Vẻ đẹp quyến rũ cùng đầm hở lưng

Đầm hở lưng chinh phục phái đẹp bằng những khoảng hở sau lưng vừa đủ, khéo léo tôn lên phần lưng trần thu hút.
Đầm hở lưng tông trắng hồng nhẹ nhàng với họa tiết hoa nhí ngọt ngào, thiết kế cổ vuông kết hợp tay bồng mềm mại giúp tôn lên phần vai và xương quai xanh thanh thoát, trong khi chi tiết hở lưng cùng dây nơ buộc phía sau tạo điểm nhấn vừa tinh tế vừa cuốn hút
Đầm maxi satin tông hồng nude nhẹ nhàng với chất liệu bóng mềm, bề mặt rũ tự nhiên tạo cảm giác thướt tha và sang trọng. Thiết kế dáng ôm nhẹ kết hợp cổ vuông cùng chi tiết hở lưng tinh tế giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh, phù hợp cho những chuyến nghỉ dưỡng hay tiệc tối lãng mạn
Những ngày hè bên biển trở nên dịu dàng và cuốn hút hơn với đầm maxi hai dây gam xanh pastel dịu mắt. Phần thân trên ôm nhẹ kết hợp chi tiết hở lưng tinh tế giúp tôn lên vóc dáng thanh thoát, trong khi chân váy dài suông mềm mại tạo cảm giác thướt tha cho những cô gái yêu sự lãng mạn
Một chiếc đầm hở lưng bằng vải voan dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn. Thiết kế gam xanh pastel dịu mắt kết hợp phom dáng dài thướt tha cùng chi tiết hở lưng tinh tế khi kết hợp cùng phụ kiện như túi mini cầm tay tạo nên tổng thể hài hòa, phù hợp cho những dịp cần vẻ ngoài trang nhã
Đầm hở lưng gam kem nude sang trọng nhờ bảng màu trung tính đầy tinh tế. Chất liệu vải mềm rũ với độ bóng nhẹ đem lại sự thoải mái khi mặc lên. Thiết kế ôm nhẹ phần thân trên kết hợp chi tiết nhún draping khéo léo tôn lên đường cong cơ thể, trong khi phần chân váy dài xếp ly buông lơi đầy cuốn hút
Đầm maxi mang sắc trắng tinh khôi, điểm nhấn đắt giá nằm ở chi tiết hở lưng gợi cảm kết hợp cùng phom dáng corset ôm sát đường cong, hòa quyện nhịp nhàng với phần chân váy tơ rủ nhẹ, phù hợp cho những chuyến du lịch biển
Khéo léo khoe phần lưng với vẻ đẹp gợi cảm cùng
váy cổ yếm xếp tầng màu trắng. Thiết kế váy yếm ngắn với phần xếp tầng bồng bềnh, dễ dàng giúp người mặc hoạt động cả ngày ngoài đời mà vẫn đem lại sự thoải mái