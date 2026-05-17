Gói trọn hành trang du lịch chỉ với một chiếc túi xách bản to

Túi xách bản to là biểu tượng của sự phóng khoáng và tính ứng dụng cao trong làng thời trang thế giới. Với khoang chứa rộng rãi, kiểu túi này cho phép người mặc mang theo đầy đủ các vật dụng cá nhân cần thiết từ mỹ phẩm, điện thoại đến những món đồ cồng kềnh hơn cho hành trình khám phá.

Những chiếc túi cói bản to ngoài mang tinh thần nghỉ dưỡng thanh lịch còn trở thành món đồ tiện dụng cho những cô nàng có quá nhiều đồ đạc.

Túi cói có kích thước rộng rãi với phần quai đeo được gia công vô cùng chắc chắn để chịu được trọng lượng lớn. Miệng túi được thiết kế thêm lớp vải đen tinh tế và thêu logo nổi bật, chất liệu cói tự nhiên có ưu điểm nhẹ và bền. Kết hợp túi với đầm hai dây dáng dài màu hồng để trở nên nổi bật trong những chuyến du lịch biển ẢNH: @_BANNIPHAM

Túi cói bản to này sở hữu phần quai xách bằng da màu nâu bền bỉ và trên thân túi được thêu tỉ mỉ họa tiết hoa hồng đỏ. Thiết kế này mang đến vẻ ngoài vừa mộc mạc của chất liệu tự nhiên, vừa có nét kiêu sa nhờ những đường thêu thủ công. Diện mẫu túi này cùng một set đồ ngắn đơn giản là cách tuyệt vời để tạo nên phong cách năng động ẢNH: @_CLEMIECM

Túi bản to với chất liệu da hoặc denim luôn là biểu tượng của phong cách trẻ trung. Với kiểu dáng cá tính cùng phom dáng rộng rãi nhưng mềm mại, mẫu túi phù hợp cho các chuyến đi dài ngày.

Sự kết hợp độc đáo giữa chất liệu da cao cấp và nhung mềm mại, tạo nên cấu trúc chắc chắn cho chiếc túi nâu. Các đường chỉ may nổi chạy dọc thân túi vừa giúp tăng độ bền, phối cùng set đồ gồm áo hai dây và quần shorts thun hoàn thiện vẻ ngoài khi xuống phố ẢNH: @_YATCHHH

Túi sử dụng chất liệu denim màu xanh đậm in chữ nổi bật với phom dáng to rộng nhưng vẫn giữ được độ mềm mại. Một bản phối "denim on denim" với áo hai dây và quần denim đi kèm mẫu túi này sẽ mang lại vẻ ngoài sành điệu ẢNH: @_PINXDWD.X

Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, chiếc túi tote canvas phối da vẫn đủ sức chinh phục giới mộ điệu bằng vẻ đẹp tối giản.

Túi tote có khóa kéo an toàn được làm từ chất liệu vải trắng dày dặn kết hợp với phần quai da màu nâu chắc chắn. Thiết kế tối giản cùng tông màu nhã nhặn giúp chiếc túi này dễ dàng ứng dụng trong nhiều tình huống khác nhau từ đi làm đến đi du lịch ẢNH: @_MCHESE

Kết hợp với những họa tiết ca rô, chấm bi... cùng kích thước to của túi đem lại sự tiện dụng và thời thượng cho những cô gái hiện đại.

Chiếc túi đeo vai bản to sử dụng chất liệu vải xốp màu đen độc đáo với bề mặt có độ phồng nhẹ và cực kỳ êm ái. Màu đen không chỉ giúp chiếc túi trông sạch sẽ hơn trong các chuyến đi mà còn mang lại vẻ đẹp hiện đại, bí ẩn ẢNH: @_JAEICOOLKID

Ưu điểm lớn nhất của vải xốp là trọng lượng siêu nhẹ và khả năng nhanh khô, rất tiện lợi khi gặp mưa bất chợt. Vẻ ngoài đầy quyền lực và cá tính sẽ được thể hiện rõ nét khi bạn phối mẫu túi đen này cùng áo lệch vai và quần ống rộng đồng màu.

Túi đeo vai làm từ vải cứng màu trắng được trang trí bằng họa tiết chấm bi sinh động cùng họa tiết và chữ in trẻ trung. Phom túi đứng dáng giúp đồ dùng bên trong không bị xô lệch, kết hợp cùng áo thun và quần denim túi hộp để sở hữu một phong cách dạo phố phá cách ẢNH: @_JOOYJIN

Túi cầm tay bản to được thiết kế từ chất liệu vải cao cấp có độ cứng cáp nhất định giúp duy trì hình dáng vuông vức. Gam màu nâu trầm ấm mang lại cảm giác cổ điển, phù hợp khi diện cùng set đồ đen huyền bí ẢNH: @_HONGOCHA

Túi xách bản to thực sự là món phụ kiện không thể thiếu để hoàn thiện phong cách thời trang du lịch vừa tiện dụng vừa thời thượng. Với sự đa dạng về thiết kế và chất liệu, mỗi chiếc túi sẽ giúp bạn tự tin hơn trong việc sắp xếp hành lý và tỏa sáng trong mọi khung hình.





