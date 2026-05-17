Diện mạo năng động hơn nhờ những thiết kế mang họa tiết ca rô

Không còn gói gọn trong hình ảnh cổ điển quen thuộc, họa tiết ca rô đang được làm mới đầy ấn tượng qua nhiều thiết kế mang tinh thần trẻ trung và hiện đại. Sự giao thoa giữa nét cá tính, năng động cùng hơi thở thời trang đương đại giúp những bản phối này trở thành điểm nhấn nổi bật, mang đến cho nàng diện mạo cuốn hút trong mọi khoảnh khắc.

Gam xanh pastel pha nâu trầm trên thiết kế hai dây mang họa tiết ca rô tạo cảm giác dịu mắt nhưng vẫn đủ nổi bật cho ngày hè ẢNH: @NAMTAN.TIPNAREE

Phom babydoll xếp tầng kết hợp viền ren mảnh mang đến nét mềm mại, trong khi quần lửng ôm sát giúp tổng thể thêm năng động theo tinh thần Y2K pha chút cottagecore. Chỉ cần phối cùng giày búp bê đồng điệu, nàng đã có ngay diện mạo trẻ trung đầy cuốn hút.

Sự pha trộn giữa sắc xanh, nâu nhạt và trắng khiến chiếc váy cổ yếm ca rô trở nên nổi bật nhưng vẫn giữ được nét nhẹ nhàng ẢNH: @GGIGIE

Thiết kế ôm nhẹ phần thân trên rồi xòe mềm phía dưới tạo hiệu ứng thanh thoát cho vóc dáng, đồng thời gợi tinh thần retro pha hiện đại đầy thú vị. Khi kết hợp cùng túi tote canvas hay dép lê tối giản, bản phối càng thêm phóng khoáng và hợp không khí mùa hè.

Bầu không khí nghỉ dưỡng mùa hè được tái hiện rõ nét qua set đồ ca rô xanh trắng mang hơi hướng resortwear hiện đại ẢNH: @THUYTIEN.HUYNHPHAM

Áo crop top sát nách phối chân váy lưng cao giúp tôn vòng eo và tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng đầy tinh tế. Điểm thú vị nằm ở họa tiết kẻ ca rô đối xứng kinh điển phủ đồng bộ trên toàn bộ trang phục, mang lại vẻ hài hòa nhưng không hề đơn điệu. Nàng có thể hoàn thiện diện mạo bằng mũ cói và túi mini gam pastel để tăng thêm nét nữ tính, bay bổng.

Những gam màu pastel hòa quyện trên nền kem trắng giúp set đồ ca rô mang vẻ ngoài ngọt ngào, dịu mắt ẢNH: @FAYEFAYEYE

Áo hai dây phối bèo nhún cùng chân váy midi xòe nhẹ tạo cảm giác mềm mại theo từng chuyển động. Cảm hứng thời trang nữ tính pha chút ngọt ngào được thể hiện rõ qua chất liệu mỏng nhẹ và những chi tiết điệu đà, giúp nàng dễ dàng nổi bật khi kết hợp cùng giày búp bê quai ngang hoặc sneaker trẻ trung.

Sắc hồng pastel phối trắng khiến bộ trang phục ca rô trở nên nổi bật với vẻ ngoài ngọt ngào đậm chất Coquette ẢNH: @MOMONCHANOK

Chi tiết nơ rủ, viền ren và chân váy dài xòe nhẹ mang lại cảm giác mềm mại, nữ tính nhưng không kém phần trẻ trung. Để tạo điểm nhấn phá cách hơn, nàng có thể kết hợp cùng sneaker đế dày và tất ren cao cổ, mang đến diện mạo vừa đáng yêu vừa hiện đại.

Chân váy ca rô đen trắng dáng midi trở thành tâm điểm nhờ sự kết hợp giữa họa tiết gingham cổ điển và đường ren thêu đục lỗ mềm mại ở gấu váy ẢNH: @BACHLUUDUONG

Khi đi cùng áo blouse trắng tay bồng, tổng thể mang vẻ lãng mạn, nữ tính pha chút ngọt ngào đầy cuốn hút. Chiếc chân váy này cũng dễ dàng biến tấu với áo thun ôm dáng hoặc sneaker tối giản để tạo nên diện mạo trẻ trung, năng động hơn trong dịp hè này.

Tinh thần Y2K hiện đại được thể hiện rõ qua chân váy ca rô bất đối xứng phối bèo nhún đầy phá cách ẢNH: @MCTHANHTHANHUYEN

Thiết kế vạt lệch trước sau tạo điểm nhấn phá cách cho tổng thể trang phục, đồng thời giúp đôi chân trông dài và thanh thoát hơn. Phần bèo nhún rủ mềm theo từng chuyển động mang lại cảm giác bay bổng nhưng vẫn đầy cá tính. Khi phối cùng áo crop top hai dây và bốt cao cổ, bản phối gợi rõ tinh thần thời trang những năm 2000 đầy nổi loạn và hiện đại.

Kính mắt mèo đi kèm càng giúp diện mạo của nàng thêm thời thượng và cuốn hút ẢNH: @MCTHANHTHANHUYEN

Từ những thiết kế mang hơi hướng ngọt ngào đến các bản phối cá tính đậm chất đường phố, họa tiết ca rô vẫn luôn giữ được sức hút riêng trong xu hướng thời trang mùa hè. Nàng nên ưu tiên các thiết kế thoáng mát và gam màu dịu nhẹ để diện mạo thêm trẻ trung, thời thượng hơn.