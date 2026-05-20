Năm kiểu chân váy đẹp nhất tủ đồ, diện mùa nào cũng hợp

Sự thú vị của các bản phối kết hợp từ chân váy là chúng luôn được làm mới trong mỗi lần mặc từ sự thay đổi về màu sắc, chất vải đến phom dáng. Chân váy xếp ly, chân váy chữ A, chân váy in họa tiết... đâu là "chân ái" thời trang của riêng nàng?
Chân váy xếp ly cổ điển
Kiểu chân váy cổ điển nhưng hữu dụng nhất tủ đồ chính là chân váy xếp ly. Không chỉ tiện dụng và phối được nhiều phong cách, các thiết kế xếp ly còn sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian - không lỗi mốt, không nhàm chán và không bao giờ sợ bị "đụng hàng".
Chân váy chữ A trẻ trung, hiện đại
Chân váy chữ A là lựa chọn hàng đầu cho bản phối công sở cùng sơ mi và áo kiểu. Dáng váy tối giản, phổ thông được mặc hằng ngày này được các nhà mốt làm mới qua các gam màu thời trang, qua chất vải cao cấp hoặc chi tiết thủ công đặc biệt.
Chân váy in họa tiết
Họa tiết kẻ ca rô, họa tiết hoa lá, họa tiết chấm bi... trên các thiết kế chân váy tạo nên một "cuộc đua" phong cách. Không chỉ là cách để làm mới cho các bản phối đồng phục văn phòng, chân váy họa tiết còn là một nét thú vị tạo nên sức hút riêng cho tủ đồ thời trang.
Chân váy xòe dáng midi
Chân váy xòe được mặc nhiều trong các bản phối casual dành cho không gian thân thiện đời thường. Váy xòe tông màu đơn sắc có thể phối với mọi màu sắc, mọi kiểu dáng áo nàng có trong tủ.
Chân váy ren dáng bút chì
Không thể vắng mặt trong số những mẫu chân váy đẹp nhất tủ đồ, chân váy bút chì từ vải ren có sức hút đặc biệt từ chính sự đan cài hoàn hảo giữa lớp vải ren họa tiết và vải lót trong hiệu ứng layer. Ren là chất liệu sang trọng nên các bản phối sử dụng ren đều trở nên đặc sắc.
Chất liệu ren được sử dụng làm điểm nhấn hay giữ vai trò chủ đạo trong bản phối cùng chân váy bút chì và áo kiểu công sở sẽ lọt vào "tầm ngắm" của nàng? Hãy trở thành phiên bản đẹp hơn, sang trọng hơn khi chọn ren và dáng váy dài tinh tế!
ẢNH: CCHAT, ELISE