Phối đồ công sở ấn tượng hơn cùng chân váy xếp ly

Mặc đẹp hơn, phong cách hơn với chân váy xếp ly là đích đến chung mà mọi cô gái tìm kiếm. Chân váy dáng dài kết hợp các kỹ thuật xếp ly mới tạo nên nét riêng, đem đến diện mạo tươi mới, sáng tạo cho các bản phối xếp ly.
Nàng công sở làm mới mình từ chân váy xếp ly
Chân váy xếp ly, váy xếp ly từ lâu đã được phái nữ yêu thích vì dễ mặc, dễ phối. Mùa hè 2026, cách phối đồ với chân váy xếp ly dành sự ưu ái cho các công thức đơn giản, dễ áp dụng và phù hợp với nhiều dáng vóc khác nhau.
Chân váy xếp ly in họa tiết
Gam màu sáng hoàn hảo cho chân váy xếp nếp
Màu cream, trắng ngà, beige, nâu beige... là những ứng viên cho chân váy xếp nếp sáng màu hoàn hảo cho phong cách trong trẻo, tươi trẻ.
Phối các mẫu áo dệt kim mỏng mát cùng váy xếp ly dáng dài và giày cao gót để tạo hình ảnh mới mẻ đầy trẻ trung và duyên dáng. Chân váy sáng màu có thể phối cùng áo màu pastel, màu neon hoặc gam màu trầm, màu lạnh đều phù hợp và nổi bật
Giữ vững phong độ mặc đẹp, chuyên nghiệp cùng chân váy xếp ly màu đen
Sự đồng bộ của chân váy, gile được cân bằng qua điểm nhấn áo sơ mi ngắn tay phồng phối giày mũi nhọn. Bên cạnh đó, bản phối áo cổ thuyền đính hoa và chân váy xòe màu đen lại gợi nhắc tinh thần cổ điển được làm mới một cách hiện đại, tinh tế
Chân váy xếp ly tông màu tối như xanh đen, đen than chì, xám đen, nâu đất... giữ cho diện mạo công sở luôn chỉn chu, chuyên nghiệp và có sự đằm thắm nhất định. Khi diện các mẫu chân váy này, hãy phối cùng tông hoặc chọn sự phá cách với áo in họa tiết, áo cách điệu tay bồng, áo voan tơ nhiều màu sắc rực rỡ... để bản phối hài hòa và cân bằng hơn.