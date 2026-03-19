Thời trang 24/7

Đây là món phụ kiện tóc làm nên sự khác biệt cho phong cách

Thảo Trang
19/03/2026 20:00 GMT+7

Scrunchies là phụ kiện tóc tưởng chừng giản đơn đang trở lại đầy tinh tế nhưng cũng không kém phần hiện đại.

Giữa vô vàn những phụ kiện tóc cầu kỳ, scrunchies vẫn giữ một chỗ đứng riêng đầy ấm áp và dịu dàng. Không chỉ đơn thuần là vật dụng buộc tóc, chiếc nơ vải với phần chun phồng mềm mại ấy còn là cách để người mặc thể hiện sự tinh tế.

Trong khung cảnh khu vườn xanh rợp nắng, scrunchies voan trắng được buộc gọn quanh búi tóc phía sau đầu. Phần vải voan mỏng được xếp thành nhiều lớp nhẹ, khi buộc lại tạo nên hình dáng phồng mềm như cánh hoa. Kết hợp cùng chiếc váy trắng dáng ôm nhẹ và chiếc áo sơ mi xanh khoác hờ, phụ kiện nhỏ bé ấy vẫn đủ sức thu hút ánh nhìn nhờ sự nữ tính đặc trưng

ẢNH: @LIA.TAIMER

Không giới hạn trong vai trò buộc tóc, scrunchies còn mở ra một hướng tiếp cận thú vị khi trở thành phụ kiện đeo tay đầy độc đáo.

Chiếc scrunchies màu hồng phấn không dùng để buộc tóc mà được đeo trên cổ tay như một chiếc vòng tay vải. Thiết kế vải voan mỏng tạo nên những nếp gấp tròn đầy. Phối cùng áo ca rô đỏ và cổ áo bèo trắng, scrunchies trở thành chi tiết nhỏ nhưng đủ sức làm dịu bảng màu và thổi làn gió trẻ trung vào bộ trang phục

ẢNH: @BONNIE10698

Scrunchies màu kem được đeo quanh cổ tay như một điểm nhấn thanh thoát. Chất liệu vải mỏng xếp lớp tạo nên độ phồng tròn tự nhiên, khiến phụ kiện này giống như một bông hoa nhỏ. Phối cùng chiếc váy hoa nhẹ nhàng và vòng cổ pastel, scrunchies góp phần hoàn thiện vẻ đẹp dịu dàng của trang phục

ẢNH: @CHERRYSUMMERVIETNAM

Với những cô gái yêu thích sự thanh lịch, kiểu tóc buộc thấp kết hợp scrunchies voan trắng là lựa chọn không thể bỏ qua.

Chiếc scrunchies voan trắng được buộc ở phần đuôi tóc thấp. Nhờ độ phồng tự nhiên, scrunchies không chỉ giữ tóc gọn gàng mà còn tạo hiệu ứng bồng bềnh phía sau. Kết hợp cùng áo sơ mi chấm bi dáng rộng và chân váy hồng nhạt, phụ kiện nhỏ này hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng như một nàng thơ

ẢNH: @IMCHIC.22S

Chiếc scrunchies trắng với kích thước lớn cùng phần vải dày dặn tạo nên độ phồng ấn tượng, biến phụ kiện nhỏ thành một đóa hoa vải rực rỡ phía sau lưng. Các nếp gấp tròn đều được xếp lớp tỉ mỉ, khiến scrunchies trông như một bông hoa mẫu đơn đang nở

ẢNH: @MINHTU.NGUYEN_

Khi cần làm mới phong cách, những thiết kế scrunchies họa tiết kẻ sọc mang đến một lựa chọn đầy thú vị. Khi đặt cạnh trang phục tông màu trung tính, họa tiết sọc tạo nên sự tương phản thu hút

ẢNH: @QUINPHAN247_

Chiếc scrunchies trắng với chất liệu voan mỏng với các lớp xếp nếp chồng lên nhau tạo nên độ phồng nhẹ đặc trưng. Khi kết hợp cùng áo len xám họa tiết ngôi sao và quần shorts sáng màu, bản phối trở nên hài hòa giữa nét năng động và sự nữ tính

ẢNH: @TANGMYHAN_HOUSE

Scrunchies trắng với phần vải dày hơn được xếp nếp tròn đều, nhờ thiết kế này scrunchies trông giống như một đóa hoa vải tinh tế, vừa giữ tóc chắc chắn vừa tạo điểm nhấn thanh lịch

ẢNH: @TY.THUYNGOC

Từ khu vườn xanh mát, cánh đồng hoa rực rỡ cho đến không gian đô thị hay những sự kiện trang trọng, scrunchies luôn chứng tỏ khả năng thích nghi linh hoạt của mình.

phụ kiện tóc Phụ kiện Dây buộc tóc Scrunchies mùa hè

