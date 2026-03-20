Mẹo phối áo sơ mi tạo nên các bản phối sang trọng mà vẫn thoải mái

Sơ mi thường được mặc nhiều hơn trong mùa nắng vì thoáng mát, đơn giản và dễ thay đổi phong cách. Các mẹo phối áo sơ mi dưới đây giúp bạn mặc đẹp và sang trọng hơn mỗi ngày.
Áo sơ mi hiện diện trong các bản phối mùa hè như một đại diện cho vẻ ngoài chuyên nghiệp, lịch thiệp mà vẫn thân thiện và thoáng mát. Xóa bỏ quan niệm cũ về vẻ ngoài buồn chán, các bản phối từ sơ mi cho thấy rằng có thể còn có nhiều cách mặc mà nàng chưa kịp khám phá.
Phối sơ mi và quần shorts
Quần shorts và áo sơ mi là cặp đôi được yêu thích diện nhiều nhất trong mùa hè. Tiết trời oi nóng mở ra không gian hoàn hảo để cặp đôi này được kết hợp cùng nhau. Quý cô có thể chọn các thiết kế quần tailor được may đo chỉn chu cho các bản phối đi làm, đi họp và chọn quần denim, quần shorts vải lanh hay quần vải cotton mềm cho các bản phối dạo phố, đi chơi cuối tuần.
Áo khoác nhẹ từ sơ mi oversized
Mùa nắng là mùa mà mọi người muốn ăn mặc một cách đơn giản, đa năng và linh hoạt nhất. Một chiếc áo quen thuộc là sơ mi oversized được biến đổi qua vô số vai trò - mặc cùng quần shorts, quần tây, quần jeans và thậm chí làm áo khoác. Áo khoác từ sơ mi dáng rộng có thể che nắng và giảm bớt sự nóng bức, mang lại sự thông thoáng cho cơ thể và tạo lớp layer cho bản phối.
Sơ mi cách điệu nhẹ nhàng mà khác biệt
Bạn có thể tạm rời xa các mẫu sơ mi quen thuộc để làm mới hình ảnh bằng các mẫu áo cách điệu vừa được các nhà mốt Việt cho ra mắt hè này. Sơ mi cổ trụ, sơ mi thắt nơ, sơ mi phối cape mềm nhẹ hay sơ mi trắng viền ren và đăng ten đầy điệu đà, kiêu kỳ và quyến rũ.
Hai cách diện mẫu sơ mi cổ trụ dựng cao cá tính nhưng vẫn cổ điển và đẹp xao xuyến. Bảng màu chủ đạo bao gồm trắng và nâu được bổ sung thêm phụ kiện màu vàng gold trang trí trên giày hoặc đặt để trên các món trang sức, kính mắt...