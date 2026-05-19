Sức hút tối giản từ những chiếc áo sắc xanh thanh lịch

Chỉ với một chiếc áo sắc xanh quen thuộc, bạn đã có thể xây dựng hình ảnh chỉn chu cho những ngày hè nóng bức. Từ những buổi dạo phố cuối tuần đến môi trường công sở, sắc xanh dịu nhẹ vẫn luôn mang lại cảm giác thư thái, sang trọng và đầy cuốn hút cho người mặc.

Áo sơ mi xanh kết hợp cùng quần jeans chính là minh chứng hoàn hảo cho tinh thần "less is more" trong thời trang hiện đại. Chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh trở nên nổi bật hơn nhờ chi tiết khăn thắt mềm mại nơi cổ áo, phom suông nhẹ phối cùng quần jeans ống suông dài chạm mắt cá ẢNH: LAMERFASHION

Bộ trang phục ghi điểm nhờ hiệu ứng kéo dài đôi chân, đồng thời mang đến vẻ ngoài chỉn chu cho nàng công sở ẢNH: LAMERFASHION

Bản phối giữa áo sơ mi kẻ sọc xanh cùng quần rách gối lại mang đến sự độc đáo. Thiết kế áo gây ấn tượng với chi tiết ren hoa tinh xảo nơi tay áo, kết hợp cùng cổ đức chỉn chu tạo nên sự giao thoa thú vị giữa nét cổ điển và hơi thở đương đại. Quần jeans rách gối giúp tổng thể bớt đi sự an toàn, đem lại sự phá cách ẢNH: HONGVIC

Chiếc áo sơ mi xanh pastel với thiết kế cổ nhọn bản lớn và chi tiết nắp túi cách điệu. Khi kết hợp cùng quần jeans ống rộng, không cần quá nhiều phụ kiện nhưng vẫn đủ tạo điểm nhấn bởi sự hài hòa trong bảng màu. Một chiếc kính râm tối giản cùng thắt lưng mảnh màu trung tính giúp bản phối mang đậm tinh thần thời trang đường phố ẢNH: HAGOO

Một lựa chọn khác dành cho những cô nàng yêu phong cách năng động chính là áo sơ mi xanh phom rộng khoác ngoài áo thun trắng cơ bản. Cách layering đơn giản này giúp trang phục có chiều sâu hơn mà không tạo cảm giác nặng nề trong ngày hè ẢNH: UNLEASHEDVN

Áo sơ mi kẻ sọc xanh dáng oversized phối cùng quần jeans ống rộng là bản phối mang đậm tinh thần thời trang Hàn Quốc hiện đại. Thiết kế tay loe nhẹ phối cùng quần jeans ống rộng với độ rũ tự nhiên khiến vóc dáng trở nên thanh thoát hơn ẢNH: GILLEE

Set trang phục denim on denim gồm quần jeans ống rộng phối với áo khoác cổ tròn tối giản kết hợp chi tiết túi ốp đối xứng tạo cảm giác chỉn chu. Quần suông dài giúp đôi chân trông thon gọn, sự đồng điệu về chất liệu mang đến vẻ ngoài thời thượng mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ ẢNH: GENVIET