Thời trang 24/7

'Lên đồ' phóng khoáng với bộ đôi áo hai dây và quần denim

Thảo Trang
18/05/2026 20:00 GMT+7

Sự kết hợp giữa nét cá tính của áo hai dây cùng vẻ bụi bặm của denim luôn mang đến sức hút khó cưỡng trong mọi mùa thời trang.

Áo hai dây phối cùng quần denim là bản phối kinh điển không bao giờ lỗi mốt, mang đến vẻ ngoài vừa phóng khoáng vừa đầy lôi cuốn cho phái đẹp. Sự tương phản giữa chất liệu denim cứng cáp và những chiếc áo hai dây mềm mại giúp tôn lên vóc dáng một cách tự nhiên và đầy tinh tế.

'Lên đồ' phóng khoáng với bộ đôi áo hai dây và quần denim- Ảnh 1.

Áo hai dây trắng cổ chữ V phối ren mang lại vẻ ngoài ngọt ngào, đi cùng quần denim xanh nhạt, áo khoác denim ngoài đồng điệu để tạo nên phong cách denim on denim sành điệu. Những đường ren tinh tế ở cổ áo giúp tôn lên xương quai xanh quyến rũ một cách khéo léo

ẢNH: @_FF.AII

Từ các thiết kế crop top trẻ trung, cho đến những kiểu áo lụa sang trọng hay babydoll phóng khoáng, mỗi cách kết hợp đều mở ra một màu sắc thời trang riêng biệt.

'Lên đồ' phóng khoáng với bộ đôi áo hai dây và quần denim- Ảnh 2.

Chiếc áo hai dây cổ chữ V màu vàng tối được làm từ chất liệu lụa bóng bẩy, sắc vàng ấm áp tương phản hoàn hảo trên nền quần denim xanh đậm. Phom dáng áo rủ nhẹ nhàng giúp ôm lấy đường cong cơ thể, nhấn nhá bằng một đôi dép bệt màu trắng để mang lại sự thoải mái cho buổi dạo hè

ẢNH: @_FF.AII

'Lên đồ' phóng khoáng với bộ đôi áo hai dây và quần denim- Ảnh 3.

Áo hai dây trắng ngà dáng crop top là món đồ lý tưởng để khoe vóc dáng mảnh mai, thiết kế tối giản phối cùng quần denim xanh đậm phù hợp cho mọi hoạt động ngoài trời. Chất vải thoáng mát giúp nàng luôn cảm thấy tự tin và tràn đầy năng lượng suốt cả ngày dài

ẢNH: @_ YOOOOOOO12

'Lên đồ' phóng khoáng với bộ đôi áo hai dây và quần denim- Ảnh 4.

Chiếc áo hai dây trắng dáng bí bồng bềnh che khuyết điểm vòng 2 cực kỳ hiệu quả. Khi phối cùng quần denim tông xanh nâu lạ mắt, bộ trang phục trở nên độc đáo và mang hơi hướng vintage cổ điển. Điểm xuyết thêm một chiếc túi đeo chéo bằng da để tăng thêm phần chỉn chu và thanh lịch cho set đồ

ẢNH: @_MITHWNE__

Đối với những cô gái yêu phong cách tối giản nhưng vẫn muốn giữ nét sang trọng, áo hai dây trắng hoặc đen dễ dàng phối với nhiều trang phục.

'Lên đồ' phóng khoáng với bộ đôi áo hai dây và quần denim- Ảnh 5.

Áo hai dây đen trơn dáng babydoll với thiết kế xòe nhẹ phối cùng quần denim ống loe giúp "hack" chiều cao đáng kể. Sắc đen của áo kết hợp cùng các phụ kiện tông màu nâu như thắt lưng hay túi xách để tạo điểm nhấn ấm áp trên nền đen huyền bí

ẢNH: @_REGINAKUSNO

'Lên đồ' phóng khoáng với bộ đôi áo hai dây và quần denim- Ảnh 6.

Áo hai dây đen mỏng dáng ngắn là lựa chọn táo bạo cho những cô nàng yêu thích sự gợi cảm. Phối cùng quần denim màu nâu tạo nên một bảng màu trầm ấm, chất liệu mỏng nhẹ của áo giúp bạn luôn cảm thấy mát mẻ trong thời tiết mùa hè

ẢNH: @_THUN.MEO__

'Lên đồ' phóng khoáng với bộ đôi áo hai dây và quần denim- Ảnh 7.

Chiếc áo hai dây trắng với đường viền màu nâu sữa, phối cùng quần denim xanh đen chỉn chu. Phối cùng một chiếc túi da quai xích sang trọng để tăng thêm phần nữ tính và đẳng cấp cho tổng thể trang phục

ẢNH: @_ PLOTWR

Áo hai dây và quần denim chính là tuyên ngôn của sự tự do và gu thẩm mỹ không giới hạn. Hy vọng với gợi ý phối đồ trên sẽ giúp bạn luôn tự tin biến hóa phong cách và tỏa sáng rực rỡ với cá tính riêng của mình!

Áo hai dây quần denim trang phục denim Quần jeans phối đồ với áo hai dây

Trang sức titan tối giản nhưng mang sức hút mãnh liệt

Mùa hè, mùa nàng diện sơ mi xanh

Đánh thức vẻ đẹp kiêu kỳ cùng sắc tím thời thượng

Vẻ đẹp quyến rũ cùng đầm hở lưng

Phối đồ công sở ấn tượng hơn cùng chân váy xếp ly

Chút tinh tế từ áo kiểu đính khuy giúp nàng thêm phần thanh lịch

Diện mạo năng động hơn nhờ những thiết kế mang họa tiết ca rô

Gói trọn hành trang du lịch chỉ với một chiếc túi xách bản to

