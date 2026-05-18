  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Phối đồ công sở ấn tượng hơn cùng chân váy xếp ly

Kim Ngọc
Kim Ngọc
18/05/2026 08:00 GMT+7

Chân váy xếp ly là sự kết hợp hoàn hảo của phom dáng cổ điển và phong cách hiện đại. Các bản phối công sở trở nên ấn tượng, xuất sắc hơn khi item kết hợp cùng váy xếp ly được cân chỉnh, tính toán một cách chu đáo.

Mặc đẹp hơn, phong cách hơn với chân váy xếp ly là đích đến chung mà mọi cô gái tìm kiếm. Chân váy dáng dài kết hợp các kỹ thuật xếp ly mới tạo nên nét riêng, đem đến diện mạo tươi mới, sáng tạo cho các bản phối xếp ly.

Phối đồ công sở ấn tượng hơn cùng chân váy xếp ly- Ảnh 1.

Công thức phối đồ đơn sắc chắc chắn cần thêm các bí quyết tạo điểm nhấn thị giác - những đường gấp nếp xếp ly đều tay, nhịp nhàng chính là điều mà nàng đang tìm kiếm. Bản phối tinh giản mang sắc nâu be nhẹ nhàng mà cuốn hút mọi ánh nhìn nhờ sự kết hợp vừa đủ giữa tỷ lệ trang phục, màu sắc và thần thái người mặc

ẢNH: ELISE

Nàng công sở làm mới mình từ chân váy xếp ly

Chân váy xếp ly, váy xếp ly từ lâu đã được phái nữ yêu thích vì dễ mặc, dễ phối. Mùa hè 2026, cách phối đồ với chân váy xếp ly dành sự ưu ái cho các công thức đơn giản, dễ áp dụng và phù hợp với nhiều dáng vóc khác nhau.

Phối đồ công sở ấn tượng hơn cùng chân váy xếp ly- Ảnh 2.

Chân váy xòe màu trắng và sơ mi cổ đức xanh nhạt tạo nên diện mạo xanh mát nhẹ nhàng cho cô nàng văn phòng. Các xếp nếp rẻ quạt tạo nên cảm giác bay bổng, lãng mạn và mang đến cho nàng sự thông thoáng và mát nhẹ

ẢNH: LAMER

Chân váy xếp ly in họa tiết

Phối đồ công sở ấn tượng hơn cùng chân váy xếp ly- Ảnh 3.

Chân váy xếp ly họa tiết trở thành điểm sáng của phong cách công sở vốn đầy ắp các công thức phối đồ. Không còn hình ảnh rõ nét mà thay vào đó, các đường gấp nếp tạo hiệu ứng thị giác thú vị hơn cho bản phối họa tiết, khi màu sắc hòa quyện trên từng nếp vải và khẽ chuyển động theo từng cử động của nàng

ẢNH: C'CHIC

Phối đồ công sở ấn tượng hơn cùng chân váy xếp ly- Ảnh 4.

Mặc bản phối đồng bộ với sự kết hợp của chân váy dài và áo crop cùng tông màu sáng. Các nếp gấp xếp ly có dáng nghiêng nhẹ là chi tiết tinh tế không dễ nhận ra nhưng lại tạo nên sự đặc biệt cho bản phối

ẢNH: LAMER

Gam màu sáng hoàn hảo cho chân váy xếp nếp

Màu cream, trắng ngà, beige, nâu beige... là những ứng viên cho chân váy xếp nếp sáng màu hoàn hảo cho phong cách trong trẻo, tươi trẻ.

Phối đồ công sở ấn tượng hơn cùng chân váy xếp ly- Ảnh 5.
Phối đồ công sở ấn tượng hơn cùng chân váy xếp ly- Ảnh 6.

Phối các mẫu áo dệt kim mỏng mát cùng váy xếp ly dáng dài và giày cao gót để tạo hình ảnh mới mẻ đầy trẻ trung và duyên dáng. Chân váy sáng màu có thể phối cùng áo màu pastel, màu neon hoặc gam màu trầm, màu lạnh đều phù hợp và nổi bật

ẢNH: LAMER

Giữ vững phong độ mặc đẹp, chuyên nghiệp cùng chân váy xếp ly màu đen

Phối đồ công sở ấn tượng hơn cùng chân váy xếp ly- Ảnh 7.
Phối đồ công sở ấn tượng hơn cùng chân váy xếp ly- Ảnh 8.

Sự đồng bộ của chân váy, gile được cân bằng qua điểm nhấn áo sơ mi ngắn tay phồng phối giày mũi nhọn. Bên cạnh đó, bản phối áo cổ thuyền đính hoa và chân váy xòe màu đen lại gợi nhắc tinh thần cổ điển được làm mới một cách hiện đại, tinh tế

ẢNH: LAMER, ORCHID

Chân váy xếp ly tông màu tối như xanh đen, đen than chì, xám đen, nâu đất... giữ cho diện mạo công sở luôn chỉn chu, chuyên nghiệp và có sự đằm thắm nhất định. Khi diện các mẫu chân váy này, hãy phối cùng tông hoặc chọn sự phá cách với áo in họa tiết, áo cách điệu tay bồng, áo voan tơ nhiều màu sắc rực rỡ... để bản phối hài hòa và cân bằng hơn.

chân váy xếp ly phối đồ với chân váy xếp ly váy xếp ly trang phục xếp ly chân váy xếp nếp bản phối xếp ly

Bài viết khác

Chút tinh tế từ áo kiểu đính khuy giúp nàng thêm phần thanh lịch

Chút tinh tế từ áo kiểu đính khuy giúp nàng thêm phần thanh lịch

Diện mạo năng động hơn nhờ những thiết kế mang họa tiết ca rô

Diện mạo năng động hơn nhờ những thiết kế mang họa tiết ca rô

Gói trọn hành trang du lịch chỉ với một chiếc túi xách bản to

Gói trọn hành trang du lịch chỉ với một chiếc túi xách bản to

Váy chữ A vừa thanh lịch lại năng động, diện đi làm đi chơi đều đẹp

Váy chữ A vừa thanh lịch lại năng động, diện đi làm đi chơi đều đẹp

Học cách thắt cà vạt chuẩn 'gu' cho mọi bản phối thời trang

Học cách thắt cà vạt chuẩn 'gu' cho mọi bản phối thời trang

Chinh phục phong cách thời thượng nhờ trang phục màu đen

Chinh phục phong cách thời thượng nhờ trang phục màu đen

Váy suông, biểu tượng mới của cô nàng yêu sự tối giản

Váy suông, biểu tượng mới của cô nàng yêu sự tối giản

Vừa cổ điển, vừa đậm chất hiện đại với áo hai dây kẻ ca rô

Vừa cổ điển, vừa đậm chất hiện đại với áo hai dây kẻ ca rô

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top