Vừa thoải mái vừa sang trọng với quần culottes cùng áo sơ mi

Với thiết kế
ống rộng, cùng độ dài lửng lơ thời thượng nên quần culottes giúp che đi khuyết điểm đôi chân một cách tài tình. Khi được bắt cặp cùng áo sơ mi chỉn chu khiến tổng thể trang phục trở nên cân đối, vừa phóng khoáng lại vừa thanh lịch cho môi trường công sở.
Nổi bật với
set đồ công sở gồm quần culottes ống rộng màu xám tro, họa tiết kẻ ca rô chìm tinh tế cùng thiết kế cạp cao tôn dáng. Kết hợp khéo léo với áo sơ mi trang nhã, nhấn nhá chi tiết ren đục lỗ tinh xảo ở phần cổ và ngực. Phối cùng phụ kiện đơn giản như túi xách mini đen, thêm xăng đan cao gót quai mảnh hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch
Chiếc quần culottes ống rộng màu trắng lại mang đến tinh thần tối giản nhưng sang trọng. Chất liệu suông rũ nhẹ giúp người mặc thoải mái khi diện. Sơ vin cùng áo sơ mi trắng gọn gàng, dễ dàng xây dựng hình ảnh quý cô công sở thời thượng
Sắc đỏ nổi bật của chiếc quần culottes ống rộng dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn, phối cùng áo sơ mi trắng basic tay lỡ thoải mái cho những ngày hè nóng bức. Chỉ cần thêm một chiếc kính râm sành điệu cùng đôi mules trắng tối giản là có thể tự tin làm việc cả ngày dài
Quần culottes đen cạp cao cùng những đường xếp ly sắc nét giúp tôn dáng hiệu quả, kết hợp với
áo sơ mi denim xanh thẫm nổi bật bởi thiết kế layer cách điệu độc đáo. Điểm nhấn thắt lưng khóa vàng cùng kính mát thời thượng càng hoàn thiện tổng thể sang trọng, giúp nàng tự tin thu hút mọi ánh nhìn
Vẻ đẹp thanh lịch được tôn vinh qua chiếc quần culottes màu be trang nhã với phom dáng ống suông rộng thoải mái. Kết hợp cùng áo sơ mi lụa mềm nổi bật bởi họa tiết hoa văn đen be sang trọng và chi tiết nơ cổ duyên dáng. Sự hòa quyện tinh tế giữa trang phục và phụ kiện như kính mắt, túi xách nhỏ thu hút ánh nhìn của người đối diện
Quần culottes ống rộng điểm sọc viền tinh tế phối cùng áo sơ mi trắng basic cho cô nàng hiện đại. Tuy không sử dụng quá nhiều chi tiết cầu kỳ, chiếc áo sơ mi trắng mang đến vẻ đẹp chỉn chu cổ điển. Đôi giày cao gót mũi nhọn xuất hiện như “mảnh ghép cuối cùng”, phù hợp từ công sở đến những buổi gặp gỡ quan trọng
Chiếc quần culottes gam be trung tính với đường ly giữa sắc nét, phối cùng áo sơ mi trắng ngắn tay cổ lá sen trên nền vải dập nhăn thanh lịch. Giày cao gót thắt nơ điệu đà xuất hiện như một điểm nhấn nhẹ nhàng, giúp diện mạo thêm phần duyên dáng mà không làm mất đi sự tinh tế vốn có
Quần culottes trắng cạp cao lại tạo nên hình ảnh sang trọng đầy quyền lực khi đi cùng áo sơ mi họa tiết vằn đen trắng. Phom quần suông rộng mềm mại kết hợp cùng thiết kế tay bồng và chi tiết cổ thắt nơ giúp tổng thể có thêm chiều sâu thị giác
Mang hơi thở trẻ trung hơn cả là sự kết hợp giữa quần culottes tím pastel cùng áo sơ mi cam cổ chữ V. Sự đối lập màu sắc đầy cảm hứng khiến tổng thể trở nên nổi bật, những đường sọc chạy dọc hai bên thân quần, trong khi áo sơ mi sắc cam mang lại nguồn năng lượng tươi mới đầy cuốn hút