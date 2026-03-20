Quần âu là chuẩn mực của sự chỉn chu và thanh lịch

Quần âu chinh phục người mặc bằng phom dáng gọn gàng, tinh tế và khả năng ứng dụng linh hoạt. Dù kết hợp cùng áo vest trang trọng, sơ mi thanh lịch hay những đôi giày đa phong cách, quần âu vẫn luôn mang đến diện mạo chuyên nghiệp và đầy tự tin.

Thiết kế cổ bẻ gọn gàng, hàng nút kim loại điểm xuyết vừa đủ, chất liệu co giãn nhẹ giúp tổng thể luôn gọn gàng và ôm trọn đường cong. Kết hợp quần âu cạp cao màu nâu be giúp hack dáng và tôn chân dài tối đa ẢNH: IVY MODA

Là sự giao hòa giữa nét dịu dàng và vẻ đẹp được tính toán tỉ mỉ. Mẫu áo kiểu hai hàng cúc kết hợp quần âu kẻ sọc đồng điệu mang tinh thần mềm mại, phom dáng tinh giản nhưng đủ tinh tế để tôn dáng và tạo cảm giác cân đối ẢNH: FORMAT

Không cầu kỳ trong chi tiết, áo thun ôm sát ghi điểm với chất liệu mềm mại và gam be nâu tinh tế giúp làn da sáng hơn, dễ phối đồ và không bao giờ lỗi mốt. Trong khi đó, quần âu oversized có khả năng giấu khuyết điểm và hack dáng tối ưu ẢNH: IVY MODA

Áo blouse và quần culottes là bộ đôi "bất bại" vì vừa thoải mái vừa thanh lịch. Phom áo buộc dây độc đáo cân bằng dáng quần ống rộng, tạo cảm giác gọn gàng. Chỉ cần sơ vin khéo léo là tổng thể đã rất chỉn chu ẢNH: IVY MODA

Khi diện quần âu, chị em có thể thoải mái phối với sơ mi, blouse hoặc áo thun trơn để tạo nên nhiều phong cách khác nhau. Chỉ cần thay đổi kiểu áo là tổng thể đã trở nên thanh lịch hoặc trẻ trung hơn hẳn ẢNH: IVY MODA

Kết hợp thêm giày cao gót, giày bệt hay sneaker đều phù hợp trong nhiều hoàn cảnh. Quần âu loe nhẹ không chỉ tôn dáng, tạo cảm giác gọn gàng mà còn mang đến sự thoải mái khi di chuyển, dễ dàng ứng dụng từ công sở đến những buổi gặp gỡ thường ngày ẢNH: CHIC-LAND

Sự hòa quyện giữa phom dáng đứng đắn của quần âu và nét sang trọng của áo vest không chỉ giúp người mặc ghi điểm trong những dịp quan trọng mà còn thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và phong thái tự tin ẢNH: IVY MODA

Quần âu ngày này không còn mặc định trong sự chững chạc, già nua mà còn có thể khiến bạn trông năng động hơn. Chỉ cần một chiếc quần âu dáng suông vừa phải, chất liệu mềm rủ, kết hợp cùng áo thun hoặc sơ mi là đủ tạo nên vẻ ngoài hiện đại ẢNH: IVY MODA

Hơn cả một trang phục, quần âu đại diện cho tinh thần chỉn chu, phong thái thanh lịch và sự tự tin của người phụ nữ hiện đại.