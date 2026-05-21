Đầm sơ mi tối giản, sang trọng nhưng linh hoạt tuyệt vời

Đầm sơ mi là kiểu váy tối giản nhưng cực kỳ thanh lịch và sang trọng. Thiết kế này là lựa chọn hoàn hảo cho ngày thường và vẫn đủ nổi bật để nàng diện trong những dịp đặc biệt như dự tiệc, sự kiện...
Đầm sơ mi đa năng, linh hoạt và dễ phối nên được lòng hầu hết chị em. Quý cô ưa chuộng mặc váy sơ mi trong mùa nắng vì có thể biến hóa đa phong cách, đem lại diện mạo trang nhã, thanh lịch và cảm giác thoáng mát, nhẹ nhàng.
Sức hút tinh tế từ chiếc đầm sơ mi hè
Đầm sơ mi hè thường có phần tay ngắn thoáng mát, cấu trúc cổ áo bẻ và hàng cúc cài phía trước có thể được biến tấu linh hoạt như thay dây kéo tiện lợi hơn, cổ áo được tạo kiểu mềm mại hình cánh hoa, hình lá sen, phối màu khác... Tuy nhiên phần tùng váy luôn được giữ phom chữ A cổ điển và đôi khi kết hợp thêm xếp ly, nhún bèo hoặc nối tầng cho thêm phần nữ tính và điệu đà.
Các gam màu mát nhẹ như hồng nhạt, xanh dương, xanh mint, be, vàng nhạt... và các họa tiết nét mảnh được kết hợp hài hòa với phom váy sơ mi đa năng, qua đó tạo nên những diện mạo trang nhã, tinh giản nhưng vẫn thu hút và nổi bật.
Đầm sơ mi xếp tầng phối ren họa tiết mang lại diện mạo vừa ngọt ngào vừa quyến rũ cho quý cô; thiết kế vải cotton xanh nhạt điểm chi tiết viền bèo nhún tạo nên điểm nhấn thú vị nhưng vẫn đảm bảo diện mạo hài hòa, thanh lịch rạng ngời cho người mặc