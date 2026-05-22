Mặc đẹp không khó với họa tiết sọc ngang kinh điển

Xuất phát từ chiếc áo thủy thủ Pháp nổi tiếng,
họa tiết sọc ngang đã trở thành "ngôn ngữ thời trang" của sự tối giản tinh tế. Những đường kẻ song song tạo nên nhịp điệu thị giác hài hòa, giúp tổng thể trang phục thêm sinh động nhưng không phô trương.
Chiếc váy trắng phối phần thân trên kẻ
sọc ngang đen mát mẻ cho những ngày hè. Các đường kẻ mảnh ôm sát phần thân trên, trong khi chân váy xòe trắng mang lại sự mềm mại nữ tính
Kết hợp cùng loạt phụ kiện trung tính như mũ nâu, túi xách da…hoàn thiện phong cách casual tối giản
Chiếc áo sweater đỏ trở nên thú vị hơn nhờ chiếc áo
sọc ngang đen trắng được khoác nhẹ trên vai. Cách layering này đưa họa tiết cổ điển vào trang phục theo cách rất ngẫu hứng. Những đường kẻ tương phản mạnh mẽ giúp cân bằng sắc đỏ nổi bật, mang lại vẻ ngoài năng động nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch kiểu Pháp
Hóa nàng thơ với chiếc
áo crop top kẻ sọc ngang đỏ trắng đầy sức sống. Những đường kẻ đều đặn trên nền vải ôm sát giúp tôn lên vóc dáng, đồng thời tạo cảm giác khỏe khoắn
Khi kết hợp cùng quần jeans ống rộng cạp cao, họa tiết sọc ngang trở thành cầu nối hoàn hảo giữa nét nữ tính và phong cách năng động
Không cần màu sắc rực rỡ, chiếc áo thun trắng với những đường sọc ngang vàng nhạt vẫn đủ tạo nên sức hút rất riêng. Các đường kẻ mảnh giúp trang phục trông nhẹ nhàng, kết hợp cùng phụ kiện đơn giản như kính mát đen dễ dàng thu hút ánh nhìn của người đối diện
ẢNH: @NGUYENVOTRAMANH.TINA
Chiếc áo len màu đỏ kẻ sọc trắng trở thành tâm điểm thu hút với những đường sọc ngang đều đặn làm dịu sắc đỏ nổi bật
Kết hợp cùng áo khoác màu kem, chân váy đen dài và sneakers đỏ trắng, trang phục gợi nhớ đến phong cách retro thanh lịch nhưng vẫn rất hiện đại