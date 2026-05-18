Phối đồ công sở ấn tượng hơn cùng chân váy xếp ly

Mặc đẹp hơn, phong cách hơn với chân váy xếp ly là đích đến chung mà mọi cô gái tìm kiếm. Chân váy dáng dài kết hợp các kỹ thuật xếp ly mới tạo nên nét riêng, đem đến diện mạo tươi mới, sáng tạo cho các bản phối xếp ly.

Công thức phối đồ đơn sắc chắc chắn cần thêm các bí quyết tạo điểm nhấn thị giác - những đường gấp nếp xếp ly đều tay, nhịp nhàng chính là điều mà nàng đang tìm kiếm. Bản phối tinh giản mang sắc nâu be nhẹ nhàng mà cuốn hút mọi ánh nhìn nhờ sự kết hợp vừa đủ giữa tỷ lệ trang phục, màu sắc và thần thái người mặc ẢNH: ELISE

Nàng công sở làm mới mình từ chân váy xếp ly

Chân váy xếp ly, váy xếp ly từ lâu đã được phái nữ yêu thích vì dễ mặc, dễ phối. Mùa hè 2026, cách phối đồ với chân váy xếp ly dành sự ưu ái cho các công thức đơn giản, dễ áp dụng và phù hợp với nhiều dáng vóc khác nhau.

Chân váy xòe màu trắng và sơ mi cổ đức xanh nhạt tạo nên diện mạo xanh mát nhẹ nhàng cho cô nàng văn phòng. Các xếp nếp rẻ quạt tạo nên cảm giác bay bổng, lãng mạn và mang đến cho nàng sự thông thoáng và mát nhẹ ẢNH: LAMER

Chân váy xếp ly in họa tiết

Chân váy xếp ly họa tiết trở thành điểm sáng của phong cách công sở vốn đầy ắp các công thức phối đồ. Không còn hình ảnh rõ nét mà thay vào đó, các đường gấp nếp tạo hiệu ứng thị giác thú vị hơn cho bản phối họa tiết, khi màu sắc hòa quyện trên từng nếp vải và khẽ chuyển động theo từng cử động của nàng ẢNH: C'CHIC

Mặc bản phối đồng bộ với sự kết hợp của chân váy dài và áo crop cùng tông màu sáng. Các nếp gấp xếp ly có dáng nghiêng nhẹ là chi tiết tinh tế không dễ nhận ra nhưng lại tạo nên sự đặc biệt cho bản phối ẢNH: LAMER

Gam màu sáng hoàn hảo cho chân váy xếp nếp

Màu cream, trắng ngà, beige, nâu beige... là những ứng viên cho chân váy xếp nếp sáng màu hoàn hảo cho phong cách trong trẻo, tươi trẻ.

Phối các mẫu áo dệt kim mỏng mát cùng váy xếp ly dáng dài và giày cao gót để tạo hình ảnh mới mẻ đầy trẻ trung và duyên dáng. Chân váy sáng màu có thể phối cùng áo màu pastel, màu neon hoặc gam màu trầm, màu lạnh đều phù hợp và nổi bật ẢNH: LAMER

Giữ vững phong độ mặc đẹp, chuyên nghiệp cùng chân váy xếp ly màu đen

Sự đồng bộ của chân váy, gile được cân bằng qua điểm nhấn áo sơ mi ngắn tay phồng phối giày mũi nhọn. Bên cạnh đó, bản phối áo cổ thuyền đính hoa và chân váy xòe màu đen lại gợi nhắc tinh thần cổ điển được làm mới một cách hiện đại, tinh tế ẢNH: LAMER, ORCHID

Chân váy xếp ly tông màu tối như xanh đen, đen than chì, xám đen, nâu đất... giữ cho diện mạo công sở luôn chỉn chu, chuyên nghiệp và có sự đằm thắm nhất định. Khi diện các mẫu chân váy này, hãy phối cùng tông hoặc chọn sự phá cách với áo in họa tiết, áo cách điệu tay bồng, áo voan tơ nhiều màu sắc rực rỡ... để bản phối hài hòa và cân bằng hơn.