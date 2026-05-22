Mùa hè rực rỡ cùng những chiếc áo babydoll mát mẻ

Không ôm sát cơ thể, áo babydoll chinh phục mùa hè bằng chính sự thoải mái và cảm giác tự do mà nó mang lại. Những đường xếp bèo mềm, chất liệu voan nhẹ, cotton thoáng hay chi tiết hoa vải nữ tính khiến chiếc áo này luôn xuất hiện dày đặc trong phong cách đường phố của các cô gái yêu thời trang.

Áo babydoll đỏ rực với thiết kế hai dây mảnh, điểm nhấn hoa vải 3D đặt lệch vai thu hút. Phom babydoll xòe rộng giúp bản phối trở nên thoáng mát giữa ngày hè, thay vì phối cùng chân váy quen thuộc, combo quần suông xanh navy oversized lại mang đến sự đối lập thú vị cho những buổi dạo phố cuối tuần ẢNH: @WWNIEE_

Những gam màu nóng rực rỡ luôn thu hút các cô gái yêu sự khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng, nhất là khi xuất hiện trong các thiết kế babydoll.

Gam hồng pastel luôn là “đặc quyền” của mùa hè, đặc biệt khi xuất hiện trên chiếc áo babydoll voan mỏng nhẹ với chi tiết hoa nổi chạy ngang ngực. Thiết kế tay cánh tiên và chất vải xuyên nhẹ tạo cảm giác mong manh như những bộ trang phục balletcore đang được giới trẻ yêu thích ẢNH: @WWNIEE_

Những thiết kế áo babydoll trắng luôn được các nàng thơ ưu ái lựa chọn mỗi mùa hè bởi sự tinh khôi của màu sắc và thiết kế điệu đà dễ mặc.

Áo babydoll trắng họa tiết hoa nhí nhỏ mang tinh thần vintage rất rõ nét nhờ phom dáng rộng nhẹ và phần tay phồng cổ điển. Khi phối cùng quần shorts denim và bốt da lộn cao cổ, bản phối trở nên thú vị hơn nhờ sự pha trộn giữa vẻ đồng quê và tinh thần boho phóng khoáng ẢNH: @ZISSE.IB

Mùa hè sẽ không trọn vẹn nếu thiếu chiếc áo babydoll trắng bằng cotton thêu lỗ thoáng mát. Thiết kế cổ bèo nhẹ và phom suông rộng thoải mái khi mặc. Set đồ được phối cùng quần shorts đồng màu, tạo bản phối tone sur tone dịu mắt ẢNH: @VUXBAORNGOCJ

Điệu đà hơn với những thiết kế áo babydoll có phần nhún ngực tạo nét gợi cảm, phù hợp cho những cô nàng yêu phong cách tiểu thư tham gia các buổi tiệc tối.

Áo babydoll trắng kem với phần ngực nhún và cổ dây quấn đã đủ tạo nên sức hút riêng. Chất liệu sheer nhẹ cùng phom xòe tầng nữ tính, kết hợp cùng chân váy mini trắng, bản phối mang tinh thần monochrome thanh lịch ẢNH: @ZISSE.IB

Từ vẻ ngọt ngào, chút hoài niệm vintage đến tinh thần casual năng động, babydoll không còn chỉ là chiếc áo dành cho sự dễ thương mà đã trở thành tuyên ngôn thời trang đầy cá tính của thế hệ trẻ.