Chút hoài niệm cổ điển giữa phố thị hiện đại với sắc màu trung tính

Sức hút lớn nhất của sắc màu trung tính nằm ở khả năng vượt qua mọi xu hướng ngắn hạn. Chúng không ồn ào, không cố gây chú ý, nhưng luôn hiện diện với vẻ đẹp bền bỉ và tinh tế.
Vẻ đẹp tối giản được tôn lên với áo tank top ôm sát màu beige nhạt kết hợp cùng quần suông ống rộng xanh navy. Sự đối lập nhẹ giữa hai gam màu trung tính tạo nên tổng thể thanh lịch, điểm nhấn nằm ở chiếc thắt lưng monogram cổ điển cùng túi đeo vai nhỏ màu đen, mang tinh thần "quiet luxury" rất đặc trưng của thời trang thành thị
ẢNH: @THUYDUONGLAUBER
Trang phục với tông chủ đạo đen - trắng gợi cảm giác của những buổi tiệc tối kiểu Âu cổ điển. Chiếc váy cổ yếm đính tua ánh bạc lại mang hơi hướng sang trọng của thập niên cũ. Sự kết hợp giữa sắc đen tuyền và ánh bạc của áo tạo chiều sâu thị giác
ẢNH: @LOUISA.HUYEN
Áo trench coat tiếp tục là biểu tượng bất biến của thời trang cổ điển. Chiếc áo khoác màu camel dáng dài phối cùng sơ mi trắng và quần denim xanh nhạt mang đến vẻ đẹp giao thoa giữa cổ điển và hiện đại. Bảng màu beige - trắng - xanh washed denim luôn là công thức an toàn nhưng chưa bao giờ nhàm chán
Áo sơ mi trắng oversized phối cùng chân váy ngắn và bốt da đen đơn giản. Gam trắng ngà của áo sơ mi với những họa tiết thêu nổi đầy thu hút, trong khi đôi bốt đen mang lại sự cá tính, tránh sự đơn điệu cho trang phục
ẢNH: @KOIFET
Khỏe khoắn ngày hè với bộ đôi áo tank top và quần shorts đơn giản nhưng thoải mái khi dạo phố, áo trắng với họa tiết kẻ sọc đen không quá đơn điệu. Áo với chất liệu thun ôm vừa tạo sự thoải mái khi mặc, chiếc quần shorts dáng lửng với sắc nâu đơn giản phảng phất nét hoài cổ cho tổng thể
Với những chuyến du lịch biển ngày hè, chiếc đầm body màu nude tối giản nhưng đầy thu hút cho nàng yêu cá tính. Thiết kế xuyên thấu kết hợp tay dài ôm sát, chất liệu co giãn ôm theo đường cong cơ thể nhưng vẫn giữ được vẻ kín đáo nhờ gam màu caramel trung tính. Chỉ cần một chiếc kính đen nhỏ và xăng đan quai mảnh cũng đủ làm nổi bật tinh thần “less is more”
