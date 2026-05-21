Đầm sơ mi tối giản, sang trọng nhưng linh hoạt tuyệt vời

Đầm sơ mi đa năng, linh hoạt và dễ phối nên được lòng hầu hết chị em. Quý cô ưa chuộng mặc váy sơ mi trong mùa nắng vì có thể biến hóa đa phong cách, đem lại diện mạo trang nhã, thanh lịch và cảm giác thoáng mát, nhẹ nhàng.

Thay vì dáng cổ áo ôm sát cài nút kín như hình ảnh quen thuộc của cổ áo sơ mi, thiết kế đầm dài này có độ mở nhẹ cho cổ áo thông thoáng mà vẫn thanh thoát. Họa tiết kẻ ô vuông và gam màu xanh nhạt dịu nhẹ biến trang phục thành món đồ thời trang mùa hè hoàn hảo cho mọi cô gái ẢNH: OYSTER

Sức hút tinh tế từ chiếc đầm sơ mi hè

Đầm sơ mi hè thường có phần tay ngắn thoáng mát, cấu trúc cổ áo bẻ và hàng cúc cài phía trước có thể được biến tấu linh hoạt như thay dây kéo tiện lợi hơn, cổ áo được tạo kiểu mềm mại hình cánh hoa, hình lá sen, phối màu khác... Tuy nhiên phần tùng váy luôn được giữ phom chữ A cổ điển và đôi khi kết hợp thêm xếp ly, nhún bèo hoặc nối tầng cho thêm phần nữ tính và điệu đà.

Các gam màu mát nhẹ như hồng nhạt, xanh dương, xanh mint, be, vàng nhạt... và các họa tiết nét mảnh được kết hợp hài hòa với phom váy sơ mi đa năng, qua đó tạo nên những diện mạo trang nhã, tinh giản nhưng vẫn thu hút và nổi bật.

Đơn giản nhưng vẫn tinh tế khi trang phục được gửi gắm những điểm nhấn sáng tạo có chủ đích. Thiết kế midi tông xanh tương phản đậm nét với chi tiết phối cổ và nẹp áo trắng, đường viền cổ áo được cách điệu đầy tinh nghịch trong khi hai chi tiết gấp ly giúp tùng váy có độ xòe rủ tự nhiên ẢNH: OYSTER

Lạc vào khu vườn mộng mơ qua gam màu xanh mint lãng mạn cùng phong thái dịu dàng cuốn hút của quý cô qua bản phối thời trang. Mang đến cảm nhận tinh tế nhẹ nhàng, đầm midi lấy cảm hứng từ áo sơ mi trở thành đại diện cho phong cách hiện đại, nơi quý cô không cần cố gắng vẫn có thể tỏa sáng một cách tự nhiên ẢNH: OYSTER

Với quý cô muốn che bớt phần bắp tay thô, hãy chọn váy sơ mi tay lỡ để độ dài vừa vặn này tạo nên sự duyên dáng cho phần thân trên. Đầm sơ mi có bản vẽ họa tiết nhã nhặn, sử dụng dây kéo linh hoạt và tiện lợi hơn cho nhịp sống bận rộn nơi thành thị ẢNH: DECOS

Gợi ý mặc đẹp thoáng mát hoàn hảo cho mùa nắng là mẫu đầm cotton nhẹ thoáng, họa tiết sọc hồng màu pastel nịnh mắt, tay áo dài và điểm nhấn từ chiếc cổ áo lật khác tông màu. Phom dáng trụ duyên dáng được kết hợp khéo léo với phần tùng váy rã ben tạo hiệu ứng hình học bắt mắt và thêm phần điệu đà hơn khi có phần nhún bèo tạo độ xòe vừa phải cho trang phục ẢNH: DECOS

Hướng đến vẻ đẹp vượt thời gian, sự thanh lịch nữ tính được thể hiện qua thiết kế đầm dài tối giản màu vàng nhạt. Có thể thấy các thiết kế đầm sơ mi đứng phom đều có tính ứng dụng cao, thoải mái và dễ ứng dụng vào nhiều không gian; tạo nên vẻ đẹp tinh tế nhưng không phô trương, dịu dàng nhưng đầy cuốn hút ẢNH: MAISIE

Đầm sơ mi xếp tầng phối ren họa tiết mang lại diện mạo vừa ngọt ngào vừa quyến rũ cho quý cô; thiết kế vải cotton xanh nhạt điểm chi tiết viền bèo nhún tạo nên điểm nhấn thú vị nhưng vẫn đảm bảo diện mạo hài hòa, thanh lịch rạng ngời cho người mặc ẢNH: DECOS



