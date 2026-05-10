'Giải nhiệt' ngày hè cùng những sắc màu thời trang đang được ưa chuộng

Từ những gam nóng đầy năng lượng như vàng nắng, đỏ rực hay cam cháy, cho đến sắc xanh biển dịu mắt và trắng tinh khôi thanh lịch, mỗi
sắc màu đều mang theo một tinh thần riêng, giúp người mặc dễ dàng thể hiện cá tính trong từng khoảnh khắc thường nhật.
Không quá phô trương nhưng luôn đủ sức thu hút ánh nhìn,
sắc vàng là gam màu đại diện cho tinh thần mùa hè sôi động. Dưới ánh nắng tự nhiên, những thiết kế mang tông vàng càng trở nên nổi bật, tạo hiệu ứng thị giác rạng rỡ và giàu sức sống. Đây cũng là gam màu đặc biệt phù hợp với những chuyến đi biển, kỳ nghỉ nhiệt đới hay các buổi picnic ngoài trời
Màu trắng luôn giữ vị trí đặc biệt bởi khả năng tôn lên sự tinh khôi. Set áo trễ vai phối cùng quần dài trắng là lựa chọn hoàn hảo cho những buổi hẹn hò ngoài trời. Thiết kế áo trễ vai giúp khoe khéo phần xương quai xanh mềm mại, trong khi quần dài cạp cao tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân
Không rực rỡ theo cách áp đảo thị giác,
hồng pastel chinh phục phái đẹp bằng nét dịu dàng. Set áo cột cổ kết hợp chân váy chữ A màu hồng pastel là lựa chọn lý tưởng cho những buổi dạo phố cuối ngày. Thiết kế áo cột cổ giúp phần cổ và vai trở nên thanh thoát hơn, trong khi chân váy chữ A tạo độ chuyển động nhẹ nhàng mỗi khi bước đi
Những năm gần đây, các gam màu trung tính dần chiếm lĩnh xu hướng thời trang và nâu đất chính là một trong những sắc thái được yêu thích nhất. Bản phối áo hai dây thun cùng quần dài ca rô nâu là minh chứng cho sự hòa quyện giữa nét phóng khoáng. Các họa tiết ca rô trên nền nâu giúp tổng thể không bị đơn điệu
Không gam màu nào thể hiện sự tự tin và sức hút mạnh mẽ rõ rệt như đỏ. Set đồ đỏ phối cùng áo khoác mỏng và quần shorts, giúp làn da trông rạng rỡ hơn dưới ánh nắng. Khi kết hợp cùng son môi tông nude hoặc phụ kiện ánh kim tối giản, tổng thể sẽ trở nên sang trọng hơn
Nếu những gam nóng đại diện cho sự sôi động thì xanh biển lại mang đến cảm giác thư thái. Set đồ satin dài màu xanh biển đẳng cấp nhờ hiệu ứng bắt sáng tự nhiên của chất liệu. Bề mặt satin óng nhẹ giúp từng chuyển động trở nên uyển chuyển hơn
Mang tinh thần thiên nhiên, xanh lá là gam màu được yêu thích trong những ngày hè. Thiết kế đầm dài voan hoa nhí màu xanh lá, chất liệu voan nhẹ giúp tà váy chuyển động uyển chuyển theo từng bước chân. Họa tiết hoa nhỏ trải đều trên nền xanh tạo cảm giác trẻ trung nhưng không quá cầu kỳ
ẢNH: @_NINH.DUONG.LAN.NGOC
Cam cháy là gam màu dành cho những cô gái yêu thích sự phá cách, chiếc đầm maxi cam bằng chất liệu thun mát. Thiết kế dáng dài giúp tổng thể trở nên thướt tha hơn, kết hợp cùng kính râm bản lớn và sneakers sắc màu dễ dàng tạo nên hình ảnh thời thượng