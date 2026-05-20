Thời trang 24/7

Năm kiểu chân váy đẹp nhất tủ đồ, diện mùa nào cũng hợp

Kim Ngọc
Kim Ngọc
20/05/2026 14:00 GMT+7

Chân váy xòe xếp ly, chân váy ren dáng bút chì, chân váy họa tiết cổ điển... nằm trong số những thiết kế chân váy đẹp và tiện dụng nhất tủ đồ. Từ các thiết kế đa năng này, quý cô có thể chinh phục mọi bản phối thời trang.

Sự thú vị của các bản phối kết hợp từ chân váy là chúng luôn được làm mới trong mỗi lần mặc từ sự thay đổi về màu sắc, chất vải đến phom dáng. Chân váy xếp ly, chân váy chữ A, chân váy in họa tiết... đâu là "chân ái" thời trang của riêng nàng?

Năm kiểu chân váy linh hoạt nhất tủ đồ - Ảnh 1.

Chân váy xếp ly hiện diện trong bản phối đồng bộ theo cách đầy tinh tế. Trang phục từ các chất vải có bề mặt phẳng mịn được làm mới qua các nếp gấp đồng điệu, họa tiết thêu nổi và tinh thần tự do, khi nàng tự tin vào chính mình

ẢNH: C'CHIC

Chân váy xếp ly cổ điển

Kiểu chân váy cổ điển nhưng hữu dụng nhất tủ đồ chính là chân váy xếp ly. Không chỉ tiện dụng và phối được nhiều phong cách, các thiết kế xếp ly còn sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian - không lỗi mốt, không nhàm chán và không bao giờ sợ bị "đụng hàng".

Năm kiểu chân váy linh hoạt nhất tủ đồ - Ảnh 2.

Chân váy xếp ly dáng dài làm "mềm hóa" bản phối cùng áo vest, gile, blazer nơi công sở, trong các buổi họp hay sự kiện quan trọng. Xếp ly càng nhỏ càng tạo hiệu ứng thon gọn và cổ điển, xếp ly bản lớn hướng đến hình ảnh hiện đại và năng động theo phong cách nữ sinh

ẢNH: C'CHIC

Chân váy chữ A trẻ trung, hiện đại

Chân váy chữ A là lựa chọn hàng đầu cho bản phối công sở cùng sơ mi và áo kiểu. Dáng váy tối giản, phổ thông được mặc hằng ngày này được các nhà mốt làm mới qua các gam màu thời trang, qua chất vải cao cấp hoặc chi tiết thủ công đặc biệt.

Năm kiểu chân váy linh hoạt nhất tủ đồ - Ảnh 3.

Váy chữ A tạo hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp cho bản phối với áo sơ mi, áo cách điệu. Chất liệu ren hoa của chân váy tone sur tone với chi tiết phối ren trên sơ mi, qua đó tạo điểm chạm tinh tế cho phong cách

ẢNH: CCHAT

Năm kiểu chân váy linh hoạt nhất tủ đồ - Ảnh 4.

Chân váy xếp ly xòe họa tiết cổ điển mang phong cách thời trang retro đầy hoài niệm bước vào nhịp sống hiện đại. Các thiết kế váy kẻ mềm nhẹ này hoàn hảo để phối cùng áo vest cách điệu, áo phông in họa tiết, tank top, sơ mi...

ẢNH: BOHEE

Chân váy in họa tiết

Họa tiết kẻ ca rô, họa tiết hoa lá, họa tiết chấm bi... trên các thiết kế chân váy tạo nên một "cuộc đua" phong cách. Không chỉ là cách để làm mới cho các bản phối đồng phục văn phòng, chân váy họa tiết còn là một nét thú vị tạo nên sức hút riêng cho tủ đồ thời trang.

Năm kiểu chân váy linh hoạt nhất tủ đồ - Ảnh 5.

Chân váy bút chì in hoa đỏ trên nền vải đen tương phản tạo nên sự đối lập giàu sức hút. Kiểu dáng đặc biệt này cho thấy sức mạnh của phối đồ - khi chỉ một món đồ nổi bật cũng có thể tạo nên phong cách thời trang ấn tượng cho quý cô

ẢNH: ELISE

Chân váy xòe dáng midi

Chân váy xòe được mặc nhiều trong các bản phối casual dành cho không gian thân thiện đời thường. Váy xòe tông màu đơn sắc có thể phối với mọi màu sắc, mọi kiểu dáng áo nàng có trong tủ.

Năm kiểu chân váy linh hoạt nhất tủ đồ - Ảnh 6.

Thong thả dạo phố cuối tuần, hẹn hò cà phê hoặc đi học, đi làm mỗi ngày cùng bản phối chân váy xòe màu đen phối áo phông trắng in họa tiết; bổ sung thêm túi, mũ và một đôi giày đẹp, êm chân mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu

ẢNH: C'CHIC

Chân váy ren dáng bút chì

Không thể vắng mặt trong số những mẫu chân váy đẹp nhất tủ đồ, chân váy bút chì từ vải ren có sức hút đặc biệt từ chính sự đan cài hoàn hảo giữa lớp vải ren họa tiết và vải lót trong hiệu ứng layer. Ren là chất liệu sang trọng nên các bản phối sử dụng ren đều trở nên đặc sắc.

Năm kiểu chân váy linh hoạt nhất tủ đồ - Ảnh 7.
Năm kiểu chân váy linh hoạt nhất tủ đồ - Ảnh 8.

Chất liệu ren được sử dụng làm điểm nhấn hay giữ vai trò chủ đạo trong bản phối cùng chân váy bút chì và áo kiểu công sở sẽ lọt vào "tầm ngắm" của nàng? Hãy trở thành phiên bản đẹp hơn, sang trọng hơn khi chọn ren và dáng váy dài tinh tế!

ẢNH: CCHAT, ELISE


Chân váy chân váy xếp ly chân váy chữ A chân váy họa tiết chân váy xòe Chân váy ren

Một chiếc váy trắng đủ để khiến ngày nắng dịu lại

Một chiếc váy trắng đủ để khiến ngày nắng dịu lại

5 mẫu áo khoác mùa hè tạo điểm nhấn cá tính

5 mẫu áo khoác mùa hè tạo điểm nhấn cá tính

Vừa thoải mái vừa sang trọng với quần culottes cùng áo sơ mi

Vừa thoải mái vừa sang trọng với quần culottes cùng áo sơ mi

Sức hút tối giản từ những chiếc áo sắc xanh thanh lịch

Sức hút tối giản từ những chiếc áo sắc xanh thanh lịch

'Lên đồ' phóng khoáng với bộ đôi áo hai dây và quần denim

'Lên đồ' phóng khoáng với bộ đôi áo hai dây và quần denim

Trang sức titan tối giản nhưng mang sức hút mãnh liệt

Trang sức titan tối giản nhưng mang sức hút mãnh liệt

Mùa hè, mùa nàng diện sơ mi xanh

Mùa hè, mùa nàng diện sơ mi xanh

Đánh thức vẻ đẹp kiêu kỳ cùng sắc tím thời thượng

Đánh thức vẻ đẹp kiêu kỳ cùng sắc tím thời thượng

