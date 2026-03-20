Mẹo phối áo sơ mi tạo nên các bản phối sang trọng mà vẫn thoải mái

Áo sơ mi hiện diện trong các bản phối mùa hè như một đại diện cho vẻ ngoài chuyên nghiệp, lịch thiệp mà vẫn thân thiện và thoáng mát. Xóa bỏ quan niệm cũ về vẻ ngoài buồn chán, các bản phối từ sơ mi cho thấy rằng có thể còn có nhiều cách mặc mà nàng chưa kịp khám phá.

Áo sơ mi lụa dáng rộng phối quần denim cạp cao là gợi ý hoàn hảo cho vẻ ngoài thanh lịch và sang trọng. Từ gam màu sắc sảo, cấu trúc rõ nét của trang phục đến các chất liệu cao cấp mang đến cho người mặc hình ảnh tối giản nhưng vô cùng ấn tượng ẢNH: RẬP

Phối sơ mi và quần shorts

Quần shorts và áo sơ mi là cặp đôi được yêu thích diện nhiều nhất trong mùa hè. Tiết trời oi nóng mở ra không gian hoàn hảo để cặp đôi này được kết hợp cùng nhau. Quý cô có thể chọn các thiết kế quần tailor được may đo chỉn chu cho các bản phối đi làm, đi họp và chọn quần denim, quần shorts vải lanh hay quần vải cotton mềm cho các bản phối dạo phố, đi chơi cuối tuần.

Phom dáng tailor giúp các mẫu quần ngắn trở nên sang trọng và chuyên nghiệp để có thể mặc ở các không gian trang trọng. Sơ mi lụa và quần shorts là bản phối khơi gợi tinh thần phóng khoáng, tràn đầy tự do thông qua gu thẩm mỹ cổ điển timeless ẢNH: ELISE

Sơ mi màu đen tối giản phối cùng quần shorts, túi xách đen mang đến vẻ ngoài tinh giản, sạch sẽ; sự dễ chịu trong cảm nhận về chất vải và phom dáng vừa vặn ẢNH: ELISE

Áo kẻ oversized dễ dàng được biến hóa trở thành chiếc áo khoác nhẹ trong những ngày hè đầy nắng khi nàng diện bản phối gồm quần shorts, tank top và xăng đan. Đây là ý tưởng trang phục cho buổi cà phê cuối tuần hoặc lang thang nơi góc phố quen ẢNH: ROUTINE

Áo khoác nhẹ từ sơ mi oversized

Mùa nắng là mùa mà mọi người muốn ăn mặc một cách đơn giản, đa năng và linh hoạt nhất. Một chiếc áo quen thuộc là sơ mi oversized được biến đổi qua vô số vai trò - mặc cùng quần shorts, quần tây, quần jeans và thậm chí làm áo khoác. Áo khoác từ sơ mi dáng rộng có thể che nắng và giảm bớt sự nóng bức, mang lại sự thông thoáng cho cơ thể và tạo lớp layer cho bản phối.

Ba gam màu xanh được xếp lớp một cách tinh tế, khéo léo trên bản phối dạo phố mùa hè ẢNH: ETRO GANG

Bảng màu xanh dương và nâu mang lại cảm nhận thanh thoát, nhẹ nhàng mà vẫn thời thượng. Thiết kế sơ mi cách điệu gợi lên cảm giác thân quen qua họa tiết kẻ sọc trắng trên nền xanh đồng thời được làm mới bằng cấu trúc tự do của phần cổ áo ẢNH: HAGOO

Sơ mi cách điệu nhẹ nhàng mà khác biệt

Bạn có thể tạm rời xa các mẫu sơ mi quen thuộc để làm mới hình ảnh bằng các mẫu áo cách điệu vừa được các nhà mốt Việt cho ra mắt hè này. Sơ mi cổ trụ, sơ mi thắt nơ, sơ mi phối cape mềm nhẹ hay sơ mi trắng viền ren và đăng ten đầy điệu đà, kiêu kỳ và quyến rũ.

Dáng áo cổ tròn bản nhỏ khiến cho phần vai và cổ trở nên thon gọn ưa nhìn hơn. Cùng với gam màu xanh pastel, phần vai cape lớn chườm qua phần vai và tay áo mang đến hiệu ứng thị giác khác biệt và sự nổi bật cho bản phối công sở ẢNH: HAGOO

Hai cách diện mẫu sơ mi cổ trụ dựng cao cá tính nhưng vẫn cổ điển và đẹp xao xuyến. Bảng màu chủ đạo bao gồm trắng và nâu được bổ sung thêm phụ kiện màu vàng gold trang trí trên giày hoặc đặt để trên các món trang sức, kính mắt... ẢNH: HAGOO

Họa tiết hoa thêu trên trục dọc của phần thân trước, đường viền cổ bèo nhún nhẹ nhàng của mẫu sơ mi trắng cách điệu phối quần âu và dây lưng da giúp nàng ghi điểm mặc đẹp ẢNH: MAISON CENT VINGT-TROIS

Những bản phối kết hợp từ áo sơ mi, chân váy dài và quần ống rộng luôn có hiệu quả trong việc tạo nên hình ảnh mới giàu sức sống cho phong cách công sở và đời thường ẢNH: ELISE



