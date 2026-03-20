Quần bóng bay 'lên ngôi': Biểu tượng mới của phong cách hiện đại

Nằm giữa quần tây may đo và kiểu dáng điêu khắc, quần bóng bay sở hữu sức mạnh biến đổi ngay cả vẻ ngoài đơn giản nhất. Tên gọi này bắt nguồn từ quần harem, loại quần rộng thùng thình phổ biến trong lịch sử ở nhiều khu vực của Trung Đông.

Quần bóng bay chinh phục thời trang đường phố

Balloon pants tạo điểm nhấn bằng ống quần phồng có cấu trúc, được dựng phom bằng xếp ly hoặc bo gấu để tạo hiệu ứng khối tròn hiện đại như một tuyên ngôn thiết kế ẢNH: @NINASANDBECH

Từ sàn catwalk đến phong cách đường phố, phom dáng phồng của quần mang đến những đường nét mềm mại ẢNH: @PARISFASIONWEEK

Nổi bật với phom quần buông rũ, chất liệu mềm mại, mang tinh thần bohemian và cảm hứng du mục đặc trưng ẢNH: @ROSIEHW

Quần bóng bay được yêu thích nhờ khả năng cân bằng giữa tính tiện dụng và tuyên ngôn thẩm mỹ. Trong bối cảnh thời trang ngày càng hướng đến sự linh hoạt và cá nhân hóa, kiểu quần này mang đến một lựa chọn mới mẻ cho tủ đồ hiện đại: thoải mái nhưng không đơn điệu, phóng khoáng nhưng vẫn có cấu trúc rõ ràng.

Hiệu ứng phồng ở ống quần tạo điểm nhấn thị giác mạnh, giúp người mặc dễ dàng tạo phong cách riêng chỉ với những cách phối tối giản, đồng thời phản ánh xu hướng tôn vinh phom dáng điêu khắc và hình khối trong thiết kế đương đại ẢNH: @AIMEESONG

Kiểu dáng quần năm nay đã được các tín đồ thời trang diễn giải lại với một tinh thần hoàn toàn khác: ít kỳ lạ hơn, hiện đại hơn ẢNH: BERSHKA

Chiếc quần bóng bay của nhà mốt Altuzarra trên sàn diễn xuân hè 2026 ẢNH: @ALTUZARRA

Sau nhiều năm bị chi phối bởi những đường thẳng, tối giản, thời trang dường như đã khám phá lại niềm vui của sự bồng bềnh (và chuyển động): những trang phục thay đổi hình dáng theo từng bước đi, mở ra và khép lại, tạo nên một hình dáng khác biệt mỗi lần. Trong số đó, quần bóng bay với kiểu dáng phồng như quả bóng và bo gấu ở mắt cá chân - đang nổi lên như một trong những cách diễn giải bất ngờ nhất của mùa này.
























