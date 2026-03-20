Khuyên tai cánh hoa: Xu hướng phụ kiện giúp nàng thêm duyên dáng, nổi bật

Không khó để bắt gặp khuyên tai cánh hoa xuất hiện trong nhiều phong cách khác nhau, từ công sở chỉn chu đến những buổi dạ tiệc sang trọng. Sự linh hoạt ấy nằm ở chính thiết kế: từ những đôi khuyên nhỏ nhắn theo tinh thần tối giản cho đến các phiên bản bản lớn đầy ấn tượng.



Sắc trắng vốn là biểu tượng của sự tinh khôi và tối giản, nhưng cũng chính vì thế mà dễ trở nên đơn điệu nếu thiếu đi một điểm nhấn phù hợp. Trong những bản phối tông trắng, khuyên tai hình cánh hoa xuất hiện như một “nốt nhạc” tinh tế, vừa đủ để tạo sự khác biệt.

Chiếc khuyên tai kim loại với thiết kế gồm nhiều cánh hoa nhỏ xếp tầng, phần trung tâm đính đá tạo hiệu ứng bắt sáng khi di chuyển. Tông kim loại vàng giúp dễ phối cùng dây chuyền mảnh có họa tiết tương tự. Kích thước vừa phải đủ để tạo điểm nhấn mà không gây cảm giác nặng nề ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_

Phong cách tối giản là lựa chọn phù hợp để khuyên tai hình cánh hoa trở nên nổi bật hơn. Áo yếm voan dáng suông kết hợp với quần ống rộng đồng màu mang lại cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ hiện đại.



Trên nền trang phục trắng kem, đôi khuyên tai bản lớn tạo thêm điểm nhìn cho bộ trang phục. Thiết kế cánh hoa kết hợp chi tiết ngọc trai giúp phụ kiện trông nổi bật hơn. Khi kết hợp cùng tóc búi gọn và lớp trang điểm sắc nét, gương mặt cũng trở nên thu hút hơn ẢNH: @WEWEAR__OFFICIAL

Với trang phục tông đỏ trầm, khuyên tai hình cánh hoa tạo thêm điểm nhấn cho bản phối. Thiết kế bản lớn với đế kim loại ánh vàng kết hợp các cánh hoa màu hổ phách trong suốt giúp phụ kiện trông nổi bật hơn.



Đôi khuyên tai bản lớn với đế kim loại ánh vàng, kết hợp cùng những cánh hoa màu hổ phách trong suốt; khi phối cùng áo dài gấm dệt họa tiết, tổng thể trở nên hài hòa giữa nét cổ điển và hiện đại. Sự tương phản giữa bề mặt kim loại nhám và chất liệu trong suốt tạo ấn tượng mà không cần thêm thắt quá nhiều chi tiết ẢNH: @LEHAANH

Váy trắng ngà bằng chất liệu voan nhiều lớp tạo độ bồng nhẹ khi di chuyển. Kết hợp với cổ yếm giúp tôn phần vai và xương quai xanh. Đi cùng trang phục này là đôi khuyên tai hình cánh hoa được chọn theo hướng đơn giản để giữ sự cân bằng cho bản phối.



Để hài hòa với trang phục sắc trắng, khuyên tai cánh hoa được lựa chọn theo hướng đơn giản với các cánh hoa sắp xếp hài hòa, lựa chọn chất liệu ánh bạc hòa quyện với trang phục, tăng sự quý phái cho người diện ẢNH: @THUYTHNG__

Trong những bản phối theo đuổi tinh thần tối giản, như một chiếc váy trắng cổ cao có thể trở nên nổi bật hơn nhờ sự xuất hiện của một đôi khuyên tai thiết kế độc đáo. Các chi tiết cánh hoa được hoàn thiện tỉ mỉ, tạo điểm nhấn vừa phải mà không làm phá vỡ sự tinh gọn của trang phục ẢNH: @DETHEIA_OFFICIAL

Khuyên tai hình cánh hoa không chỉ là phụ kiện làm đẹp mà còn cho thấy cách người đeo lựa chọn phong cách của mình. Nhờ thiết kế dễ kết hợp, kiểu khuyên tai này vẫn được nhiều người ưa chuộng trong các bản phối hiện nay.

