Khi thời trang cưới trở thành 'điểm chạm quan trọng' trong lễ đường

Từ váy cưới, suit, áo dài đến phụ kiện và phong cách trang điểm, mọi chi tiết đều góp phần tạo nên một hành trình hạnh phúc mang dấu ấn riêng.

Tại sự kiện cưới cao cấp The Legacy Odyssey diễn ra tại The Reverie Saigon, bức tranh thời trang cưới đương đại được khắc họa rõ nét qua hàng loạt bộ sưu tập (BST) tinh tế, nơi các nhà thiết kế (NTK) và thương hiệu cùng kể những câu chuyện khác nhau về tình yêu và sự gắn kết ẢNH: @THEREVERIESAIGON

Ca sĩ, diễn viên Hari Won với váy cưới tinh xảo đính đá quý tại sự kiện The Legacy Odyssey ẢNH: @THEREVERIESAIGON

Một trong những dấu ấn nổi bật thuộc về Choi Jane Hoon Viet Nam - thương hiệu mang tinh thần thời trang Hàn Quốc với kỹ thuật đính kết tinh xảo và cấu trúc váy cầu kỳ. Những thiết kế được xử lý bằng pha lê, voan và chất liệu xuyên thấu tạo nên vẻ đẹp mong manh nhưng sang trọng. Sự xuất hiện của ca sĩ Hari Won trong vai trò vedette càng làm tăng thêm nét ngọt ngào và lãng mạn cho sàn diễn.

Nếu ChoiJaeHoon theo đuổi vẻ đẹp kiêu sa, thì Lê Hòa Bridal lại mang đến tinh thần tự do và hiện đại hơn vedette Đoàn Thiên Ân xuất hiện với thần thái thanh lịch, góp phần hoàn thiện tinh thần của BST ẢNH: @THEREVERIESAIGON

BST của thương hiệu tập trung vào kỹ thuật dựng phom, xử lý đường cắt và tính ứng dụng cao ẢNH: @THEREVERIESAIGON

Những thiết kế tối giản nhưng sắc sảo giúp hình ảnh cô dâu trở nên mạnh mẽ, tự tin và thời thượng hơn trong ngày cưới ẢNH: @THEREVERIESAIGON

Các thiết kế từ Áo dài Hà Cúc mang đến góc nhìn mới cho trang phục truyền thống. Thay vì chỉ giữ nguyên các phom dáng quen thuộc, NTK lựa chọn cách xử lý hiện đại hơn với chất liệu lụa, ren, đính kết thủ công hoặc kỹ thuật dựng phom mềm mại để tạo nên vẻ đẹp vừa truyền thống vừa thời thượng ẢNH: @THEREVERIESAIGON

Bên cạnh váy cưới, trang phục dành cho chú rể cũng trở thành một phần quan trọng của xu hướng cưới cao cấp ẢNH: @THEREVERIESAIGON

Các thiết kế suit may đo từ HOON Wedding hay Oriole Bespoke Tailoring cho thấy sự chuyển mình của thời trang nam trong lễ cưới hiện đại. Không còn bó buộc trong những gam màu truyền thống, suit cưới ngày nay được chú trọng vào phom dáng, chất liệu và cá tính riêng của người mặc

Những bước catwalk của Nam vương Tuấn Ngọc đã phần nào tái hiện hình ảnh chú rể lịch lãm, chỉn chu nhưng vẫn mang hơi thở trẻ trung ẢNH: @THEREVERIESAIGON

Xu hướng cưới hiện đại cũng cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của áo dài trong lễ thành hôn. Thay vì chỉ giữ nguyên các phom dáng quen thuộc, nhiều NTK lựa chọn cách xử lý hiện đại hơn với chất liệu lụa, ren, đính kết thủ công hoặc kỹ thuật dựng phom mềm mại để tạo nên vẻ đẹp vừa truyền thống vừa thời thượng.

Những bộ váy nhỏ xinh, suit mini hay thiết kế mang gam màu pastel nhẹ nhàng góp phần hoàn thiện bức tranh lễ cưới đầy cảm xúc, nơi mọi thành viên trong gia đình đều trở thành một phần của ngày trọng đại ẢNH: @THEREVERIESAIGON

Từ váy cưới, suit, áo dài đến phụ kiện và phong cách trang điểm, mọi chi tiết đều góp phần tạo nên một hành trình hạnh phúc mang dấu ấn riêng ẢNH: @THEREVERIESAIGON

Ngoài trang phục, xu hướng làm đẹp cưới cũng đang thay đổi theo hướng tự nhiên và đề cao dấu ấn cá nhân. Các chuyên gia từ Đinh Hương Make Up - Academy hay Makeup With Zuy mang đến những phong cách trang điểm tập trung vào làn da trong trẻo, lớp nền nhẹ và cách tôn vinh đường nét riêng thay vì lối trang điểm cầu kỳ trước đây ẢNH: @THEREVERIESAIGON

Điều này cho thấy cô dâu hiện đại ngày càng ưu tiên vẻ đẹp chân thật và cảm giác thoải mái trong suốt ngày cưới ẢNH: @THEREVERIESAIGON

Không gian thời trang cưới lần này còn mở rộng sang cả những thiết kế dành cho trẻ em với sự xuất hiện của Homi Baby House ẢNH: @THEREVERIESAIGON

Xuyên suốt triển lãm The Legacy Odyssey, khách mời chìm đắm vào không gian xa hoa, nơi những BST váy cưới từ trẻ thơ, cô dâu, chú rể cùng hội tụ, vẽ nên bức tranh trọn vẹn về ngày hạnh phúc. Đặc biệt, các cô dâu chú rể tương lai còn được lắng nghe và trò chuyện chuyên sâu cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực cưới. Từ chia sẻ của giám đốc ẩm thực của The Reverie Saigon - ông Marcelo Geraldini về điểm nhấn tiên quyết để có một tiệc cưới đáng nhớ, đến workshop nhiếp ảnh của Sồi Photography, xu hướng trang điểm mới cho cô dâu do Đinh Hương Make Up - Academy chia sẻ đến lập kế hoạch cưới chi tiết từ The Planner. Sự đồng hành từ các chuyên gia sẽ là bước đệm hoàn hảo để các cặp đôi từng bước chuẩn bị cho ngày thành hôn trọng đại







