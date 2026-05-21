  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Nổi bật xuống phố với những trang phục tông màu nóng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
21/05/2026 16:00 GMT+7

Những tông màu nóng như đỏ, cam, hồng fuchsia hay vàng ánh đào luôn mang trong mình nguồn năng lượng mạnh mẽ, giúp người mặc trở thành tâm điểm ở bất kỳ không gian nào.

Tông màu nóng là nhóm sắc độ trải dài từ đỏ, cam, hồng đến vàng. Đây là những gam màu gợi liên tưởng đến ánh mặt trời và nguồn năng lượng sống tích cực.

Nổi bật xuống phố với những trang phục tông màu nóng- Ảnh 1.

Chiếc áo thun màu đỏ tươi trở thành điểm nhấn nổi bật, kết hợp cùng chân váy trắng kem dáng chữ A, sắc đỏ được cân bằng một cách nhẹ nhàng mà không quá chói

ẢNH: @KOIFET

Nổi bật xuống phố với những trang phục tông màu nóng- Ảnh 2.

Phụ kiện tối giản như mũ lưỡi trai màu be hay kính râm đen góp phần tạo sự hài hòa sắc độ cho bảng màu

ẢNH: @KOIFET

Nổi bật xuống phố với những trang phục tông màu nóng- Ảnh 3.

Bộ suit đỏ cam với sắc độ rực rỡ thể hiện hình ảnh người phụ nữ hiện đại trong môi trường công sở. Áo blazer phom dài phối cùng crop top và chân váy đồng màu, phụ kiện như vòng cổ bản lớn, khuyên tai nổi bật và túi xách đen giúp tăng chiều sâu cho trang phục

ẢNH: @LOUISA.HUYEN

Nổi bật xuống phố với những trang phục tông màu nóng- Ảnh 4.

Không có gam màu nào thể hiện trọn vẹn vẻ ngọt ngào như sắc hồng fuchsia. Thiết kế đầm hai dây phủ tầng bèo giúp sắc màu nóng này trở nên mềm mại. Những đường xếp nếp tạo hiệu ứng chuyển động uyển chuyển, trong khi giày cao gót ánh bạc và túi mini đen đem đến sự cân bằng hiện đại

ẢNH: @LOUISA.HUYEN

Nổi bật xuống phố với những trang phục tông màu nóng- Ảnh 5.

Không quá rực như đỏ hay cam cháy, sắc vàng đào pha ánh cam mang đến vẻ đẹp dịu dàng cho tà áo dài. Chất liệu gấm in hoa chìm giúp bộ trang phục bắt sáng tinh tế, gam màu nóng này càng tôn lên nét đằm thắm và thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam

ẢNH: @HATHAI0408

Nổi bật xuống phố với những trang phục tông màu nóng- Ảnh 6.

Cũng sắc cam nhưng nằm ở những thiết kế hiện đại, váy cam san hô với chi tiết nơ oversized và đính kết tinh xảo. Sắc cam nằm giữa đỏ và vàng nên vừa đủ rực rỡ, thêm đôi kính mắt ánh vàng và hạn chế tối đa phụ kiện tránh sự rườm rà cho trang phục

ẢNH: @LOUISA.HUYEN

Nổi bật xuống phố với những trang phục tông màu nóng- Ảnh 7.

Với những chuyến du lịch biển, khoác hờ chiếc sơ mi vàng chanh bên ngoài bộ đầm đen ôm sát là cách phối màu đầy thời thượng. Sắc vàng tươi sáng mang đến cảm giác trẻ trung, trong khi màu đen trung hòa sắc độ. Túi xách xanh pastel là điểm chấm phá bất ngờ, thu hút ánh nhìn của người đối điện

ẢNH: @HATHAI0408

 

màu nóng đỏ tươi sắc hồng trang phục màu nóng tông màu nóng

Bài viết khác

Quần ngắn, chân váy ngắn tạo hiệu ứng chân dài miên man

Quần ngắn, chân váy ngắn tạo hiệu ứng chân dài miên man

Vừa cổ điển, vừa đậm chất hiện đại với họa tiết kẻ sọc

Vừa cổ điển, vừa đậm chất hiện đại với họa tiết kẻ sọc

Đầm sơ mi tối giản, sang trọng nhưng linh hoạt tuyệt vời

Đầm sơ mi tối giản, sang trọng nhưng linh hoạt tuyệt vời

Không chỉ che nắng, kính mắt thời trang là tuyên ngôn của sự sành điệu

Không chỉ che nắng, kính mắt thời trang là tuyên ngôn của sự sành điệu

Chút hoài niệm cổ điển giữa phố thị hiện đại với sắc màu trung tính

Chút hoài niệm cổ điển giữa phố thị hiện đại với sắc màu trung tính

Năm kiểu chân váy đẹp nhất tủ đồ, diện mùa nào cũng hợp

Năm kiểu chân váy đẹp nhất tủ đồ, diện mùa nào cũng hợp

Một chiếc váy trắng đủ để khiến ngày nắng dịu lại

Một chiếc váy trắng đủ để khiến ngày nắng dịu lại

5 mẫu áo khoác mùa hè tạo điểm nhấn cá tính

5 mẫu áo khoác mùa hè tạo điểm nhấn cá tính

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top