác hờ trên vai, là bạn đã ngay lập tức tái hiện lại một phong cách thời trang kinh điển của thập niên 90. Tuy nhiên, để tạo nên vẻ hiện đại, chỉ cần thêm một phụ kiện bất ngờ như đôi xăng đan gót thấp.

Để nâng tầm một chiếc quần jeans ống đứng, tất cả những gì bạn cần là một chiếc áo blazer và một đôi giày lười thanh lịch với những chi tiết tinh tế ẢNH @PARISFASHIONWEEK

Với áo blazer may đo và giày thanh lịch, làm thế nào để ngay lập tức nâng tầm một chiếc quần jeans ống đứng đơn giản? Chỉ cần kết hợp với thứ hoàn toàn trái ngược: áo blazer và một đôi giày thanh lịch. Một chiếc áo khoác đơn giản và giày lười không đủ để tạo nên một bộ trang phục đặc biệt. Ở đây, áo blazer tạo điểm nhấn cho dáng người đồng hồ cát và được trang trí bằng các chi tiết cùng tông màu. Về giày, hãy chọn một đôi giày lười hai tông màu với chi tiết đá quý màu vàng. Và bạn đã có một vẻ ngoài hoàn hảo cho những dịp trang trọng và thanh lịch.

Chiếc áo hở lưng siêu gợi cảm tạo nên sự tương phản hoàn hảo với phong cách thoải mái của quần jeans ống đứng và giày thể thao ẢNH: @AMICA

Sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách thường ngày và vẻ gợi cảm trong bộ trang phục này, với áo cổ chữ V sâu, quần jeans và giày thể thao.

Quần jeans ống đứng trông rất tuyệt khi kết hợp với áo kiểu thể thao phối màu và giày lười kiểu preppy ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Kiểu dáng cân đối của chiếc quần giúp tôn dáng cho mọi kiểu dáng và được mặc trong những dịp thường ngày lẫn những sự kiện ẢNH:@THE.GOOD_TASTE

Sự kết hợp màu xanh và trắng luôn có sức hút đặc biệt ẢNH: @ALENA_KANANOVIC



Ý tưởng là sử dụng nó trong một chiếc áo mang hơi hướng cổ điển, kết hợp với quần ống đứng. Sau đó, hoàn thiện vẻ ngoài với một đôi giày bít mũi màu trắng. Cho dù là giày cao gót hay giày bệt, điều quan trọng là màu sắc tươi sáng làm nổi bật chất liệu denim và thu hút mọi ánh nhìn.