  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Đánh thức vẻ đẹp kiêu kỳ cùng sắc tím thời thượng

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
18/05/2026 12:00 GMT+7

Màu tím không còn bị gắn mác 'sến' hay khó mặc, trái lại, nó đại diện cho sự sang trọng, sáng tạo và cá tính riêng biệt. Từ những chất liệu mềm mại như voan, lụa cho đến len hay satin, sắc tím có thể biến hóa linh hoạt để phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Không quá gò bó như những mẫu áo khác, áo babydoll hoặc thiết kế bồng bềnh sắc tím đem lại sự sang trọng, dễ dàng "chiều lòng" nhiều vóc dáng nhờ khả năng che khuyết điểm hiệu quả.

Đánh thức vẻ đẹp kiêu kỳ cùng sắc tím thời thượng- Ảnh 1.

Áo dáng bí phồng nhẹ nhàng trên chất liệu voan, phần ngực điểm xuyết chiếc nơ đính hạt lấp lánh. Tông tím nhạt mang lại vẻ ngoài ngọt ngào, chất liệu voan khá mỏng manh nên ưu tiên giặt tay nhẹ nhàng để giữ được độ phồng và các chi tiết đính hạt không bị bong tróc

ẢNH: @_THUONG_HTM

Đánh thức vẻ đẹp kiêu kỳ cùng sắc tím thời thượng- Ảnh 2.

Áo trễ vai tay dài bồng bềnh được làm từ chất liệu voan mềm mại với tông màu tím tối huyền bí. Kiểu dáng trễ vai giúp tôn vinh bờ vai thon và xương quai xanh quyến rũ của người mặc. Một chiếc quần jeans ống rộng màu trắng được phối cùng để làm nổi bật màu áo

ẢNH: @_NGTRAWM.B

Một trong những lý do khiến sắc tím được yêu thích chính là khả năng tôn da và linh hoạt phối hợp với những sắc màu khác từ trung tính đến rực rỡ đầy thu hút.

Đánh thức vẻ đẹp kiêu kỳ cùng sắc tím thời thượng- Ảnh 3.

Chiếc áo hai dây dáng crop top ôm sát với chất liệu thun co giãn, phối màu tím đậm cùng các đường viền xanh lá tương phản mạnh mẽ. Sự kết hợp màu sắc táo bạo này mang đến vẻ ngoài năng động, phá cách cho những cô nàng yêu thích phong cách streetwear

ẢNH: @_CAMIBAMBIII

Đánh thức vẻ đẹp kiêu kỳ cùng sắc tím thời thượng- Ảnh 4.

Chân váy dáng lửng ôm sát cơ thể với tông màu tím, nổi bật bởi họa tiết ô vuông xen kẽ chữ hiện đại. Phần lưng chun co giãn giúp người mặc cảm thấy thoải mái và dễ dàng điều chỉnh vị trí cạp váy theo ý muốn

ẢNH: @_CHAUBUI_

Đánh thức vẻ đẹp kiêu kỳ cùng sắc tím thời thượng- Ảnh 5.

Chiếc áo len tay dài mang sắc tím pastel nhã nhặn, điểm thêm phần cổ viền trắng tinh tế tạo nên diện mạo chỉn chu. Áo được phối cùng chân váy đen xếp ly dáng lửng đầy cổ điển

ẢNH: CARDINA

Đánh thức vẻ đẹp kiêu kỳ cùng sắc tím thời thượng- Ảnh 6.

Áo cổ yếm màu tím đậm có thiết kế xẻ vạt hai bên độc đáo, chính giữa ngực đính một chiếc nơ 3D làm điểm nhấn chủ đạo. Sắc tím đậm này cực kỳ tôn da, giúp người mặc trông nổi bật và đầy quyền lực

ẢNH: @_BEECHII_

Gắn liền với hình ảnh nữ tính, những chiếc đầm sắc tím có khả năng tạo nên vẻ đẹp bay bổng đầy nghệ thuật cho phái đẹp.

Đánh thức vẻ đẹp kiêu kỳ cùng sắc tím thời thượng- Ảnh 7.

Đầm ngắn thiết kế nhiều tầng voan xếp lớp tạo độ bồng bềnh tự nhiên, tông màu tím nhạt dịu mắt làm chủ đạo. Phụ kiện đi kèm là một chiếc túi da bóng màu ghi nhạt cầm tay sang chảnh

ẢNH: @_VANVY.02

Trang phục màu tím mang lại khả năng biến hóa vô hạn cho tủ đồ của phái đẹp, từ sự dịu dàng của tím pastel đến sự sắc sảo của tím đậm. Hy vọng những gợi ý phối đồ trên sẽ giúp bạn tự tin hơn khi chinh phục gam màu này để luôn tỏa sáng với phong cách riêng.

sắc tím tông màu tím trang phục màu tím phối đồ với trang phục màu tím

Bài viết khác

Vẻ đẹp quyến rũ cùng đầm hở lưng

Vẻ đẹp quyến rũ cùng đầm hở lưng

Phối đồ công sở ấn tượng hơn cùng chân váy xếp ly

Phối đồ công sở ấn tượng hơn cùng chân váy xếp ly

Chút tinh tế từ áo kiểu đính khuy giúp nàng thêm phần thanh lịch

Chút tinh tế từ áo kiểu đính khuy giúp nàng thêm phần thanh lịch

Diện mạo năng động hơn nhờ những thiết kế mang họa tiết ca rô

Diện mạo năng động hơn nhờ những thiết kế mang họa tiết ca rô

Gói trọn hành trang du lịch chỉ với một chiếc túi xách bản to

Gói trọn hành trang du lịch chỉ với một chiếc túi xách bản to

Váy chữ A vừa thanh lịch lại năng động, diện đi làm đi chơi đều đẹp

Váy chữ A vừa thanh lịch lại năng động, diện đi làm đi chơi đều đẹp

Học cách thắt cà vạt chuẩn 'gu' cho mọi bản phối thời trang

Học cách thắt cà vạt chuẩn 'gu' cho mọi bản phối thời trang

Chinh phục phong cách thời thượng nhờ trang phục màu đen

Chinh phục phong cách thời thượng nhờ trang phục màu đen

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top