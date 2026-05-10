Thời trang 24/7

Phong cách thanh lịch hiện đại với suit dành cho nàng công sở

Trương Ngọc Anh
ngocanhtruong177@gmail.com
10/05/2026 10:00 GMT+7

Những thiết kế suit hiện đại đang trở thành lựa chọn được nhiều nàng công sở yêu thích nhờ khả năng mang đến diện mạo thanh lịch, chuyên nghiệp nhưng vẫn trẻ trung và thời thượng.

Những phom dáng suit đa dạng từ rộng rãi phóng khoáng đến cắt may ôm gọn tinh tế giúp nàng dễ dàng định hình phong cách riêng, vừa chuyên nghiệp trong môi trường làm việc vừa giữ được dấu ấn cá nhân thời thượng trong từng lựa chọn hằng ngày.

Mang tinh thần quyền lực nhưng vẫn giữ nét thanh lịch hiện đại với bộ suit kẻ sọc xanh navy

ẢNH: @APPLELAPISARA

Blazer dáng rộng với cầu vai sắc nét kết hợp ve áo nhọn tạo cảm giác mạnh mẽ, trong khi họa tiết sọc dọc giúp vóc dáng thêm thanh thoát. Quần ống suông cạp cao mang lại sự cân bằng giữa sự phóng khoáng và tính chỉn chu. Khi đi cùng bốt da mũi nhọn, bản phối trở nên sắc sảo hơn nhờ sự tương phản chất liệu, thể hiện rõ xu hướng trang phục công sở linh hoạt pha tinh thần ứng dụng hiện đại.

Ngay khi xuất hiện với bộ suit trắng, nàng mang đến cảm giác thanh khiết nhưng vẫn đầy khí chất thời trang

ẢNH: @YUNGCHOYEE

Thiết kế blazer oversized kết hợp quần ống loe tạo nên tỷ lệ hài hòa, vừa mạnh mẽ vừa mềm mại. Điểm nhấn hoa 3D bản lớn trên vai phá vỡ sự tối giản, mang lại nét nghệ thuật độc đáo. Tông trắng đồng nhất giúp tổng thể sang trọng và mở rộng thị giác vóc dáng.

Trong sắc xanh pastel nhẹ nhàng, nàng đem đến hình ảnh công sở trẻ trung và đầy sức sống

ẢNH: @THANHTHUY.HHVN

Bộ suit được cắt may vừa vặn, blazer ôm nhẹ kết hợp quần ống rộng có ly dọc giúp tạo hiệu ứng kéo dài dáng người. Áo trắng bên trong đóng vai trò cân bằng tổng thể, trong khi túi nâu và xăng đan quai mảnh làm tăng sự mềm mại. Gam màu dịu nhẹ giúp bản phối dễ ứng dụng trong ngày hè, đồng thời phản ánh xu hướng cắt may mềm mang tính linh hoạt cao trong thời trang hiện đại.

Mang tinh thần mạnh mẽ, nàng lựa chọn suit ghi xám với phom dáng rộng đầy phóng khoáng. Blazer vai đứng kết hợp quần suông tạo nên hình ảnh quyền lực nhưng không cứng nhắc

ẢNH: @0SEUNGYEON

Áo sơ mi trắng cùng cà vạt đen nhỏ giúp tổng thể thêm sắc nét và có chiều sâu. Chất liệu đứng dáng góp phần làm nổi bật sự chỉn chu, trong khi gam xám trung tính dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. Phong cách này thể hiện rõ xu hướng unisex trong thời trang công sở hiện đại.

Khoác lên mình bộ suit đen, nàng toát lên vẻ đẹp quyền lực và sắc sảo. Thiết kế ôm vừa vặn với cầu vai rõ nét tạo cảm giác mạnh mẽ, trong khi quần ống rộng giúp cân bằng tổng thể

ẢNH: @NAMTAN.TIPNAREE

Gam đen tuyền mang lại vẻ sang trọng và bí ẩn, phù hợp nhiều môi trường công việc. Khi kết hợp cùng chi tiết áo gile bên trong, bản phối trở nên tinh tế hơn, không quá cứng nhắc. Đây là minh chứng cho xu hướng cắt may mềm hiện đại, đề cao sự thoải mái nhưng vẫn giữ nét chuyên nghiệp.

Bộ suit tông be sáng mang đến hơi thở thanh lịch và thời thượng cho tổng thể diện mạo

ẢNH: @JIN_A_NANA

Thiết kế blazer dáng ngắn giúp tôn lên vòng eo thon gọn, trong khi quần cạp cao tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân đầy tinh tế. Điểm nhấn corset màu nâu ánh satin bên trong mang lại sự đối lập thú vị giữa nét mạnh mẽ và vẻ gợi cảm nữ tính.

Vẻ đẹp thanh lịch của suit được tái định nghĩa theo hướng linh hoạt và cá tính hơn. Sự kết hợp giữa phom dáng, chất liệu và gam màu giúp nàng dễ dàng thể hiện bản sắc riêng, tạo nên hình ảnh chuyên nghiệp nhưng vẫn đầy sức hút trong mọi khoảnh khắc thường ngày.



suit blazer Công sở Thanh lịch Tối giản

Đầm suông từ linen, cotton là xu hướng nổi bật mùa nắng

