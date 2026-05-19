Thời trang 24/7

Sức hút tối giản từ những chiếc áo sắc xanh thanh lịch

Tiffany Trần
19/05/2026 08:00 GMT+7

Những chiếc áo sắc xanh luôn giữ một vị trí đặc biệt nhờ khả năng mang đến cảm giác dịu mắt nhưng vẫn đủ nổi bật để tạo dấu ấn riêng trong những ngày hè.

Chỉ với một chiếc áo sắc xanh quen thuộc, bạn đã có thể xây dựng hình ảnh chỉn chu cho những ngày hè nóng bức. Từ những buổi dạo phố cuối tuần đến môi trường công sở, sắc xanh dịu nhẹ vẫn luôn mang lại cảm giác thư thái, sang trọng và đầy cuốn hút cho người mặc.

Sức hút tối giản từ những chiếc áo sắc xanh thanh lịch- Ảnh 1.

Áo sơ mi xanh kết hợp cùng quần jeans chính là minh chứng hoàn hảo cho tinh thần "less is more" trong thời trang hiện đại. Chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh trở nên nổi bật hơn nhờ chi tiết khăn thắt mềm mại nơi cổ áo, phom suông nhẹ phối cùng quần jeans ống suông dài chạm mắt cá

ẢNH: LAMERFASHION

Sức hút tối giản từ những chiếc áo sắc xanh thanh lịch- Ảnh 2.

Bộ trang phục ghi điểm nhờ hiệu ứng kéo dài đôi chân, đồng thời mang đến vẻ ngoài chỉn chu cho nàng công sở

ẢNH: LAMERFASHION

Sức hút tối giản từ những chiếc áo sắc xanh thanh lịch- Ảnh 3.

Bản phối giữa áo sơ mi kẻ sọc xanh cùng quần rách gối lại mang đến sự độc đáo. Thiết kế áo gây ấn tượng với chi tiết ren hoa tinh xảo nơi tay áo, kết hợp cùng cổ đức chỉn chu tạo nên sự giao thoa thú vị giữa nét cổ điển và hơi thở đương đại. Quần jeans rách gối giúp tổng thể bớt đi sự an toàn, đem lại sự phá cách

ẢNH: HONGVIC

Sức hút tối giản từ những chiếc áo sắc xanh thanh lịch- Ảnh 4.

Chiếc áo sơ mi xanh pastel với thiết kế cổ nhọn bản lớn và chi tiết nắp túi cách điệu. Khi kết hợp cùng quần jeans ống rộng, không cần quá nhiều phụ kiện nhưng vẫn đủ tạo điểm nhấn bởi sự hài hòa trong bảng màu. Một chiếc kính râm tối giản cùng thắt lưng mảnh màu trung tính giúp bản phối mang đậm tinh thần thời trang đường phố

ẢNH: HAGOO

Sức hút tối giản từ những chiếc áo sắc xanh thanh lịch- Ảnh 5.

Một lựa chọn khác dành cho những cô nàng yêu phong cách năng động chính là áo sơ mi xanh phom rộng khoác ngoài áo thun trắng cơ bản. Cách layering đơn giản này giúp trang phục có chiều sâu hơn mà không tạo cảm giác nặng nề trong ngày hè

ẢNH: UNLEASHEDVN

Sức hút tối giản từ những chiếc áo sắc xanh thanh lịch- Ảnh 6.

Áo sơ mi kẻ sọc xanh dáng oversized phối cùng quần jeans ống rộng là bản phối mang đậm tinh thần thời trang Hàn Quốc hiện đại. Thiết kế tay loe nhẹ phối cùng quần jeans ống rộng với độ rũ tự nhiên khiến vóc dáng trở nên thanh thoát hơn

ẢNH: GILLEE

Sức hút tối giản từ những chiếc áo sắc xanh thanh lịch- Ảnh 7.

Set trang phục denim on denim gồm quần jeans ống rộng phối với áo khoác cổ tròn tối giản kết hợp chi tiết túi ốp đối xứng tạo cảm giác chỉn chu. Quần suông dài giúp đôi chân trông thon gọn, sự đồng điệu về chất liệu mang đến vẻ ngoài thời thượng mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ

ẢNH: GENVIET

Sức hút tối giản từ những chiếc áo sắc xanh thanh lịch- Ảnh 8.

Áo sơ mi sọc xanh oversized phối cùng quần shorts jeans xanh đậm lại mang đến vẻ ngoài đầy năng lượng cho mùa hè. Phom áo rộng tạo cảm giác thoải mái, sự kết hợp giữa hai tông xanh khác nhau giữa quần và áo tạo hiệu ứng chuyển màu thu hút

ẢNH: HASHTAGEM

 

sắc xanh Áo sơ mi xanh pastel trang phục màu xanh áo sơ mi sọc xanh Quần jeans

'Lên đồ' phóng khoáng với bộ đôi áo hai dây và quần denim

Trang sức titan tối giản nhưng mang sức hút mãnh liệt

Mùa hè, mùa nàng diện sơ mi xanh

Đánh thức vẻ đẹp kiêu kỳ cùng sắc tím thời thượng

Vẻ đẹp quyến rũ cùng đầm hở lưng

Phối đồ công sở ấn tượng hơn cùng chân váy xếp ly

Chút tinh tế từ áo kiểu đính khuy giúp nàng thêm phần thanh lịch

Diện mạo năng động hơn nhờ những thiết kế mang họa tiết ca rô

