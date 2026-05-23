Thời trang 24/7

Vừa mát vừa sang khi phối đồ đồng bộ đi làm, đi chơi

Kim Ngọc
23/05/2026 10:00 GMT+7

Set đồng bộ đa chất liệu đang là tâm điểm của tủ đồ hè. Vừa có thể diện đi làm vì thanh lịch và chỉn chu, trang phục đồng bộ còn thoáng mát, đẹp và thời thượng để mặc trong những buổi dạo chơi hay hẹn hò cuối tuần.

Khi nói đến sự đồng điệu trong thời trang là nhắc đến các set đồ đồng bộ. Nổi bật trong mùa hè này là các set thô cotton nhẹ mát và tươi sáng. Thường kết hợp giữa áo dáng suông có phần vạt ngắn vừa phải và chân váy midi hoặc quần shorts, quần cluotes - các bản phối này mang đến hình ảnh vừa trẻ trung, hiện đại vừa đậm chất thời trang phóng khoáng, tự do.

Phối đồ đồng bộ chuẩn đẹp mùa này - Ảnh 1.

Cùng chất vải cotton thô nhưng mỗi thiết kế lại được khắc họa phong cách riêng thông qua họa tiết và màu sắc. Set đồng bộ mang sắc vàng nhẹ như màu của nắng sớm tôn làn da sáng màu qua cấu trúc tối giản - áo sơ mi tay ngắn phối cổ ren cùng tông và chân váy midi xòe

ẢNH: NEM FASHION

Phối đồ đồng bộ chuẩn đẹp mùa này

Bí quyết để phối đồ đồng bộ vừa đẹp vừa mát, lại vẫn sang trọng và trendy là ưu tiên cho chất vải thô dệt họa tiết nổi trên bề mặt vải. Bên cạnh đó, quý cô hãy dành vị trí ưu ái cho các gam màu sáng hoặc chọn tông màu pastel vì chúng phát huy hiệu quả tôn da, không gây nóng bí dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè.

Chân váy dáng dài như maxi và midi phối áo cách điệu thoáng mát tạo nên hình ảnh thanh lịch và chuyên nghiệp; chân váy ngắn, quần shorts hay quần lửng ống rộng phối đồng bộ đem lại nét cá tính trẻ trung rất riêng. Ngoài sự đồng điệu về chất liệu, hãy chọn điểm nhấn cho bản phối dựa trên một trong số các yếu tố - bảng màu, phong cách chủ đạo, họa tiết hoặc đặc trưng về kỹ thuật may đo.

Phối đồ đồng bộ chuẩn đẹp mùa này - Ảnh 2.

Chất vải ren dệt họa tiết làm nên vẻ ngoài sang trọng và quý phái cho set áo và chân váy bút chì dáng dài. Phom áo không tay thoáng mát với điểm nhấn vặn xoắn ở một bên vạt áo kết hợp hoàn hảo với váy cạp cao tạo nên điểm thắt nhẹ cho vòng eo

ẢNH: IVY MODA

Phối đồ đồng bộ chuẩn đẹp mùa này - Ảnh 3.

Tinh thần đồng điệu của bản phối không đến từ chất vải mà đến từ phong cách tiểu thư cùng gam màu be vàng trải dài trên áo, váy, giày và túi xách. Ở bản phối này, họa tiết hoa lá và phần cổ áo phối màu sáng trở thành điểm nhấn thu hút đặc biệt

ẢNH: MINT BOUTIQUE

Phối đồ đồng bộ chuẩn đẹp mùa này - Ảnh 4.

Sắc trắng tinh khôi khoác lên diện mạo mới qua bản phối quần ống rộng và áo cách điệu. Trang sức, phụ kiện cùng tông trắng và trắng ngà góp phần tạo hình ảnh chuyên nghiệp và sành điệu cho nàng

ẢNH: ONETONE

Phối đồ đồng bộ chuẩn đẹp mùa này - Ảnh 5.
Phối đồ đồng bộ chuẩn đẹp mùa này - Ảnh 6.

Mỗi lựa chọn mặc đẹp từ set đồng bộ đều chứa đựng những thông điệp về phong cách. Đây là bản hòa ca của voan và linen trong gam xanh bơ mát dịu, kia là sắc xanh đen của sự chỉn chu và trưởng thành. Hãy phối đồ đồng bộ cùng túi lưới, mũ cói vành rộng, vòng tay đá...

ẢNH: NEM FASHION

Phối đồ đồng bộ chuẩn đẹp mùa này - Ảnh 7.
Phối đồ đồng bộ chuẩn đẹp mùa này - Ảnh 8.

Là một tín đồ thời trang thực thụ, nàng sẽ dần làm chủ mọi màu sắc, mọi phom dáng trang phục. Bản phối sơ mi và chân váy ren đen cho thấy góc nhìn giàu cảm xúc, hiệu ứng thị giác đến từ sự đồng bộ của chất liệu và khác biệt của mỗi loại kết cấu; trong khi đó, set đồ màu be lại hài hòa trong cảm giác nhẹ nhàng và thanh tao

ẢNH: ONETONE

Phối đồ đồng bộ chuẩn đẹp mùa này - Ảnh 9.
Phối đồ đồng bộ chuẩn đẹp mùa này - Ảnh 10.

Vải cotton thô, tơ, voan, linen, tencel... đều có thể trở thành những chất liệu chủ đạo cho trang phục theo set. Hãy chọn phong cách mà nàng yêu thích, qua đó "bỏ túi" những công thức phối đồ đồng bộ thời thượng và trendy để áp dụng ngay hôm nay

ẢNH: ORCHID, IVY MODA


đồng bộ phối đồ đồng bộ set đồng bộ thời trang đồng bộ set thô cotton

