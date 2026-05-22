Thời trang 24/7

Phong cách ngày nắng cùng những thiết kế họa tiết hoa

Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
22/05/2026 14:00 GMT+7

Từ những chiếc váy hoa vintage, set bikini hoa nhí ngọt ngào đến các thiết kế pastel nhẹ tênh dưới nắng, họa tiết hoa luôn mang theo cảm giác nữ tính và tràn đầy sức sống.

Họa tiết hoa chưa bao giờ rời khỏi bản đồ thời trang mùa hè. Mỗi mùa nắng trở lại, những cánh hoa nhỏ xinh lại xuất hiện trên váy áo với nhiều sắc thái khác nhau: khi mong manh kiểu nàng thơ Pháp, lúc lại trẻ trung mang tinh thần Y2K hay ngọt ngào như một nàng thơ đồng quê. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, chỉ cần thay đổi màu sắc, chất liệu hoặc cách phối phụ kiện, họa tiết hoa có thể biến hóa từ phong cách nữ tính cổ điển sang vẻ năng động đầy cuốn hút.

Chiếc áo cổ chữ V với họa tiết hoa nhí pastel mang đến cảm giác thanh thoát. Phom dáng tay rộng cùng chi tiết ren viền cổ tạo hiệu ứng nữ tính đầy tinh tế. Những gam hồng phấn, vàng nhạt và xanh lá được in rải đều giúp bộ trang phục không bị đơn điệu mà vẫn giữ được nét thanh lịch

ẢNH: @VUXBAORNGOCJ

Chiếc áo cổ yếm chữ V màu vàng pastel kết hợp chân váy hoa xanh tạo nên bản phối mang tinh thần tropical đầy sức sống. Họa tiết hoa cúc nhỏ trên nền xanh biển của váy mang lại cảm giác mát mắt, đồng thời làm nổi bật sắc vàng rực rỡ của phần áo, mang đúng tinh thần mùa hè biển cả

ẢNH: @VUXBAORNGOCJ

Chiếc váy babydoll hoa nhạt với phom dáng xòe nhẹ ngọt ngào. Họa tiết hoa được in nhỏ, thưa và sử dụng gam hồng pastel giúp bộ váy giữ được vẻ vintage nhẹ nhàng thay vì quá rực rỡ. Chi tiết bèo nhún cùng dây nơ trước ngực đậm chất cottage core

ẢNH: @WWNIEE_

Set bikini hoa nhí trên nền trắng tinh khôi mà không quá gợi cảm. Những cụm hoa hồng nhỏ giúp thiết kế trở nên mềm mại hơn so với các kiểu trang phục bơi đơn sắc thông thường. Phần bèo nhún ở chân váy tạo hiệu ứng trẻ trung, đồng thời tăng nét quyến rũ cho tổng thể

ẢNH: @ZISSE.IB

Set đồ gồm áo tay dài hoa nhí phối chân váy tầng trắng mang đến hình ảnh của một nàng thơ hiện đại. Họa tiết hoa nhỏ trên nền kem đầy cuốn hút, trong khi chi tiết dây ruy băng đỏ tạo điểm nhấn nữ tính. Sự kết hợp giữa hoa nhí và chân váy bèo tầng tạo hiệu ứng mềm mại nhưng không quá “bánh bèo”, đặc biệt phù hợp với những buổi picnic ngoài trời

ẢNH: @VUXBAORNGOCJ

Trong nhịp điệu rực rỡ của những ngày nắng, trang phục mang họa tiết hoa chính là “liều vitamin” giúp phong cách trở nên mềm mại nhưng vẫn nổi bật theo cách riêng.


Mùa hè rực rỡ cùng những chiếc áo babydoll mát mẻ

Mặc đẹp, sang dễ dàng từ bản phối áo và chân váy dài

Gam màu pastel dịu dàng chiếm sóng tủ đồ hè

Khi thời trang cưới trở thành 'điểm chạm quan trọng' trong lễ đường

Nổi bật xuống phố với những trang phục tông màu nóng

Quần ngắn, chân váy ngắn tạo hiệu ứng chân dài miên man

Vừa cổ điển, vừa đậm chất hiện đại với họa tiết kẻ sọc

Đầm sơ mi tối giản, sang trọng nhưng linh hoạt tuyệt vời

