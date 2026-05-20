Năm kiểu chân váy đẹp nhất tủ đồ, diện mùa nào cũng hợp

Sự thú vị của các bản phối kết hợp từ chân váy là chúng luôn được làm mới trong mỗi lần mặc từ sự thay đổi về màu sắc, chất vải đến phom dáng. Chân váy xếp ly, chân váy chữ A, chân váy in họa tiết... đâu là "chân ái" thời trang của riêng nàng?

Chân váy xếp ly hiện diện trong bản phối đồng bộ theo cách đầy tinh tế. Trang phục từ các chất vải có bề mặt phẳng mịn được làm mới qua các nếp gấp đồng điệu, họa tiết thêu nổi và tinh thần tự do, khi nàng tự tin vào chính mình ẢNH: C'CHIC

Chân váy xếp ly cổ điển

Kiểu chân váy cổ điển nhưng hữu dụng nhất tủ đồ chính là chân váy xếp ly. Không chỉ tiện dụng và phối được nhiều phong cách, các thiết kế xếp ly còn sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian - không lỗi mốt, không nhàm chán và không bao giờ sợ bị "đụng hàng".

Chân váy xếp ly dáng dài làm "mềm hóa" bản phối cùng áo vest, gile, blazer nơi công sở, trong các buổi họp hay sự kiện quan trọng. Xếp ly càng nhỏ càng tạo hiệu ứng thon gọn và cổ điển, xếp ly bản lớn hướng đến hình ảnh hiện đại và năng động theo phong cách nữ sinh ẢNH: C'CHIC

Chân váy chữ A trẻ trung, hiện đại

Chân váy chữ A là lựa chọn hàng đầu cho bản phối công sở cùng sơ mi và áo kiểu. Dáng váy tối giản, phổ thông được mặc hằng ngày này được các nhà mốt làm mới qua các gam màu thời trang, qua chất vải cao cấp hoặc chi tiết thủ công đặc biệt.

Váy chữ A tạo hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp cho bản phối với áo sơ mi, áo cách điệu. Chất liệu ren hoa của chân váy tone sur tone với chi tiết phối ren trên sơ mi, qua đó tạo điểm chạm tinh tế cho phong cách ẢNH: CCHAT

Chân váy xếp ly xòe họa tiết cổ điển mang phong cách thời trang retro đầy hoài niệm bước vào nhịp sống hiện đại. Các thiết kế váy kẻ mềm nhẹ này hoàn hảo để phối cùng áo vest cách điệu, áo phông in họa tiết, tank top, sơ mi... ẢNH: BOHEE

Chân váy in họa tiết

Họa tiết kẻ ca rô, họa tiết hoa lá, họa tiết chấm bi... trên các thiết kế chân váy tạo nên một "cuộc đua" phong cách. Không chỉ là cách để làm mới cho các bản phối đồng phục văn phòng, chân váy họa tiết còn là một nét thú vị tạo nên sức hút riêng cho tủ đồ thời trang.

Chân váy bút chì in hoa đỏ trên nền vải đen tương phản tạo nên sự đối lập giàu sức hút. Kiểu dáng đặc biệt này cho thấy sức mạnh của phối đồ - khi chỉ một món đồ nổi bật cũng có thể tạo nên phong cách thời trang ấn tượng cho quý cô ẢNH: ELISE

Chân váy xòe dáng midi

Chân váy xòe được mặc nhiều trong các bản phối casual dành cho không gian thân thiện đời thường. Váy xòe tông màu đơn sắc có thể phối với mọi màu sắc, mọi kiểu dáng áo nàng có trong tủ.

Thong thả dạo phố cuối tuần, hẹn hò cà phê hoặc đi học, đi làm mỗi ngày cùng bản phối chân váy xòe màu đen phối áo phông trắng in họa tiết; bổ sung thêm túi, mũ và một đôi giày đẹp, êm chân mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu ẢNH: C'CHIC

Chân váy ren dáng bút chì

Không thể vắng mặt trong số những mẫu chân váy đẹp nhất tủ đồ, chân váy bút chì từ vải ren có sức hút đặc biệt từ chính sự đan cài hoàn hảo giữa lớp vải ren họa tiết và vải lót trong hiệu ứng layer. Ren là chất liệu sang trọng nên các bản phối sử dụng ren đều trở nên đặc sắc.

Chất liệu ren được sử dụng làm điểm nhấn hay giữ vai trò chủ đạo trong bản phối cùng chân váy bút chì và áo kiểu công sở sẽ lọt vào "tầm ngắm" của nàng? Hãy trở thành phiên bản đẹp hơn, sang trọng hơn khi chọn ren và dáng váy dài tinh tế! ẢNH: CCHAT, ELISE



