Mùa hè, mùa nàng diện sơ mi xanh

Gam màu xanh trên dáng áo sơ mi luôn mang đến cảm giác dễ chịu và sự thanh lịch nhẹ nhàng. Sơ mi xanh là chiếc áo lý tưởng nhất mùa hè, giúp bạn 'cân' đẹp mọi phong cách thời trang.
Chia sẻ bài viết
Trong tiết trời mùa hè nhiều nắng, gió và những cơn mưa rào bất chợt, ai cũng muốn tìm về cảm giác bình yên qua những bộ trang phục đơn giản có gam màu dịu mát trên chất vải tự nhiên mềm nhẹ. Sơ mi xanh vải cotton, linen, đũi hay các chất vải pha poplin, tencel... đều có thể trở thành "chân ái" của nàng trong mùa nắng.
Nàng khoe diện mạo mới trong mùa hè với áo sơ mi xanh
Dáng áo sơ mi xanh mùa hè không "đóng khung" trong những phom dáng và cách mặc quen thuộc. Đâu đó trên mỗi thiết kế là một điểm nhấn điệu đà - phần cổ bẻ vuông vắn quen thuộc được thay bằng cổ lá sen, thắt nơ, phối màu... Trên gam màu xanh nhẹ nhàng là sự hòa quyện của chất liệu, những nếp gấp xếp ly, mảng ren họa tiết hay cách xếp lớp layer nhiều tầng vải đầy duyên dáng.