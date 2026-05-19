5 mẫu áo khoác mùa hè tạo điểm nhấn cá tính

Nàng không thể thiếu áo khoác khi lên đồ xuống phố mùa này. Chọn áo khoác sang trọng, lịch sự hay thiết kế thoáng mát tạo điểm nhấn cá tính tùy thuộc vào phong cách mà nàng hướng đến.

Áo sơ mi vải tơ mỏng nhẹ, dáng rộng tạo nên điểm nhấn cho bản phối đen trắng thanh lịch hơn trong không gian văn phòng thường ngày ẢNH: LYP

Sơ mi oversized làm áo khoác mùa hè

Cách dễ nhất để tìm thấy chiếc áo khoác mùa hè hoàn hảo là sử dụng áo sơ mi. Sơ mi oversized, sơ mi vải linen thô, sơ mi tơ organza... đều có thể trở thành áo khoác nhẹ mát trong những ngày nắng. Thiết kế này có thể mặc bên ngoài bản phối tank top, áo hai dây lụa, áo thun trơn... cùng quần shorts, quần jeans, quần tây và chân váy công sở.

Áo linen màu cam cháy nổi bật mang đến vẻ rạng rỡ cho bản phối trắng đen tối giản ẢNH: @CHLOE BUTLER

Áo khoác denim, áo khoác da

Áo khoác từ các chất vải dày dặn như denim, da, kaki... được xem là "bảo bối" chống nắng trong mùa hè. Vừa có khả năng che chắn cho người mặc, các item này vừa mang đến sự thông thoáng dễ chịu cho cơ thể và tạo nên vẻ ngoài phong cách.

Áo khoác denim phối váy lụa viền ren hoặc sử dụng trong công thức phối đồ denim on denim và các bản phối casual cho nàng đi làm văn phòng, dạo phố, hẹn hò... đều phù hợp ẢNH: @MELODIEBANFIELD

Áo cardigan mỏng

Một trong những điểm nhấn thú vị của phong cách hè 2026 là sự ưa chuộng đặc biệt mà quý cô dành cho chiếc cardigan mỏng. Thiết kế dệt kim dáng ôm mang lại diện mạo trẻ trung và cuốn hút khi phối chung với quần shorts và chân váy ngắn mùa hè.

Cardigan màu vàng nhạt phối váy trắng, giày bệt cùng tông vàng tôn trọn vẻ ngọt ngào, nữ tính của nàng dưới ánh nắng nhẹ chiếu rọi ẢNH: @CHI LE

Áo khoác sáng màu, áo in họa tiết

Nổi bật giữa phố khi quý cô chọn diện áo khoác họa tiết trên nền tông màu trắng sáng. Mùa hè là mùa nở rộ vô số họa tiết, do vậy sự kết hợp nhiều họa tiết trên một bản phối mang đến điểm nhấn trendy thú vị hơn ẢNH: @PROUD ORANICHA K

Chất vải kaki được yêu thích đặc biệt trong mùa hè vì dày dặn vừa đủ để che nắng, chống nóng và giúp trang phục giữ phom đẹp; vừa đủ để tạo nên cảm giác cá tính, phong cách cân bằng giữa sang trọng và đời thường ẢNH: @MONICA WANG

Áo khoác sáng màu mang đến vẻ ngoài trẻ trung bất ngờ cho mọi bản phối. Áo khoác màu xanh nhạt, áo màu be, kem, trắng, hồng... xóa tan mọi định kiến về tông màu nên có của áo khoác. Nữ fashionista chọn tông xanh chủ đạo cho bản phối, kết hợp xanh dương nhạt, xanh dương đậm đồng bộ với vệt màu trên chân váy in hoa

ẢNH: @SARA LEGGE

Áo blazer

Quen thuộc nhưng không bao giờ lỗi mốt, blazer cùng nàng đi từ mùa xuân qua mùa hè, xuyên suốt cả mùa thu đến mùa đông. Hãy dành ưu tiên cho những mẫu áo blazer có chất vải thoáng mát, phom dáng đẹp để có thể diện được nhiều lần và dễ thay đổi cách phối.

Blazer vẫn luôn là đại diện tiêu biểu cho chiếc áo khoác sang trọng, cổ điển và chỉn chu nhất tủ đồ. Áo blazer có thể diện trong phong cách công sở, thời trang đường phố, cũng có thể phối cùng váy dạo phố, đầm tiệc... ẢNH: @LUONG THUY LINH

Áo khoác da bổ sung điểm nhấn cá tính cho các bản phối "bánh bèo" như váy voan họa tiết và giày bệt, chân váy xếp tầng phối tank top hay những chiếc slip dress lụa lãng mạn ẢNH: @JUSTYNA T



