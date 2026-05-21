Khi thời trang cưới trở thành 'điểm chạm quan trọng' trong lễ đường

Thời trang cưới tại Việt Nam không còn dừng lại ở khái niệm 'mặc đẹp trong ngày trọng đại', mà đã trở thành một tuyên ngôn về phong cách sống, cá tính và cảm xúc riêng của mỗi cặp đôi.
Từ váy cưới, suit, áo dài đến phụ kiện và phong cách trang điểm, mọi chi tiết đều góp phần tạo nên một hành trình hạnh phúc mang dấu ấn riêng.
Một trong những dấu ấn nổi bật thuộc về Choi Jane Hoon Viet Nam - thương hiệu mang tinh thần thời trang Hàn Quốc với kỹ thuật đính kết tinh xảo và cấu trúc váy cầu kỳ. Những thiết kế được xử lý bằng pha lê, voan và chất liệu xuyên thấu tạo nên vẻ đẹp mong manh nhưng sang trọng. Sự xuất hiện của ca sĩ Hari Won trong vai trò vedette càng làm tăng thêm nét ngọt ngào và lãng mạn cho sàn diễn.
Các thiết kế suit may đo từ HOON Wedding hay Oriole Bespoke Tailoring cho thấy sự chuyển mình của thời trang nam trong lễ cưới hiện đại. Không còn bó buộc trong những gam màu truyền thống, suit cưới ngày nay được chú trọng vào phom dáng, chất liệu và cá tính riêng của người mặc
Xu hướng cưới hiện đại cũng cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của áo dài trong lễ thành hôn. Thay vì chỉ giữ nguyên các phom dáng quen thuộc, nhiều NTK lựa chọn cách xử lý hiện đại hơn với chất liệu lụa, ren, đính kết thủ công hoặc kỹ thuật dựng phom mềm mại để tạo nên vẻ đẹp vừa truyền thống vừa thời thượng.
Xuyên suốt triển lãm The Legacy Odyssey, khách mời chìm đắm vào không gian xa hoa, nơi những BST váy cưới từ trẻ thơ, cô dâu, chú rể cùng hội tụ, vẽ nên bức tranh trọn vẹn về ngày hạnh phúc. Đặc biệt, các cô dâu chú rể tương lai còn được lắng nghe và trò chuyện chuyên sâu cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực cưới. Từ chia sẻ của giám đốc ẩm thực của The Reverie Saigon - ông Marcelo Geraldini về điểm nhấn tiên quyết để có một tiệc cưới đáng nhớ, đến workshop nhiếp ảnh của Sồi Photography, xu hướng trang điểm mới cho cô dâu do Đinh Hương Make Up - Academy chia sẻ đến lập kế hoạch cưới chi tiết từ The Planner. Sự đồng hành từ các chuyên gia sẽ là bước đệm hoàn hảo để các cặp đôi từng bước chuẩn bị cho ngày thành hôn trọng đại