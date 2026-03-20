Thời trang 24/7

Đánh thức vẻ sang trọng với phong cách glam

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
20/03/2026 08:00 GMT+7

Phong cách glam mang tới vẻ đẹp lộng lẫy và cuốn hút, dành cho cô nàng yêu thích sự nổi bật.

Phong cách glam là tuyên ngôn thời trang tôn vinh sự lộng lẫy. Khác với vẻ đẹp tối giản thường thấy, phong cách hướng đến những thiết kế nổi bật với chất liệu bắt sáng như kim sa, sequin hay ánh kim, kết hợp cùng phom dáng ôm sát nhằm tôn vinh đường cong cơ thể của phái đẹp.

Đầm cúp ngực dáng dài phong cách glam

Đánh thức vẻ sang trọng với phong cách glam- Ảnh 1.

Để chạm đến tinh thần glam một cách trọn vẹn, những chiếc đầm cúp ngực dáng dài luôn là lựa chọn mang tính biểu tượng. Chiếc đầm sắc trắng ôm body với chất liệu kim sa nổi bật, từng hạt sequin phản chiếu lấp lánh đầy mê hoặc. Thiết kế cúp ngực được cách điệu họa tiết hình nơ yêu kiều không chỉ tăng điểm nhấn thị giác mà còn mang lại nét mềm mại cho người mặc

ẢNH: DZUNG BIEZ

Đánh thức vẻ sang trọng với phong cách glam- Ảnh 2.

Chiếc đầm sắc trắng dáng dài được thiết kế dài tay, cúp ngực; điểm nhấn là những hàng dây kim sa được đính may thủ công trong nền vải xuyên thấu tạo sự quyến rũ cho người mặc. Dáng đầm ôm body cùng phần tà váy dài tới gót chân giúp các cô gái tôn dáng tự nhiên

ẢNH: DZUNG BIEZ

Đầm lụa cổ yếm

Đánh thức vẻ sang trọng với phong cách glam- Ảnh 3.

Nếu phong cách glam thường gắn liền với sự lấp lánh, thì những thiết kế lụa satin lại mang đến một cách thể hiện tinh tế hơn. Đầm tông đen với phom dáng dài ôm nhẹ, điểm nhấn áo choàng voan bay nhẹ phía sau mang đến cảm giác trang trọng

ẢNH: @BBSTORES_INSTA

Đánh thức vẻ sang trọng với phong cách glam- Ảnh 4.

Sắc xanh đại dương nổi bật cũng đủ khiến người mặc trở thành tâm điểm. Chất liệu lụa satin bắt sáng nhẹ nhàng, tạo nên độ bóng vừa phải. Thiết kế cổ yếm khoe trọn bờ vai trần gợi cảm, kết hợp cùng túi xách ngọc trai cầm tay và vòng tay đính đá, từng chi tiết nhỏ đều góp phần hoàn thiện diện mạo sành điệu

ẢNH: @ELISE_FASHION

Đầm ren ôm body

Đánh thức vẻ sang trọng với phong cách glam- Ảnh 5.

Ren luôn là chất liệu gợi nhắc đến sự nữ tính, nhưng khi đặt trong phong cách glam, nó lại mang đến một sắc thái hoàn toàn mới. Chiếc đầm ren ôm body sắc be với hai tầng layer được xử lý tinh tế, phần cổ tròn kết hợp tay áo điểm xuyết những bông hoa hồng; lớp voan phủ ngoài dài tới mắt cá chân tạo độ bay nhẹ, tăng vẻ độc đáo

ẢNH: @JMDRESSDESIGN.JDD

Đánh thức vẻ sang trọng với phong cách glam- Ảnh 6.

Chiếc đầm ren hai dây gợi cảm khoe trọn bờ vai và xương quai xanh, kết hợp cùng hiệu ứng bắt sáng tự nhiên từ chất liệu ren khiến trang phục trở nên lung linh dưới ánh nắng. Khi phối cùng giày cao gót mũi nhọn và túi xách cầm tay hình bông hoa đồng điệu, bản phối không chỉ hài hòa mà còn thể hiện rõ gu thẩm mỹ tinh tế

ẢNH: @JMDRESSDESIGN.JDD

Đầm kim sa dáng ngắn

Đánh thức vẻ sang trọng với phong cách glam- Ảnh 7.

Đầm kim sa dáng ngắn là lựa chọn hàng đầu của phái đẹp trong những dịp quan trọng. Xuất hiện trong chiếc đầm cúp ngực cùng phần chân váy xòe nhẹ dáng chữ A, thiết kế đính đá kim sa được ôm nhẹ body. Nâng tầm bản phối cùng khuyên tai ánh kim là nàng đã tự tin thể hiện chất riêng trong những buổi tiệc quan trọng

ẢNH: DZUNG BIEZ

Đánh thức vẻ sang trọng với phong cách glam- Ảnh 8.

Chiếc đầm kim sa được nâng tầm bởi những chi tiết thiết kế độc đáo. Phần cúp ngực đính kết tinh xảo tạo điểm nhấn bắt sáng, trong khi tà váy ngắn được cách điệu với hình bông hồng và tà rơi mềm mại mang đến sự uyển chuyển trong từng bước đi

ẢNH: DZUNG BIEZ

 

Phong cách phong cách glam đầm cúp ngực nổi bật thu hút

Thắt lưng, kính mát, khăn lụa - phối chuẩn để hóa fashionista mùa hè

Thắt lưng, kính mát, khăn lụa - phối chuẩn để hóa fashionista mùa hè

Đây là món phụ kiện tóc làm nên sự khác biệt cho phong cách

Đây là món phụ kiện tóc làm nên sự khác biệt cho phong cách

Khám phá 3 kiểu áo đẹp nhất nên diện cùng quần jeans xanh

Khám phá 3 kiểu áo đẹp nhất nên diện cùng quần jeans xanh

Cách khoe lưng trần gợi cảm mà vẫn tinh tế với áo hở lưng

Cách khoe lưng trần gợi cảm mà vẫn tinh tế với áo hở lưng

Bí quyết chọn váy maxi tôn dáng, sáng da cho hè này

Bí quyết chọn váy maxi tôn dáng, sáng da cho hè này

Diện áo sơ mi lụa ít nhăn, tăng vẻ chỉn chu nơi công sở

Diện áo sơ mi lụa ít nhăn, tăng vẻ chỉn chu nơi công sở

Quyến rũ, thu hút từ văn phòng đến đường phố cùng trang phục cổ chữ V

Quyến rũ, thu hút từ văn phòng đến đường phố cùng trang phục cổ chữ V

Khai mở đa dạng phong cách với áo sơ mi ca rô

Khai mở đa dạng phong cách với áo sơ mi ca rô

