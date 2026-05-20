Không chỉ che nắng, kính mắt thời trang là tuyên ngôn của sự sành điệu

Tiffany Trần
Tiffany Trần
20/05/2026 20:00 GMT+7

Những chiếc kính mắt thời trang đã vượt xa công năng bảo vệ đôi mắt khỏi nắng gió để trở thành một trong những phụ kiện quyền lực nhất.

Có những phụ kiện chỉ đóng vai trò bổ trợ, nhưng cũng có những món đồ đủ sức định nghĩa toàn bộ diện mạo, kính mắt thời trang tạo nên nét kiêu kỳ, đầy quyền lực cho người diện.

Kính oval tròng tối với gọng đen bóng, thiết kế ôm gọn gương mặt giúp tôn lên làn da sáng. Áo thun đỏ kết hợp cùng chân váy trắng xếp ly là công thức kinh điển của mùa hè, vừa tươi tắn vừa trang nhã

ẢNH: @NGUYENVOTRAMANH.TINA

Chiếc kính oval gọng mảnh được cài nhẹ trên tóc như một món trang sức tinh tế. Dù không đeo trực tiếp trên mắt, phụ kiện này vẫn đóng vai trò hoàn thiện diện mạo. Phối cùng áo sơ mi trắng oversized kết hợp cùng chân váy đen cạp cao tạo nên diện mạo của sự thanh lịch tối giản

ẢNH: @NGUYENVOTRAMANH.TINA

Chiếc kính gọng vuông oversized với tròng màu amber mang lại cảm giác retro đầy mê hoặc. Thiết kế này không chỉ bảo vệ mắt khỏi ánh nắng chiều mà còn khiến gương mặt trở nên sắc nét hơn. Kết hợp cùng bikini đen tối giản, chiếc kính trở thành tâm điểm giúp tổng thể vừa quyến rũ vừa sang trọng

ẢNH: @THUYDUONGLAUBER

Kính mắt mèo đen bóng với phần đuôi hơi vút lên tạo hiệu ứng nâng gương mặt, đồng thời gợi cảm hứng từ phong cách cổ điển của thập niên 1950. Khi phối cùng áo tank top ánh kim màu kem và quần âu ống suông màu xám, tổng thể mang đậm tinh thần urban chic: tối giản nhưng đầy quyền lực

ẢNH: @THUYDUONGLAUBER

Chiếc kính oval đen nhỏ gọn mang lại vẻ trẻ trung, thiết kế gọng dày vừa phải giúp tôn lên gương mặt rạng rỡ

ẢNH: @KOIFET

Áo len sát nách màu xám kết hợp cùng chân váy denim và sneakers retro tạo nên bản phối casual đậm tinh thần nghỉ dưỡng

ẢNH: @KOIFET

Kính mắt màu đen dáng oval tiếp tục khẳng định sức hút bền vững của những thiết kế kinh điển. Kiểu kính vuông bo góc tròn sang trọng, dễ dàng phối hợp với áo đỏ nổi bật, khăn sọc thủy thủ và chân váy denim dài gợi nhắc phong cách preppy hiện đại

ẢNH: @KOIFET

 

