Thời trang 24/7

Váy chữ A vừa thanh lịch lại năng động, diện đi làm đi chơi đều đẹp

Kim Ngọc
17/05/2026 08:00 GMT+7

Váy chữ A là một trong số những kiểu váy liền thân cực kỳ thanh lịch và năng động. Dáng váy ôm vừa vặn ở phần thân trên và xòe nhẹ ở tùng váy mang lại nét thanh thoát uyển chuyển cho phong cách thời trang phái nữ.

Váy chữ A cổ điển luôn được làm mới theo nhiều phương thức để chiêu đãi quý cô yêu thời trang theo những cách rất riêng. Mùa hè là mùa của nhịp sống năng động và sôi nổi - một chiếc váy dáng chữ A hoàn hảo để vừa diện đi học, đi làm vừa kết hợp dạo phố, đi chơi sau giờ làm.

Váy chữ A vừa thanh lịch lại năng động, diện đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 1.

Mang vẻ thanh lịch đến cho ren, chất liệu vốn gắn liền với sự gợi cảm qua dáng đầm dài tông trắng nhẹ nhàng với chút nhấn nhá từ chi tiết cổ chữ V nhún bèo điệu đà, phần xếp ly A tinh tế cùng lớp viền đăng ten được cắt tỉa khéo léo

ẢNH: DECOS

Cuốn hút với vẻ ngoài rạng ngời của váy chữ A

Mang tên gọi gợi hình ảnh, váy chữ A được các nhà mốt mở ra nhiều biên độ sáng tạo mới qua việc kết hợp đa chất liệu, đa tông màu và những cải tiến về chi tiết, đường cắt, rã rập mới lạ. 

Váy chữ A vừa thanh lịch lại năng động, diện đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 2.

Váy chữ A kết hợp khéo léo cách phối màu, xếp chồng các lớp vải lên nhau để tạo hiệu ứng layer. Đường viền xếp nếp mềm mại ở chân váy tương phản với cấu trúc mạnh mẽ của thiết kế. Sắc đỏ burgundy được sắc trắng làm cho nổi bật hơn, trang phục giàu sức hút vì giúp người mặc khoe điểm mạnh trên cơ thể

ẢNH: CHICHI

Dáng váy A hoàn hảo cho quý cô có vóc dáng nhỏ nhắn khi có thể tạo nên hình ảnh cân đối, hài hòa "vừa đẹp" cho nhiều phong cách - từ văn phòng đến đường phố, từ những buổi hẹn hò đến dự tiệc... Với cô nàng có điểm mạnh ở phần thân dưới, váy chữ A chính là bí quyết để đôi chân dài được ngắm nhìn nhiều hơn. Khéo chọn độ dài gấu váy phù hợp còn giúp người mặc tôn vóc dáng, thần thái thêm phần cuốn hút.

Váy chữ A vừa thanh lịch lại năng động, diện đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 3.

Dáng váy chữ A quen thuộc được làm mới bằng chi tiết dây rút nhún hai bên hông eo đi cùng xếp ly tạo độ bồng bềnh nhẹ nhàng. Độ dài của trang phục chính là "chìa khóa" làm nên vẻ ngoài gợi cảm, cuốn hút tôn đôi chân dài thẳng tắp

ẢNH: CHICHI

Váy chữ A vừa thanh lịch lại năng động, diện đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 4.

Sắc đen cổ điển được làm mới một cách tinh tế qua họa tiết thêu nổi trên bề mặt vải. Trang phục đứng phom luôn tạo ra hình ảnh chuyên nghiệp, chỉn chu, tối giản và sang trọng để nàng diện đi làm, đi họp, dự tiệc, dự sự kiện...

ẢNH: CAMELLIA

Váy chữ A vừa thanh lịch lại năng động, diện đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 5.

Nét mới lạ cuốn hút từ váy vải ren chính là hiệu ứng layer, qua đó cho thấy gu thẩm mỹ tinh tế cao cấp của người mặc. Mẫu đầm cổ sen tông màu be nhạt tô điểm cho diện mạo thanh lịch rạng ngời cùng nét đẹp trong trẻo tự nhiên của quý cô

ẢNH: MINT BOUTIQUE

Váy chữ A vừa thanh lịch lại năng động, diện đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 6.

Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, trang phục đơn sắc vẫn có thể tạo nên sức hút riêng nhờ vào những đường cắt sắc sảo, chất vải cao cấp và một vài chi tiết điểm nhấn thú vị. Đầm midi sử dụng các nếp gấp xếp ly nhỏ tạo nên họa tiết sọc dọc giúp dáng vóc mảnh mai hơn, phần tùng váy nối tầng nhún và xòe nhẹ tăng thêm nét nữ tính

ẢNH: SIXDO

Váy chữ A vừa thanh lịch lại năng động, diện đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 7.

Bảng màu tươi sáng rực rỡ trải rộng trên thiết kế váy A từ chất vải cotton thô đục lỗ tạo nên họa tiết phối ren và đăng ten. Sự tinh giản trở thành tuyên ngôn nghệ thuật, vẻ gợi cảm tự nhiên "đánh bật" mọi cảm giác xa xỉ, cầu kỳ để các thiết kế giản dị, tinh tế được "lên ngôi"

ẢNH: RANDOMLIST

Váy chữ A vừa thanh lịch lại năng động, diện đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 8.
Váy chữ A vừa thanh lịch lại năng động, diện đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 9.
Váy chữ A vừa thanh lịch lại năng động, diện đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 10.

Từ đơn sắc đến họa tiết, từ váy chữ A dáng ngắn đến đầm midi chữ A, quý cô yêu thời trang có vô số lựa chọn mặc đẹp thanh lịch mà vẫn năng động để đi làm, đi chơi...

ẢNH: DECOS


Váy chữ A váy dáng A đầm chữ A chữ A trang phục chữ A

