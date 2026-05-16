Học cách thắt cà vạt chuẩn 'gu' cho mọi bản phối thời trang

Cà vạt là món phụ kiện dạng dải vải dài, được thắt quanh cổ áo sơ mi nhằm tạo điểm nhấn trang trọng. Từ những gam màu kinh điển như đen, đỏ đô đến các họa tiết ca rô hay chất liệu nhung mới lạ, cà vạt luôn biết cách làm mới diện mạo của người mặc thông qua những nút thắt tinh tế. Ngày nay, việc phối cà vạt không còn bó buộc trong những bộ suit cứng nhắc mà đã lan tỏa sang phong cách dạo phố năng động khi kết hợp cùng áo khoác denim, crop top hay áo gile.



Sự kết hợp giữa cà vạt và denim luôn mang lại cảm giác vừa quen thuộc vừa mới lạ. Nếu denim đại diện cho tinh thần phóng khoáng của thời trang đường phố thì chiếc cà vạt đỏ đô lại gợi nhắc đến vẻ lịch lãm cổ điển của phong cách preppy.

Chiếc cà vạt mang sắc đỏ đô sang trọng với họa tiết sọc chéo và logo thêu trắng tạo nên điểm nhấn cổ điển sắc sảo. Phụ kiện này được thắt gọn gàng trên nền áo sơ mi trắng, kết hợp cùng áo khoác denim bên ngoài để tạo nên một diện mạo đầy bụi bặm và phá cách cho những buổi dạo phố ẢNH: @_IAMMUN__

Những chiếc cà vạt đen trơn luôn được xem là lựa chọn “an toàn”, nhưng chính sự tối giản ấy lại mở ra nhiều khả năng biến hóa bất ngờ trong thời trang hiện đại.



Cà vạt đen trơn cơ bản được chế tác từ chất liệu lụa mềm mại, thiết kế tối giản này giúp người mặc dễ dàng ứng dụng. Kết hợp cà vạt cùng áo sơ mi trắng tay dài và quần lửng tạo nên một set đồ phá vỡ quy chuẩn truyền thống một cách thú vị ẢNH: @_IAMMUN__

Những thiết kế dáng ngắn với bảng màu lạ mắt đang dần trở thành lựa chọn yêu thích của các tín đồ thời trang theo đuổi phong cách Y2K hoặc retro hiện đại.



Chiếc cà vạt dáng ngắn sở hữu sự kết hợp màu sắc giữa xanh rêu và be, gợi lên hơi hướng cổ điển của những thập niên trước. Một chiếc áo ống ren đen khi phối cùng mẫu cà vạt này sẽ tạo nên sự tương phản đầy quyến rũ và mang đậm dấu ấn cá nhân ẢNH: @_DELIAZ.XZ

Cà vạt dáng ngắn sử dụng chất liệu nhung mềm mịn với sắc trắng xám thanh thoát. Bề mặt nhung có độ bóng nhẹ, tạo hiệu ứng bắt sáng tốt giúp phụ kiện trở nên nổi bật hơn dưới ánh đèn. Bản phối tone sur tone cùng áo crop top tay bồng giúp nàng sở hữu vẻ ngoài vừa điệu đà vừa hiện đại ẢNH: @_DELIAZ.XZ

Chất liệu luôn đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định “khí chất” của một món phụ kiện. Với cà vạt satin hay vải mềm mang lại sự thoải mái và sang trọng cho người đeo.



Chiếc cà vạt màu nâu trơn làm từ chất liệu satin trang nhã cho người diện. Độ rủ tự nhiên của vải satin giúp nút thắt cà vạt trông mềm mại. Phối cà vạt cùng áo sơ mi trắng oversized tay lửng tạo nên một phong cách tự do nhưng vẫn giữ được nét lịch sự ẢNH: @_KRIXIMMI

Cà vạt đen nhỏ dáng dài này, bạn có thể sử dụng thêm kẹp cà vạt nhỏ để giữ cho phụ kiện luôn nằm đúng vị trí khi di chuyển. Phối cùng áo sơ mi trắng và khoác blazer dáng crop top bên ngoài mang lại diện mạo cực kỳ sắc sảo ở môi trường công sở ẢNH: @_CHOIYOUNGCHOI

Phong cách học đường mang đến cảm giác chỉn chu vừa đủ. Trong những bản phối mang tinh thần preppy, cà vạt chính là chi tiết giúp tổng thể trở nên hoàn thiện hơn.



Chiếc cà vạt đen truyền thống được sử dụng khéo léo bằng cách giấu gọn gàng phía sau lớp áo gile bên ngoài. Việc phối cà vạt cùng bộ đôi sơ mi và gile đồng màu mang lại phong cách học đường vô cùng trẻ trung ẢNH: @_YUJIN_AN

Chiếc cà vạt mang họa tiết ca rô chéo xanh trắng được thiết kế theo phom dáng chuẩn mực. Họa tiết ca rô không bao giờ lỗi thời, kết hợp cùng sơ mi trắng ngắn tay sơ vin quần âu sẽ hoàn thiện một set đồ chỉn chu cho những ngày làm việc năng động ẢNH: NK FASHION

Cà vạt chính là "mảnh ghép" hoàn hảo để nâng tầm phong cách thời trang của bạn từ những bộ đồ công sở nghiêm túc đến các bản phối dạo phố đầy ngẫu hứng. Việc lựa chọn đúng chất liệu, màu sắc và nắm vững các mẹo bảo quản sẽ giúp những chiếc cà vạt luôn là người bạn đồng hành bền bỉ theo thời gian.

