Vừa mát vừa sang khi phối đồ đồng bộ đi làm, đi chơi

Khi nói đến sự đồng điệu trong thời trang là nhắc đến các set đồ đồng bộ. Nổi bật trong mùa hè này là các set thô cotton nhẹ mát và tươi sáng. Thường kết hợp giữa áo dáng suông có phần vạt ngắn vừa phải và chân váy midi hoặc quần shorts, quần cluotes - các bản phối này mang đến hình ảnh vừa trẻ trung, hiện đại vừa đậm chất thời trang phóng khoáng, tự do.
Phối đồ đồng bộ chuẩn đẹp mùa này
Bí quyết để phối đồ đồng bộ vừa đẹp vừa mát, lại vẫn sang trọng và trendy là ưu tiên cho chất vải thô dệt họa tiết nổi trên bề mặt vải. Bên cạnh đó, quý cô hãy dành vị trí ưu ái cho các gam màu sáng hoặc chọn tông màu pastel vì chúng phát huy hiệu quả tôn da, không gây nóng bí dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè.
Chân váy dáng dài như maxi và midi phối áo cách điệu thoáng mát tạo nên hình ảnh thanh lịch và chuyên nghiệp; chân váy ngắn, quần shorts hay quần lửng ống rộng phối đồng bộ đem lại nét cá tính trẻ trung rất riêng. Ngoài sự đồng điệu về chất liệu, hãy chọn điểm nhấn cho bản phối dựa trên một trong số các yếu tố - bảng màu, phong cách chủ đạo, họa tiết hoặc đặc trưng về kỹ thuật may đo.
Mỗi lựa chọn mặc đẹp từ set đồng bộ đều chứa đựng những thông điệp về phong cách. Đây là bản hòa ca của voan và linen trong gam xanh bơ mát dịu, kia là sắc xanh đen của sự chỉn chu và trưởng thành. Hãy phối đồ đồng bộ cùng túi lưới, mũ cói vành rộng, vòng tay đá...
ẢNH: NEM FASHION
Là một tín đồ thời trang thực thụ, nàng sẽ dần làm chủ mọi màu sắc, mọi phom dáng trang phục. Bản phối sơ mi và chân váy ren đen cho thấy góc nhìn giàu cảm xúc, hiệu ứng thị giác đến từ sự đồng bộ của chất liệu và khác biệt của mỗi loại kết cấu; trong khi đó, set đồ màu be lại hài hòa trong cảm giác nhẹ nhàng và thanh tao
ẢNH: ONETONE
Vải cotton thô, tơ, voan, linen, tencel... đều có thể trở thành những chất liệu chủ đạo cho trang phục theo set. Hãy chọn phong cách mà nàng yêu thích, qua đó "bỏ túi" những công thức phối đồ đồng bộ thời thượng và trendy để áp dụng ngay hôm nay
ẢNH: ORCHID, IVY MODA