Mùa hè, mùa nàng diện sơ mi xanh

Trong tiết trời mùa hè nhiều nắng, gió và những cơn mưa rào bất chợt, ai cũng muốn tìm về cảm giác bình yên qua những bộ trang phục đơn giản có gam màu dịu mát trên chất vải tự nhiên mềm nhẹ. Sơ mi xanh vải cotton, linen, đũi hay các chất vải pha poplin, tencel... đều có thể trở thành "chân ái" của nàng trong mùa nắng.

Sơ mi xanh và quần jeans xanh chàm. Hai sắc xanh dịu dàng tôn vẻ đẹp thanh lịch cổ điển hòa quyện trong cảm giác dễ chịu. Bản phối gam xanh dịu mát, thu hút qua những chi tiết cách điệu tinh tế như phần tay áo phồng nhẹ, cổ áo buộc hờ đầy phóng khoáng và tự do ẢNH: @WENDY SWAN

Nàng khoe diện mạo mới trong mùa hè với áo sơ mi xanh

Dáng áo sơ mi xanh mùa hè không "đóng khung" trong những phom dáng và cách mặc quen thuộc. Đâu đó trên mỗi thiết kế là một điểm nhấn điệu đà - phần cổ bẻ vuông vắn quen thuộc được thay bằng cổ lá sen, thắt nơ, phối màu... Trên gam màu xanh nhẹ nhàng là sự hòa quyện của chất liệu, những nếp gấp xếp ly, mảng ren họa tiết hay cách xếp lớp layer nhiều tầng vải đầy duyên dáng.

Chào tuần mới rạng ngời khi nàng trở lại với phong cách công sở, tỏa sáng trong bản phối chân váy trắng và áo sơ mi xanh sọc trắng. Cảm nhận thị giác hòa quyện từ bảng màu tươi sáng đến phom dáng thanh thoát, tinh giản và hiện đại ẢNH: MYAN

Sơ mi xanh và quần trắng/chân váy trắng luôn là cặp đôi hoàn hảo để diện chung. Tùy theo ngày làm việc, tùy theo cảm nhận và sở thích riêng để nàng chọn cách buông nhẹ vạt áo hay bỏ áo vào trong quần và phối thêm thắt lưng để tạo điểm nhấn thị giác. Thiết kế sơ mi phối cổ cách điệu tạo nên dải màu sắc tương đồng với quần và đôi giày cao gót ẢNH: BOHEE

Với các chất vải mềm nhẹ mỏng manh như tơ và organza, xếp nhiều lớp vải là nghệ thuật để tạo nên chiếc áo có vẻ ngoài chỉn chu và chuyên nghiệp. Bản phối xanh trắng gây ấn tượng với chi tiết cổ Peter Pan nữ tính, nơ và hai lớp trang phục ở phần thân trước ẢNH: BOHEE

Mở khóa sáng tạo qua những thiết kế sơ mi cách điệu nhẹ nhàng mà lôi cuốn để bản phối thường ngày của nàng trở nên thú vị và mang nhiều màu sắc hơn. Thiết kế áo có phần cổ mềm mại kết nối bằng nút thắt nhỏ tạo liên tưởng đến kiểu áo hải quân quen thuộc ẢNH: BOHEE

Phối vải ren vào áo sơ mi xanh quen thuộc để các chất liệu cùng nhau tạo nên vẻ ngoài ấn tượng, lôi cuốn giàu sức hút. Vải ren dệt họa tiết vừa sang trọng lại thông thoáng giúp trang phục thoáng mát, đẹp và quý phái hơn ẢNH: CCHAT

Sự kết hợp của màu sắc và họa tiết luôn đem đến những bất ngờ cho nàng yêu thời trang. Ở bản phối này, mảng màu trắng được xếp ly nổi bật trên nền vải xanh sọc trắng nhỏ, tay và cổ áo phối màu tone sur tone với quần, giày và túi ẢNH: CAMELLIA

Thêm một đôi giày cao gót búp bê bằng satin lụa để bản phối áo sơ mi và chân váy của quý cô trở nên kiêu kỳ và quý phái ẢNH: CALIE

Một tín đồ thời trang chọn cách xuống phố ấn tượng với sự kết hợp của chân váy da và sơ mi kẻ tông màu xanh dương. Túi xách cầm tay, giày đính hoa, mắt kính và trang sức giúp bản phối trở nên hoàn hảo qua nhiều lăng kính - từ phong cách đường phố đến phong cách văn phòng ẢNH: @VICTORIAHAMUCHE



