Quần bóng bay 'lên ngôi': Biểu tượng mới của phong cách hiện đại

Nằm giữa quần tây may đo và kiểu dáng điêu khắc, quần bóng bay sở hữu sức mạnh biến đổi ngay cả vẻ ngoài đơn giản nhất. Tên gọi này bắt nguồn từ quần harem, loại quần rộng thùng thình phổ biến trong lịch sử ở nhiều khu vực của Trung Đông.
Quần bóng bay chinh phục thời trang đường phố
Quần bóng bay được yêu thích nhờ khả năng cân bằng giữa tính tiện dụng và tuyên ngôn thẩm mỹ. Trong bối cảnh thời trang ngày càng hướng đến sự linh hoạt và cá nhân hóa, kiểu quần này mang đến một lựa chọn mới mẻ cho tủ đồ hiện đại: thoải mái nhưng không đơn điệu, phóng khoáng nhưng vẫn có cấu trúc rõ ràng.
Sau nhiều năm bị chi phối bởi những đường thẳng, tối giản, thời trang dường như đã khám phá lại niềm vui của sự bồng bềnh (và chuyển động): những trang phục thay đổi hình dáng theo từng bước đi, mở ra và khép lại, tạo nên một hình dáng khác biệt mỗi lần. Trong số đó, quần bóng bay với kiểu dáng phồng như quả bóng và bo gấu ở mắt cá chân - đang nổi lên như một trong những cách diễn giải bất ngờ nhất của mùa này.