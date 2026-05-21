Nổi bật xuống phố với những trang phục tông màu nóng

Tông màu nóng là nhóm sắc độ trải dài từ đỏ, cam, hồng đến vàng. Đây là những gam màu gợi liên tưởng đến ánh mặt trời và nguồn năng lượng sống tích cực.
Chiếc áo thun màu đỏ tươi trở thành điểm nhấn nổi bật, kết hợp cùng chân váy trắng kem dáng chữ A, sắc đỏ được cân bằng một cách nhẹ nhàng mà không quá chói
ẢNH: @KOIFET
Phụ kiện tối giản như mũ lưỡi trai màu be hay kính râm đen góp phần tạo sự hài hòa sắc độ cho bảng màu
Bộ suit đỏ cam với sắc độ rực rỡ thể hiện hình ảnh người phụ nữ hiện đại trong môi trường công sở. Áo blazer phom dài phối cùng crop top và chân váy đồng màu, phụ kiện như vòng cổ bản lớn, khuyên tai nổi bật và túi xách đen giúp tăng chiều sâu cho trang phục
ẢNH: @LOUISA.HUYEN
Không có gam màu nào thể hiện trọn vẹn vẻ ngọt ngào như sắc hồng fuchsia. Thiết kế đầm hai dây phủ tầng bèo giúp sắc màu nóng này trở nên mềm mại. Những đường xếp nếp tạo hiệu ứng chuyển động uyển chuyển, trong khi giày cao gót ánh bạc và túi mini đen đem đến sự cân bằng hiện đại
Không quá rực như đỏ hay cam cháy, sắc vàng đào pha ánh cam mang đến vẻ đẹp dịu dàng cho tà áo dài. Chất liệu gấm in hoa chìm giúp bộ trang phục bắt sáng tinh tế, gam màu nóng này càng tôn lên nét đằm thắm và thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam
ẢNH: @HATHAI0408
Cũng sắc cam nhưng nằm ở những thiết kế hiện đại, váy cam san hô với chi tiết nơ oversized và đính kết tinh xảo. Sắc cam nằm giữa đỏ và vàng nên vừa đủ rực rỡ, thêm đôi kính mắt ánh vàng và hạn chế tối đa phụ kiện tránh sự rườm rà cho trang phục
Với những chuyến du lịch biển, khoác hờ chiếc sơ mi vàng chanh bên ngoài bộ đầm đen ôm sát là cách phối màu đầy thời thượng. Sắc vàng tươi sáng mang đến cảm giác trẻ trung, trong khi màu đen trung hòa sắc độ. Túi xách xanh pastel là điểm chấm phá bất ngờ, thu hút ánh nhìn của người đối điện
