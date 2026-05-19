5 mẫu áo khoác mùa hè tạo điểm nhấn cá tính

Blazer, sơ mi linen, áo khoác denim, kaki... nằm trong số 5 kiểu áo khoác mùa hè nhẹ mát, mang đến diện mạo vừa cá tính, vừa sang trọng để nàng diện suốt mùa hè.
Nàng không thể thiếu áo khoác khi lên đồ xuống phố mùa này. Chọn áo khoác sang trọng, lịch sự hay thiết kế thoáng mát tạo điểm nhấn cá tính tùy thuộc vào phong cách mà nàng hướng đến.
Sơ mi oversized làm áo khoác mùa hè
Cách dễ nhất để tìm thấy chiếc áo khoác mùa hè hoàn hảo là sử dụng áo sơ mi. Sơ mi oversized, sơ mi vải linen thô, sơ mi tơ organza... đều có thể trở thành áo khoác nhẹ mát trong những ngày nắng. Thiết kế này có thể mặc bên ngoài bản phối tank top, áo hai dây lụa, áo thun trơn... cùng quần shorts, quần jeans, quần tây và chân váy công sở.
Áo khoác denim, áo khoác da
Áo khoác từ các chất vải dày dặn như denim, da, kaki... được xem là "bảo bối" chống nắng trong mùa hè. Vừa có khả năng che chắn cho người mặc, các item này vừa mang đến sự thông thoáng dễ chịu cho cơ thể và tạo nên vẻ ngoài phong cách.
Áo cardigan mỏng
Một trong những điểm nhấn thú vị của phong cách hè 2026 là sự ưa chuộng đặc biệt mà quý cô dành cho chiếc cardigan mỏng. Thiết kế dệt kim dáng ôm mang lại diện mạo trẻ trung và cuốn hút khi phối chung với quần shorts và chân váy ngắn mùa hè.
Áo khoác sáng màu, áo in họa tiết
Áo blazer
Quen thuộc nhưng không bao giờ lỗi mốt, blazer cùng nàng đi từ mùa xuân qua mùa hè, xuyên suốt cả mùa thu đến mùa đông. Hãy dành ưu tiên cho những mẫu áo blazer có chất vải thoáng mát, phom dáng đẹp để có thể diện được nhiều lần và dễ thay đổi cách phối.