  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Chút hoài niệm cổ điển giữa phố thị hiện đại với sắc màu trung tính

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
20/05/2026 16:00 GMT+7

Không cần những bảng màu rực rỡ hay phom dáng cầu kỳ, sắc màu trung tính đủ sức tạo nên vẻ sang trọng rất riêng, mang hơi thở cổ điển nhưng chưa bao giờ cũ.

Sức hút lớn nhất của sắc màu trung tính nằm ở khả năng vượt qua mọi xu hướng ngắn hạn. Chúng không ồn ào, không cố gây chú ý, nhưng luôn hiện diện với vẻ đẹp bền bỉ và tinh tế. 

Chút hoài niệm cổ điển giữa phố thị hiện đại với sắc màu trung tính- Ảnh 1.

Vẻ đẹp tối giản được tôn lên với áo tank top ôm sát màu beige nhạt kết hợp cùng quần suông ống rộng xanh navy. Sự đối lập nhẹ giữa hai gam màu trung tính tạo nên tổng thể thanh lịch, điểm nhấn nằm ở chiếc thắt lưng monogram cổ điển cùng túi đeo vai nhỏ màu đen, mang tinh thần "quiet luxury" rất đặc trưng của thời trang thành thị

ẢNH: @THUYDUONGLAUBER

Chút hoài niệm cổ điển giữa phố thị hiện đại với sắc màu trung tính- Ảnh 2.

ẢNH: @THUYDUONGLAUBER

Chút hoài niệm cổ điển giữa phố thị hiện đại với sắc màu trung tính- Ảnh 3.

Trang phục với tông chủ đạo đen - trắng gợi cảm giác của những buổi tiệc tối kiểu Âu cổ điển. Chiếc váy cổ yếm đính tua ánh bạc lại mang hơi hướng sang trọng của thập niên cũ. Sự kết hợp giữa sắc đen tuyền và ánh bạc của áo tạo chiều sâu thị giác

ẢNH: @LOUISA.HUYEN

Chút hoài niệm cổ điển giữa phố thị hiện đại với sắc màu trung tính- Ảnh 4.

Áo trench coat tiếp tục là biểu tượng bất biến của thời trang cổ điển. Chiếc áo khoác màu camel dáng dài phối cùng sơ mi trắng và quần denim xanh nhạt mang đến vẻ đẹp giao thoa giữa cổ điển và hiện đại. Bảng màu beige - trắng - xanh washed denim luôn là công thức an toàn nhưng chưa bao giờ nhàm chán

ẢNH: @LOUISA.HUYEN

Chút hoài niệm cổ điển giữa phố thị hiện đại với sắc màu trung tính- Ảnh 5.

Áo sơ mi trắng oversized phối cùng chân váy ngắn và bốt da đen đơn giản. Gam trắng ngà của áo sơ mi với những họa tiết thêu nổi đầy thu hút, trong khi đôi bốt đen mang lại sự cá tính, tránh sự đơn điệu cho trang phục

ẢNH: @KOIFET

Chút hoài niệm cổ điển giữa phố thị hiện đại với sắc màu trung tính- Ảnh 6.

Khỏe khoắn ngày hè với bộ đôi áo tank top và quần shorts đơn giản nhưng thoải mái khi dạo phố, áo trắng với họa tiết kẻ sọc đen không quá đơn điệu. Áo với chất liệu thun ôm vừa tạo sự thoải mái khi mặc, chiếc quần shorts dáng lửng với sắc nâu đơn giản phảng phất nét hoài cổ cho tổng thể

ẢNH: @KOIFET

Chút hoài niệm cổ điển giữa phố thị hiện đại với sắc màu trung tính- Ảnh 7.

Với những chuyến du lịch biển ngày hè, chiếc đầm body màu nude tối giản nhưng đầy thu hút cho nàng yêu cá tính. Thiết kế xuyên thấu kết hợp tay dài ôm sát, chất liệu co giãn ôm theo đường cong cơ thể nhưng vẫn giữ được vẻ kín đáo nhờ gam màu caramel trung tính. Chỉ cần một chiếc kính đen nhỏ và xăng đan quai mảnh cũng đủ làm nổi bật tinh thần “less is more”

ẢNH: @THUYDUONGLAUBER


sắc màu trung tính vẻ đẹp tối giản màu trung tính trang phục màu trung tính phong cách đường phố

Bài viết khác

Năm kiểu chân váy đẹp nhất tủ đồ, diện mùa nào cũng hợp

Năm kiểu chân váy đẹp nhất tủ đồ, diện mùa nào cũng hợp

Một chiếc váy trắng đủ để khiến ngày nắng dịu lại

Một chiếc váy trắng đủ để khiến ngày nắng dịu lại

5 mẫu áo khoác mùa hè tạo điểm nhấn cá tính

5 mẫu áo khoác mùa hè tạo điểm nhấn cá tính

Vừa thoải mái vừa sang trọng với quần culottes cùng áo sơ mi

Vừa thoải mái vừa sang trọng với quần culottes cùng áo sơ mi

Sức hút tối giản từ những chiếc áo sắc xanh thanh lịch

Sức hút tối giản từ những chiếc áo sắc xanh thanh lịch

'Lên đồ' phóng khoáng với bộ đôi áo hai dây và quần denim

'Lên đồ' phóng khoáng với bộ đôi áo hai dây và quần denim

Trang sức titan tối giản nhưng mang sức hút mãnh liệt

Trang sức titan tối giản nhưng mang sức hút mãnh liệt

Mùa hè, mùa nàng diện sơ mi xanh

Mùa hè, mùa nàng diện sơ mi xanh

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top