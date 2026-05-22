  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Mùa hè rực rỡ cùng những chiếc áo babydoll mát mẻ

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
22/05/2026 10:00 GMT+7

Giữa những ngày nắng lên rực rỡ, áo babydoll trở thành 'nàng thơ' mới của tủ đồ mùa hè nhờ phom dáng nhẹ tênh, linh hoạt khi phối với các item khác nhau.

Không ôm sát cơ thể, áo babydoll chinh phục mùa hè bằng chính sự thoải mái và cảm giác tự do mà nó mang lại. Những đường xếp bèo mềm, chất liệu voan nhẹ, cotton thoáng hay chi tiết hoa vải nữ tính khiến chiếc áo này luôn xuất hiện dày đặc trong phong cách đường phố của các cô gái yêu thời trang.

Mùa hè rực rỡ cùng những chiếc áo babydoll mát mẻ - Ảnh 1.
Mùa hè rực rỡ cùng những chiếc áo babydoll mát mẻ - Ảnh 2.

Áo babydoll đỏ rực với thiết kế hai dây mảnh, điểm nhấn hoa vải 3D đặt lệch vai thu hút. Phom babydoll xòe rộng giúp bản phối trở nên thoáng mát giữa ngày hè, thay vì phối cùng chân váy quen thuộc, combo quần suông xanh navy oversized lại mang đến sự đối lập thú vị cho những buổi dạo phố cuối tuần

ẢNH: @WWNIEE_

Những gam màu nóng rực rỡ luôn thu hút các cô gái yêu sự khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng, nhất là khi xuất hiện trong các thiết kế babydoll.

Mùa hè rực rỡ cùng những chiếc áo babydoll mát mẻ - Ảnh 3.
Mùa hè rực rỡ cùng những chiếc áo babydoll mát mẻ - Ảnh 4.

Gam hồng pastel luôn là “đặc quyền” của mùa hè, đặc biệt khi xuất hiện trên chiếc áo babydoll voan mỏng nhẹ với chi tiết hoa nổi chạy ngang ngực. Thiết kế tay cánh tiên và chất vải xuyên nhẹ tạo cảm giác mong manh như những bộ trang phục balletcore đang được giới trẻ yêu thích

ẢNH: @WWNIEE_

Những thiết kế áo babydoll trắng luôn được các nàng thơ ưu ái lựa chọn mỗi mùa hè bởi sự tinh khôi của màu sắc và thiết kế điệu đà dễ mặc.

Mùa hè rực rỡ cùng những chiếc áo babydoll mát mẻ - Ảnh 5.

Áo babydoll trắng họa tiết hoa nhí nhỏ mang tinh thần vintage rất rõ nét nhờ phom dáng rộng nhẹ và phần tay phồng cổ điển. Khi phối cùng quần shorts denim và bốt da lộn cao cổ, bản phối trở nên thú vị hơn nhờ sự pha trộn giữa vẻ đồng quê và tinh thần boho phóng khoáng

ẢNH: @ZISSE.IB

Mùa hè rực rỡ cùng những chiếc áo babydoll mát mẻ - Ảnh 6.

Mùa hè sẽ không trọn vẹn nếu thiếu chiếc áo babydoll trắng bằng cotton thêu lỗ thoáng mát. Thiết kế cổ bèo nhẹ và phom suông rộng thoải mái khi mặc. Set đồ được phối cùng quần shorts đồng màu, tạo bản phối tone sur tone dịu mắt

ẢNH: @VUXBAORNGOCJ

Điệu đà hơn với những thiết kế áo babydoll có phần nhún ngực tạo nét gợi cảm, phù hợp cho những cô nàng yêu phong cách tiểu thư tham gia các buổi tiệc tối.

Mùa hè rực rỡ cùng những chiếc áo babydoll mát mẻ - Ảnh 7.
Mùa hè rực rỡ cùng những chiếc áo babydoll mát mẻ - Ảnh 8.

Áo babydoll trắng kem với phần ngực nhún và cổ dây quấn đã đủ tạo nên sức hút riêng. Chất liệu sheer nhẹ cùng phom xòe tầng nữ tính, kết hợp cùng chân váy mini trắng, bản phối mang tinh thần monochrome thanh lịch

ẢNH: @ZISSE.IB

Từ vẻ ngọt ngào, chút hoài niệm vintage đến tinh thần casual năng động, babydoll không còn chỉ là chiếc áo dành cho sự dễ thương mà đã trở thành tuyên ngôn thời trang đầy cá tính của thế hệ trẻ.

áo babydoll phong cách vintage trang phục mùa hè phong cách nữ tính

Bài viết khác

Mặc đẹp, sang dễ dàng từ bản phối áo và chân váy dài

Mặc đẹp, sang dễ dàng từ bản phối áo và chân váy dài

Gam màu pastel dịu dàng chiếm sóng tủ đồ hè

Gam màu pastel dịu dàng chiếm sóng tủ đồ hè

Khi thời trang cưới trở thành 'điểm chạm quan trọng' trong lễ đường

Khi thời trang cưới trở thành 'điểm chạm quan trọng' trong lễ đường

Nổi bật xuống phố với những trang phục tông màu nóng

Nổi bật xuống phố với những trang phục tông màu nóng

Quần ngắn, chân váy ngắn tạo hiệu ứng chân dài miên man

Quần ngắn, chân váy ngắn tạo hiệu ứng chân dài miên man

Vừa cổ điển, vừa đậm chất hiện đại với họa tiết kẻ sọc

Vừa cổ điển, vừa đậm chất hiện đại với họa tiết kẻ sọc

Đầm sơ mi tối giản, sang trọng nhưng linh hoạt tuyệt vời

Đầm sơ mi tối giản, sang trọng nhưng linh hoạt tuyệt vời

Không chỉ che nắng, kính mắt thời trang là tuyên ngôn của sự sành điệu

Không chỉ che nắng, kính mắt thời trang là tuyên ngôn của sự sành điệu

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top