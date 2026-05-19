Thời trang 24/7

Vừa thoải mái vừa sang trọng với quần culottes cùng áo sơ mi

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
19/05/2026 10:00 GMT+7

Nếu bạn đang tìm kiếm một bản phối vừa thanh lịch vừa thoải mái khi làm việc thì quần culottes kết hợp cùng áo sơ mi chính là lựa chọn hoàn hảo.

Với thiết kế ống rộng, cùng độ dài lửng lơ thời thượng nên quần culottes giúp che đi khuyết điểm đôi chân một cách tài tình. Khi được bắt cặp cùng áo sơ mi chỉn chu khiến tổng thể trang phục trở nên cân đối, vừa phóng khoáng lại vừa thanh lịch cho môi trường công sở.

Vừa thoải mái vừa sang trọng với quần culottes cùng áo sơ mi- Ảnh 1.

Nổi bật với set đồ công sở gồm quần culottes ống rộng màu xám tro, họa tiết kẻ ca rô chìm tinh tế cùng thiết kế cạp cao tôn dáng. Kết hợp khéo léo với áo sơ mi trang nhã, nhấn nhá chi tiết ren đục lỗ tinh xảo ở phần cổ và ngực. Phối cùng phụ kiện đơn giản như túi xách mini đen, thêm xăng đan cao gót quai mảnh hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch

ẢNH: CHARMILLES

Vừa thoải mái vừa sang trọng với quần culottes cùng áo sơ mi- Ảnh 2.

Chiếc quần culottes ống rộng màu trắng lại mang đến tinh thần tối giản nhưng sang trọng. Chất liệu suông rũ nhẹ giúp người mặc thoải mái khi diện. Sơ vin cùng áo sơ mi trắng gọn gàng, dễ dàng xây dựng hình ảnh quý cô công sở thời thượng

ẢNH: FEMMEOUTFIT

Vừa thoải mái vừa sang trọng với quần culottes cùng áo sơ mi- Ảnh 3.

Sắc đỏ nổi bật của chiếc quần culottes ống rộng dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn, phối cùng áo sơ mi trắng basic tay lỡ thoải mái cho những ngày hè nóng bức. Chỉ cần thêm một chiếc kính râm sành điệu cùng đôi mules trắng tối giản là có thể tự tin làm việc cả ngày dài

ẢNH: NINOMAXXCONCEPT

Vừa thoải mái vừa sang trọng với quần culottes cùng áo sơ mi- Ảnh 4.

Quần culottes đen cạp cao cùng những đường xếp ly sắc nét giúp tôn dáng hiệu quả, kết hợp với áo sơ mi denim xanh thẫm nổi bật bởi thiết kế layer cách điệu độc đáo. Điểm nhấn thắt lưng khóa vàng cùng kính mát thời thượng càng hoàn thiện tổng thể sang trọng, giúp nàng tự tin thu hút mọi ánh nhìn

ẢNH: HAGOO

Vừa thoải mái vừa sang trọng với quần culottes cùng áo sơ mi- Ảnh 5.

Vẻ đẹp thanh lịch được tôn vinh qua chiếc quần culottes màu be trang nhã với phom dáng ống suông rộng thoải mái. Kết hợp cùng áo sơ mi lụa mềm nổi bật bởi họa tiết hoa văn đen be sang trọng và chi tiết nơ cổ duyên dáng. Sự hòa quyện tinh tế giữa trang phục và phụ kiện như kính mắt, túi xách nhỏ thu hút ánh nhìn của người đối diện

ẢNH: CALIE

Vừa thoải mái vừa sang trọng với quần culottes cùng áo sơ mi- Ảnh 6.

Quần culottes ống rộng điểm sọc viền tinh tế phối cùng áo sơ mi trắng basic cho cô nàng hiện đại. Tuy không sử dụng quá nhiều chi tiết cầu kỳ, chiếc áo sơ mi trắng mang đến vẻ đẹp chỉn chu cổ điển. Đôi giày cao gót mũi nhọn xuất hiện như “mảnh ghép cuối cùng”, phù hợp từ công sở đến những buổi gặp gỡ quan trọng

ẢNH: HITYFASHION

Vừa thoải mái vừa sang trọng với quần culottes cùng áo sơ mi- Ảnh 7.

Chiếc quần culottes gam be trung tính với đường ly giữa sắc nét, phối cùng áo sơ mi trắng ngắn tay cổ lá sen trên nền vải dập nhăn thanh lịch. Giày cao gót thắt nơ điệu đà xuất hiện như một điểm nhấn nhẹ nhàng, giúp diện mạo thêm phần duyên dáng mà không làm mất đi sự tinh tế vốn có

ẢNH: REALCLOTHES

Vừa thoải mái vừa sang trọng với quần culottes cùng áo sơ mi- Ảnh 8.

Quần culottes trắng cạp cao lại tạo nên hình ảnh sang trọng đầy quyền lực khi đi cùng áo sơ mi họa tiết vằn đen trắng. Phom quần suông rộng mềm mại kết hợp cùng thiết kế tay bồng và chi tiết cổ thắt nơ giúp tổng thể có thêm chiều sâu thị giác

ẢNH: HOYANG

Vừa thoải mái vừa sang trọng với quần culottes cùng áo sơ mi- Ảnh 9.

Mang hơi thở trẻ trung hơn cả là sự kết hợp giữa quần culottes tím pastel cùng áo sơ mi cam cổ chữ V. Sự đối lập màu sắc đầy cảm hứng khiến tổng thể trở nên nổi bật, những đường sọc chạy dọc hai bên thân quần, trong khi áo sơ mi sắc cam mang lại nguồn năng lượng tươi mới đầy cuốn hút

ẢNH: HITYFASHION

 

Quần culottes Áo sơ mi quần ống rộng trang phục công sở set đồ công sở

Sức hút tối giản từ những chiếc áo sắc xanh thanh lịch

'Lên đồ' phóng khoáng với bộ đôi áo hai dây và quần denim

Trang sức titan tối giản nhưng mang sức hút mãnh liệt

Mùa hè, mùa nàng diện sơ mi xanh

Đánh thức vẻ đẹp kiêu kỳ cùng sắc tím thời thượng

Vẻ đẹp quyến rũ cùng đầm hở lưng

Phối đồ công sở ấn tượng hơn cùng chân váy xếp ly

Chút tinh tế từ áo kiểu đính khuy giúp nàng thêm phần thanh lịch

