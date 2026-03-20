Đánh thức vẻ sang trọng với phong cách glam

Phong cách glam là tuyên ngôn thời trang tôn vinh sự lộng lẫy. Khác với vẻ đẹp tối giản thường thấy, phong cách hướng đến những thiết kế nổi bật với chất liệu bắt sáng như kim sa, sequin hay ánh kim, kết hợp cùng phom dáng ôm sát nhằm tôn vinh đường cong cơ thể của phái đẹp. Đầm cúp ngực dáng dài phong cách glam
Để chạm đến tinh thần glam một cách trọn vẹn, những chiếc
đầm cúp ngực dáng dài luôn là lựa chọn mang tính biểu tượng. Chiếc đầm sắc trắng ôm body với chất liệu kim sa nổi bật, từng hạt sequin phản chiếu lấp lánh đầy mê hoặc. Thiết kế cúp ngực được cách điệu họa tiết hình nơ yêu kiều không chỉ tăng điểm nhấn thị giác mà còn mang lại nét mềm mại cho người mặc
Chiếc đầm sắc trắng dáng dài được thiết kế dài tay, cúp ngực; điểm nhấn là những hàng dây kim sa được đính may thủ công trong nền vải xuyên thấu tạo sự quyến rũ cho người mặc. Dáng đầm ôm body cùng phần tà váy dài tới gót chân giúp các cô gái tôn dáng tự nhiên
Đầm lụa cổ yếm
Nếu phong cách glam thường gắn liền với sự lấp lánh, thì những thiết kế lụa satin lại mang đến một cách thể hiện tinh tế hơn. Đầm tông đen với phom dáng dài ôm nhẹ, điểm nhấn áo choàng voan bay nhẹ phía sau mang đến cảm giác trang trọng
Sắc xanh đại dương nổi bật cũng đủ khiến người mặc trở thành tâm điểm. Chất liệu lụa satin bắt sáng nhẹ nhàng, tạo nên độ bóng vừa phải. Thiết kế cổ yếm khoe trọn bờ vai trần gợi cảm, kết hợp cùng túi xách ngọc trai cầm tay và vòng tay đính đá, từng chi tiết nhỏ đều góp phần hoàn thiện diện mạo sành điệu
Đầm ren ôm body
Ren luôn là chất liệu gợi nhắc đến sự nữ tính, nhưng khi đặt trong phong cách glam, nó lại mang đến một sắc thái hoàn toàn mới. Chiếc đầm ren ôm body sắc be với hai tầng layer được xử lý tinh tế, phần cổ tròn kết hợp tay áo điểm xuyết những bông hoa hồng; lớp voan phủ ngoài dài tới mắt cá chân tạo độ bay nhẹ, tăng vẻ độc đáo
Chiếc đầm ren hai dây gợi cảm khoe trọn bờ vai và xương quai xanh, kết hợp cùng hiệu ứng bắt sáng tự nhiên từ chất liệu ren khiến trang phục trở nên lung linh dưới ánh nắng. Khi phối cùng giày cao gót mũi nhọn và túi xách cầm tay hình bông hoa đồng điệu, bản phối không chỉ hài hòa mà còn thể hiện rõ gu thẩm mỹ tinh tế
Đầm kim sa dáng ngắn
Đầm kim sa dáng ngắn là lựa chọn hàng đầu của phái đẹp trong những dịp quan trọng. Xuất hiện trong chiếc đầm cúp ngực cùng phần chân váy xòe nhẹ dáng chữ A, thiết kế đính đá kim sa được ôm nhẹ body. Nâng tầm bản phối cùng khuyên tai ánh kim là nàng đã tự tin thể hiện chất riêng trong những buổi tiệc quan trọng
Chiếc đầm kim sa được nâng tầm bởi những chi tiết thiết kế độc đáo. Phần cúp ngực đính kết tinh xảo tạo điểm nhấn bắt sáng, trong khi tà váy ngắn được cách điệu với hình bông hồng và tà rơi mềm mại mang đến sự uyển chuyển trong từng bước đi