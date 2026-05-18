Thời trang 24/7

Vẻ đẹp quyến rũ cùng đầm hở lưng

Tiffany Trần
18/05/2026 10:00 GMT+7

Đầm hở lưng luôn mang một sức hút rất riêng khi vừa gợi cảm vừa giữ được nét thanh lịch đầy tinh tế. Với thiết kế tập trung vào những khoảng hở vừa đủ, chiếc đầm này giúp tôn lên vẻ quyến rũ của phái đẹp.

Đầm hở lưng chinh phục phái đẹp bằng những khoảng hở sau lưng vừa đủ, khéo léo tôn lên phần lưng trần thu hút. 

Vẻ đẹp quyến rũ cùng đầm hở lưng- Ảnh 1.

Đầm hở lưng tông trắng hồng nhẹ nhàng với họa tiết hoa nhí ngọt ngào, thiết kế cổ vuông kết hợp tay bồng mềm mại giúp tôn lên phần vai và xương quai xanh thanh thoát, trong khi chi tiết hở lưng cùng dây nơ buộc phía sau tạo điểm nhấn vừa tinh tế vừa cuốn hút

ẢNH: @HUYH.YLAM

Vẻ đẹp quyến rũ cùng đầm hở lưng- Ảnh 2.

Đầm maxi satin tông hồng nude nhẹ nhàng với chất liệu bóng mềm, bề mặt rũ tự nhiên tạo cảm giác thướt tha và sang trọng. Thiết kế dáng ôm nhẹ kết hợp cổ vuông cùng chi tiết hở lưng tinh tế giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh, phù hợp cho những chuyến nghỉ dưỡng hay tiệc tối lãng mạn

ẢNH: @PU_N139

Vẻ đẹp quyến rũ cùng đầm hở lưng- Ảnh 3.

Những ngày hè bên biển trở nên dịu dàng và cuốn hút hơn với đầm maxi hai dây gam xanh pastel dịu mắt. Phần thân trên ôm nhẹ kết hợp chi tiết hở lưng tinh tế giúp tôn lên vóc dáng thanh thoát, trong khi chân váy dài suông mềm mại tạo cảm giác thướt tha cho những cô gái yêu sự lãng mạn

ẢNH: @BLMHUONG

Vẻ đẹp quyến rũ cùng đầm hở lưng- Ảnh 4.

Một chiếc đầm hở lưng bằng vải voan dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn. Thiết kế gam xanh pastel dịu mắt kết hợp phom dáng dài thướt tha cùng chi tiết hở lưng tinh tế khi kết hợp cùng phụ kiện như túi mini cầm tay tạo nên tổng thể hài hòa, phù hợp cho những dịp cần vẻ ngoài trang nhã

ẢNH: SÒ VINTAGE

Vẻ đẹp quyến rũ cùng đầm hở lưng- Ảnh 5.

Đầm hở lưng gam kem nude sang trọng nhờ bảng màu trung tính đầy tinh tế. Chất liệu vải mềm rũ với độ bóng nhẹ đem lại sự thoải mái khi mặc lên. Thiết kế ôm nhẹ phần thân trên kết hợp chi tiết nhún draping khéo léo tôn lên đường cong cơ thể, trong khi phần chân váy dài xếp ly buông lơi đầy cuốn hút

ẢNH: DELICIAE

Vẻ đẹp quyến rũ cùng đầm hở lưng- Ảnh 6.

Đầm maxi mang sắc trắng tinh khôi, điểm nhấn đắt giá nằm ở chi tiết hở lưng gợi cảm kết hợp cùng phom dáng corset ôm sát đường cong, hòa quyện nhịp nhàng với phần chân váy tơ rủ nhẹ, phù hợp cho những chuyến du lịch biển

ẢNH: DELICIAE

Vẻ đẹp quyến rũ cùng đầm hở lưng- Ảnh 7.

Khéo léo khoe phần lưng với vẻ đẹp gợi cảm cùng váy cổ yếm xếp tầng màu trắng. Thiết kế váy yếm ngắn với phần xếp tầng bồng bềnh, dễ dàng giúp người mặc hoạt động cả ngày ngoài đời mà vẫn đem lại sự thoải mái

ẢNH: OLV

 

đầm hở lưng trang phục hở lưng váy hở lưng váy cổ yếm

