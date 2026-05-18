Thời trang 24/7

Mùa hè, mùa nàng diện sơ mi xanh

Kim Ngọc
18/05/2026 14:00 GMT+7

Gam màu xanh trên dáng áo sơ mi luôn mang đến cảm giác dễ chịu và sự thanh lịch nhẹ nhàng. Sơ mi xanh là chiếc áo lý tưởng nhất mùa hè, giúp bạn 'cân' đẹp mọi phong cách thời trang.

Trong tiết trời mùa hè nhiều nắng, gió và những cơn mưa rào bất chợt, ai cũng muốn tìm về cảm giác bình yên qua những bộ trang phục đơn giản có gam màu dịu mát trên chất vải tự nhiên mềm nhẹ. Sơ mi xanh vải cotton, linen, đũi hay các chất vải pha poplin, tencel... đều có thể trở thành "chân ái" của nàng trong mùa nắng.

Mùa hè, mùa nàng diện sơ mi xanh- Ảnh 1.

Sơ mi xanh và quần jeans xanh chàm. Hai sắc xanh dịu dàng tôn vẻ đẹp thanh lịch cổ điển hòa quyện trong cảm giác dễ chịu. Bản phối gam xanh dịu mát, thu hút qua những chi tiết cách điệu tinh tế như phần tay áo phồng nhẹ, cổ áo buộc hờ đầy phóng khoáng và tự do

ẢNH: @WENDY SWAN

Nàng khoe diện mạo mới trong mùa hè với áo sơ mi xanh

Dáng áo sơ mi xanh mùa hè không "đóng khung" trong những phom dáng và cách mặc quen thuộc. Đâu đó trên mỗi thiết kế là một điểm nhấn điệu đà - phần cổ bẻ vuông vắn quen thuộc được thay bằng cổ lá sen, thắt nơ, phối màu... Trên gam màu xanh nhẹ nhàng là sự hòa quyện của chất liệu, những nếp gấp xếp ly, mảng ren họa tiết hay cách xếp lớp layer nhiều tầng vải đầy duyên dáng.

Mùa hè, mùa nàng diện sơ mi xanh- Ảnh 2.

Chào tuần mới rạng ngời khi nàng trở lại với phong cách công sở, tỏa sáng trong bản phối chân váy trắng và áo sơ mi xanh sọc trắng. Cảm nhận thị giác hòa quyện từ bảng màu tươi sáng đến phom dáng thanh thoát, tinh giản và hiện đại

ẢNH: MYAN

Mùa hè, mùa nàng diện sơ mi xanh- Ảnh 3.

Sơ mi xanh và quần trắng/chân váy trắng luôn là cặp đôi hoàn hảo để diện chung. Tùy theo ngày làm việc, tùy theo cảm nhận và sở thích riêng để nàng chọn cách buông nhẹ vạt áo hay bỏ áo vào trong quần và phối thêm thắt lưng để tạo điểm nhấn thị giác. Thiết kế sơ mi phối cổ cách điệu tạo nên dải màu sắc tương đồng với quần và đôi giày cao gót

ẢNH: BOHEE

Mùa hè, mùa nàng diện sơ mi xanh- Ảnh 4.

Với các chất vải mềm nhẹ mỏng manh như tơ và organza, xếp nhiều lớp vải là nghệ thuật để tạo nên chiếc áo có vẻ ngoài chỉn chu và chuyên nghiệp. Bản phối xanh trắng gây ấn tượng với chi tiết cổ Peter Pan nữ tính, nơ và hai lớp trang phục ở phần thân trước

ẢNH: BOHEE

Mùa hè, mùa nàng diện sơ mi xanh- Ảnh 5.

Mở khóa sáng tạo qua những thiết kế sơ mi cách điệu nhẹ nhàng mà lôi cuốn để bản phối thường ngày của nàng trở nên thú vị và mang nhiều màu sắc hơn. Thiết kế áo có phần cổ mềm mại kết nối bằng nút thắt nhỏ tạo liên tưởng đến kiểu áo hải quân quen thuộc

ẢNH: BOHEE

Mùa hè, mùa nàng diện sơ mi xanh- Ảnh 6.

Phối vải ren vào áo sơ mi xanh quen thuộc để các chất liệu cùng nhau tạo nên vẻ ngoài ấn tượng, lôi cuốn giàu sức hút. Vải ren dệt họa tiết vừa sang trọng lại thông thoáng giúp trang phục thoáng mát, đẹp và quý phái hơn

ẢNH: CCHAT

Mùa hè, mùa nàng diện sơ mi xanh- Ảnh 7.

Sự kết hợp của màu sắc và họa tiết luôn đem đến những bất ngờ cho nàng yêu thời trang. Ở bản phối này, mảng màu trắng được xếp ly nổi bật trên nền vải xanh sọc trắng nhỏ, tay và cổ áo phối màu tone sur tone với quần, giày và túi

ẢNH: CAMELLIA

Mùa hè, mùa nàng diện sơ mi xanh- Ảnh 8.

Thêm một đôi giày cao gót búp bê bằng satin lụa để bản phối áo sơ mi và chân váy của quý cô trở nên kiêu kỳ và quý phái

ẢNH: CALIE

Mùa hè, mùa nàng diện sơ mi xanh- Ảnh 9.

Một tín đồ thời trang chọn cách xuống phố ấn tượng với sự kết hợp của chân váy da và sơ mi kẻ tông màu xanh dương. Túi xách cầm tay, giày đính hoa, mắt kính và trang sức giúp bản phối trở nên hoàn hảo qua nhiều lăng kính - từ phong cách đường phố đến phong cách văn phòng

ẢNH: @VICTORIAHAMUCHE


Sơ mi xanh áo sơ mi xanh sơ mi màu xanh sơ mi xanh phối ren

Đánh thức vẻ đẹp kiêu kỳ cùng sắc tím thời thượng

Vẻ đẹp quyến rũ cùng đầm hở lưng

Phối đồ công sở ấn tượng hơn cùng chân váy xếp ly

Chút tinh tế từ áo kiểu đính khuy giúp nàng thêm phần thanh lịch

Diện mạo năng động hơn nhờ những thiết kế mang họa tiết ca rô

Gói trọn hành trang du lịch chỉ với một chiếc túi xách bản to

Váy chữ A vừa thanh lịch lại năng động, diện đi làm đi chơi đều đẹp

Học cách thắt cà vạt chuẩn 'gu' cho mọi bản phối thời trang

