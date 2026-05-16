Học cách thắt cà vạt chuẩn 'gu' cho mọi bản phối thời trang

Cà vạt không chỉ là biểu tượng của sự lịch lãm truyền thống mà còn là món phụ kiện phá cách đầy ấn tượng cho những bản phối hiện đại.
Chia sẻ bài viết
Cà vạt là món phụ kiện dạng dải vải dài, được thắt quanh cổ áo sơ mi nhằm tạo điểm nhấn trang trọng. Từ những gam màu kinh điển như đen, đỏ đô đến các họa tiết ca rô hay chất liệu nhung mới lạ, cà vạt luôn biết cách làm mới diện mạo của người mặc thông qua những nút thắt tinh tế. Ngày nay, việc phối cà vạt không còn bó buộc trong những bộ suit cứng nhắc mà đã lan tỏa sang phong cách dạo phố năng động khi kết hợp cùng áo khoác denim, crop top hay áo gile.
Sự kết hợp giữa cà vạt và denim luôn mang lại cảm giác vừa quen thuộc vừa mới lạ. Nếu denim đại diện cho tinh thần phóng khoáng của thời trang đường phố thì chiếc cà vạt đỏ đô lại gợi nhắc đến vẻ lịch lãm cổ điển của phong cách preppy.
Những chiếc cà vạt đen trơn luôn được xem là lựa chọn “an toàn”, nhưng chính sự tối giản ấy lại mở ra nhiều khả năng biến hóa bất ngờ trong thời trang hiện đại.
Những thiết kế dáng ngắn với bảng màu lạ mắt đang dần trở thành lựa chọn yêu thích của các tín đồ thời trang theo đuổi phong cách Y2K hoặc retro hiện đại.
Chất liệu luôn đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định “khí chất” của một món phụ kiện. Với cà vạt satin hay vải mềm mang lại sự thoải mái và sang trọng cho người đeo.
Phong cách học đường mang đến cảm giác chỉn chu vừa đủ. Trong những bản phối mang tinh thần preppy, cà vạt chính là chi tiết giúp tổng thể trở nên hoàn thiện hơn.
Cà vạt chính là "mảnh ghép" hoàn hảo để nâng tầm phong cách thời trang của bạn từ những bộ đồ công sở nghiêm túc đến các bản phối dạo phố đầy ngẫu hứng. Việc lựa chọn đúng chất liệu, màu sắc và nắm vững các mẹo bảo quản sẽ giúp những chiếc cà vạt luôn là người bạn đồng hành bền bỉ theo thời gian.