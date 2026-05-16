Thời trang 24/7

Vừa cổ điển, vừa đậm chất hiện đại với áo hai dây kẻ ca rô

Tiffany Trần
16/05/2026 12:00 GMT+7

Áo hai dây kẻ ca rô đang trở lại mạnh mẽ như một biểu tượng thời trang giao thoa giữa tinh thần vintage và hơi thở hiện đại.

Không chỉ giới hạn trong những đường kẻ truyền thống, áo hai dây ca rô ngày nay được biến tấu đầy mới mẻ với bảng màu phong phú. 

Vừa cổ điển, vừa đậm chất hiện đại với áo hai dây kẻ ca rô- Ảnh 1.

Áo hai dây kẻ ca rô đỏ trắng nổi bật với phom babydoll nhẹ nhàng, phần cúc trước áo sắc đỏ đậm đầy xinh xắn. Khi phối cùng chân váy ngắn denim bèo tầng, tất cao cổ và sneaker trắng càng tăng thêm sự năng động

ẢNH: GRAIL

Vừa cổ điển, vừa đậm chất hiện đại với áo hai dây kẻ ca rô- Ảnh 2.

Nổi bật với áo hai dây corset dáng quây mang họa tiết kẻ ô xanh dương, trắng trẻ trung, điểm thêm hàng cúc chạy dọc phía trước. Kết hợp cùng chân váy ngắn xếp ly màu xanh lam cùng tông, phần cạp cao phối thắt lưng kẻ ô đồng bộ càng làm tăng thêm nét điệu đà, phù hợp để khi đi du lịch

ẢNH: THEBLUETSHIRT

Vừa cổ điển, vừa đậm chất hiện đại với áo hai dây kẻ ca rô- Ảnh 3.

Áo hai dây kẻ ca rô dáng babydoll với gam hồng nhẹ nhàng, phần phom xòe tạo nên vẻ ngoài ngọt ngào. Chất liệu mềm mại kết hợp cùng phom áo rộng vừa phải tạo cảm giác thoải mái, đặc biệt phù hợp trong những ngày nắng nóng. Phối cùng quần shorts trắng cạp cao tràn đầy tinh thần nghỉ dưỡng

ẢNH: KBYME

Vừa cổ điển, vừa đậm chất hiện đại với áo hai dây kẻ ca rô- Ảnh 4.

Set áo hai dây ca rô đen trắng dáng lửng sẽ là lựa chọn khó bỏ qua. Thiết kế crop top giúp khéo léo khoe vòng eo thon gọn, quần shorts đồng bộ và chi tiết nơ buộc eo mềm mại giữ được nét dễ thương đặc trưng của phong cách mùa hè. Sự tương phản giữa hai gam màu đen - trắng giúp tổng thể thêm phần nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ

ẢNH: NINOMAXXCONCEPT

Vừa cổ điển, vừa đậm chất hiện đại với áo hai dây kẻ ca rô- Ảnh 5.

Áo hai dây ca rô xám nhạt với thiết kế babydoll xòe nhẹ kết hợp chi tiết thắt nơ trước ngực khiến tổng thể trở nên mềm mại như một bản hòa ca mùa hè. Khi phối cùng chân váy trắng nhiều tầng, đặc biệt phù hợp với những buổi dạo chơi ven biển hay các chuyến nghỉ dưỡng

ẢNH: THEWILDFLOW3R

Vừa cổ điển, vừa đậm chất hiện đại với áo hai dây kẻ ca rô- Ảnh 6.

Chiếc áo hai dây ca rô hồng nhạt dáng xòe mang đến cảm giác ngọt ngào, kết hợp cùng quần jeans ống rộng màu xanh nhạt. Chất denim mềm cùng phom quần rộng giúp đôi chân trông dài hơn, trong khi đôi giày búp bê nhỏ xinh lại tạo điểm nhấn nhẹ nhàng

ẢNH: THECIU

Vừa cổ điển, vừa đậm chất hiện đại với áo hai dây kẻ ca rô- Ảnh 7.

Áo crop top ca rô xanh trắng với thiết kế ôm nhẹ phần thân trên giúp vóc dáng thêm cân đối, trong khi quần suông trắng lại mang đến cảm giác tối giản nhưng sang trọng. Sự kết hợp giữa hai gam màu xanh - trắng tạo nên tổng thể tươi sáng, đặc biệt phù hợp với phong cách mùa hè

ẢNH: YUCHERRYSTORE

Vừa cổ điển, vừa đậm chất hiện đại với áo hai dây kẻ ca rô- Ảnh 8.

Đường cong cơ thể được tôn lên nhờ chiếc áo hai dây họa tiết ca rô gam màu nâu nhạt. Kết hợp ăn ý cùng quần ống rộng nâu đậm, nhấn nhá thêm đường xếp ly chỉn chu. Chỉ cần thêm một đôi giày bệt tông trắng trẻ trung đã hoàn thiện set đồ năng động, rất phù hợp cho những buổi dạo phố hay hẹn hò cuối tuần

ẢNH: SECODEE

 

Áo hai dây áo hai dây kẻ ca rô họa tiết kẻ ca rô trang phục kẻ ca rô áo babydoll

