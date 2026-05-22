Mặc đẹp, sang dễ dàng từ bản phối áo và chân váy dài

Vẻ đẹp sang trọng, trang nhã luôn khởi đầu từ những công thức phối đồ cơ bản, dù vẻ ngoài giản dị nhưng vẫn mang chất riêng. Phong cách ấn tượng có thể chỉ cần được tạo nên từ các món đồ chủ lực như áo và chân váy dài.

Chân váy dài màu xám bạc họa tiết kẻ ca rô cổ điển phối áo tơ màu vàng tươi có phối nơ cổ tạo nên hình ảnh quý cô công sở đẹp xuất sắc. Vẻ đẹp sang trọng, quý phái được phản chiếu qua phong thái tự tin, khi nàng thực sự hiểu rõ phong cách của bản thân ẢNH: KHÂU BY CQ

Biến hóa phong cách hè cùng cặp đôi áo và chân váy dài

Cơ bản, cổ điển nhưng không bao giờ lỗi mốt, bản phối từ áo và chân váy dài giúp quý cô chuyển đổi hình ảnh, làm mới phong cách hằng ngày qua sự phong phú của bảng màu, các phom dáng và chất liệu mới lạ. Áo sơ mi tay bồng, blazer dáng rộng, áo vest cách điệu, áo polo dệt kim, áo kiểu vải tơ... lần lượt được sử dụng để phối cùng chân váy bút chì, chân váy dáng chữ A, chân váy xếp ly dáng xòe...

Dù chọn hình ảnh chủ đạo nào cũng hãy chú ý đến tỷ lệ trang phục. 1/3 là tỷ lệ hoàn hảo "vừa đẹp" cho mọi bản phối, qua đó có thể tạo nên hiệu ứng thị giác cân bằng, thanh thoát và cảm giác sành điệu, hợp xu hướng.

Cặp đôi áo và chân váy dài có thể được biến hóa theo vô số phong cách khác nhau - từ sự quý phái kiêu kỳ, nét tiểu thư đài các đến hình ảnh casual thân thiện, linh hoạt và năng động ẢNH: KHÂU BY CQ

Chân váy màu hồng pastel và áo sơ mi cách điệu màu trắng vải tơ là cặp đôi tươi sáng, trẻ trung. Bản phối này có điểm nhấn ở phần vạt dài đính kết, thắt lưng nhỏ tôn eo và phụ kiện giày, túi tối màu ẢNH: PANTIO

Gam màu xám sang trọng, quý phái hiện diện trong tủ đồ công sở một cách lặng lẽ nhưng vẫn gây chú ý. Quý cô thu hút mọi ánh nhìn qua bản phối kết hợp chân váy xếp ly dáng xòe, áo cổ thuyền cách điệu và sự hòa quyện của ba gam màu trắng, đen và xám ẢNH: PANTIO

Muốn tạo nên dấu ấn sang trọng cho phong cách, quý cô đừng "tham" sử dụng quá nhiều các món đồ cầu kỳ, phức tạp. Mang đến cho phong cách hè làn gió mới mát lành từ cảm hứng thời trang cổ điển qua cặp đôi trắng - đen. Mẫu áo cách điệu có đường viền nổi bật phối chân váy xếp ly đen và giày cao gót cùng tông ẢNH: MAGNOLIA

Bản phối đảm bảo tỷ lệ 1/3 trong thời trang thường được nhận diện qua dáng áo crop phối chân váy dáng dài. Đây là cách phối đồ đơn giản nhưng rất hiệu quả trong việc tạo nên chiều sâu thị giác, khiến hình ảnh của nàng thon gọn, xinh đẹp hoàn hảo hơn ẢNH: CALIE

Áo sơ mi cổ nhọn phối bèo có thể kết hợp với chân váy bút chì cạp cao, chân váy chữ A, chân váy đuôi cá... và giày cao gót. Hãy dành ưu tiên cho các gam màu sáng khi nàng muốn tạo ấn tượng trẻ trung và giàu năng lượng; trang phục tối màu ít gây chú ý, cho thấy sự trầm tĩnh và trưởng thành ẢNH: CAMELLIA



